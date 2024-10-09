https://ukraina.ru/20241009/1057982119.html

"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине

"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине - 09.10.2024 Украина.ру

"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине

Как мы и прогнозировали во вчерашней статье, мощные тропические ураганы, ударившие по атлантическому побережью Соединенных Штатов Америки накануне президентских выборов, постепенно приобретают все большее политическое значение.

2024-10-09T14:47

2024-10-09T14:47

2024-10-09T15:05

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стихийное бедствие

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Легкомысленное отношение к последствиям разрушительного урагана "Хелен", который только что разорил Северную и Южную Каролину, обернулось для Белого дома потерей рейтингов кандидата от демократов Камалы Харрис."Как всегда, большое стихийное бедствие стало предметом большой политики. Трамп обвинил Байдена в медленной реакции на трагедию и отвлечение ресурсов на "помощь кому-то вовне" (читай – Украине)…Также выяснились странные подробности использования федеральных фондов, выделенных на ликвидацию последствий стихийных бедствий", – пишет в своем телеграм-канале американист Дмитрий Дробницкий.Подробности таких скандалов, конечно, на самом деле не являются ни для кого в Америке особенно странными. Эта тема настолько понятна для рядового американца, что даже вошла в поп-культуру и отражена в третьем сезоне знаменитого телесериала "Карточный домик".Его главный герой Фрэнк Андервуд – кстати, президент от Демократической партии, которого сыграл запрещенный в наши дни в Голливуде актер Кевин Спейси – цинично использует для своей предвыборной кампании государственные деньги, предназначенные на борьбу с природными бедствиями.Он понимает, что стране грозят природные катаклизмы – по сценарию сериала Андервуд происходит из южных штатов, где с штормами знакомы не по наслышке. Но лидер Демпартии все равно тратит деньги на свои нужды, в расчете на то, что "в этот раз авось пронесет".А потом, когда на США набрасывается мощный ураган, это приводит к вполне понятным проблемам.Сейчас американские демократы воспроизвели эту ситуацию в реальности – с той разницей, что в их рядах не видно даже хороших актеров.Сезонные ураганы на атлантическом побережье заранее уверенно прогнозировались синоптиками, на основе анализа температуры океанских течений и продвижения воздушных масс. Так что, в нынешней ситуации никто не может сказать, что Байден вместе с Харрис столкнулись с чем-то необыкновенным и неожиданным.Однако, создается впечатление, что в Белом доме по каким-то причинам элементарно не спрогнозировали эту ситуацию и не смогли подготовиться к ее последствиям. Скорее всего, это произошло потому, что все последние месяцы в Демократической партии происходила внутренняя борьба за выдвижение на выборах. И никто из бюрократов не обращал внимание на погоду.В итоге, во время наступления урагана "Хелен" представители администрации Байдена вели себя сумбурно, неумело, или вообще бездействовали, несмотря на разрушения и жертвы среди населения. Тем более, что предназначенные на борьбу со стихией деньги по большей части тратились на совершенно другие нужды.Прямо сейчас, когда к Америке подошел еще более мощный ураган "Милтон", который страшновато выглядит даже на снимках из космоса, демократы попытались имитировать на этом направлении нарочито бурную активность. Но пока это в основном сказалось на Украине.Ради борьбы с природной стихией президент Байден отменил запланированную поездку в Германию, где он должен был встретиться с Зеленским в ходе очередного саммита на военной базе "Рамштайн", чтобы обсудить военно-политические провалы украинского руководства.Вслед за ним, используя те же самые аргументы, туда отказался ехать и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Главный американский дипломат тоже намерен провести ближайшие дни в Америке – хотя не очень ясно, каким образом это поможет в борьбе с "Милтоном".Скорее, можно предположить, что Вашингтон пока не сформулировал единую позицию по ситуации вокруг продолжения или заморозки украинского конфликта, используя ураганы в качестве предлога, чтобы выиграть себе время.И в итоге стало известно, что встречу контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, решили перенести.Впрочем, хуже всего в этой ситуации продемонстрировала себя именно Харрис. История с ураганами показала, что у нее – как, впрочем, и у остальных членов ее команды – и близко нет качеств лидера или администратора, необходимых для президента такой сложной страны, как США. Хотя пока что речь идет о достаточно стандартной кризисной ситуации.Республиканские власти штата Флорида самостоятельно эвакуировали свыше пяти миллионов человек, демонстративно показывая, что они не рассчитывают на поддержку федеральной власти.Участие Харрис ограничилось тем, что она устроила перепалку с местным губернатором – что явно не принесет ей дополнительную поддержку среди пока еще не определившихся избирателей.Вместо того, чтобы хотя бы перед телекамерами изобразить себя защитницей интересов пострадавших американцев, Камала дает в эти дни на удивление бестактные и бессвязные, оторванные от реальности интервью, стараясь оскорбить в них и Трампа, и российского президента. Причем, судя по всему, она просто озвучивает то, что диктуют ей на знаменитом телесуфлере.Многие жители США – за исключением идеологически ангажированных сторонников Демпартии – наверняка сделают из этого выводы.Стихийных бедствий в Америке много – помимо тропических ураганов, это также самые мощные в мире торнадо, лесные пожары, засухи, землетрясения, наводнения.От их последствий не застрахован никто – надежда на "авось" обычно подводит. И то, что демократы в Белом доме не могут и не хотят оказывать поддержку жертвам стихийных бедствий, служит для людей тревожным предупреждением.Подробнее о том, как4 стихийные бедствия влияют на внутреннюю и внешнюю политику США - в статье "Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть"

https://ukraina.ru/20241008/1057957376.html

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украина, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, рамштайн, белый дом, эксклюзив, стихийное бедствие