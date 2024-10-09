"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине - 09.10.2024 Украина.ру
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"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине
"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине - 09.10.2024 Украина.ру
"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине
Как мы и прогнозировали во вчерашней статье, мощные тропические ураганы, ударившие по атлантическому побережью Соединенных Штатов Америки накануне президентских выборов, постепенно приобретают все большее политическое значение.
2024-10-09T14:47
2024-10-09T15:05
украина
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
рамштайн
белый дом
эксклюзив
стихийное бедствие
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Легкомысленное отношение к последствиям разрушительного урагана "Хелен", который только что разорил Северную и Южную Каролину, обернулось для Белого дома потерей рейтингов кандидата от демократов Камалы Харрис."Как всегда, большое стихийное бедствие стало предметом большой политики. Трамп обвинил Байдена в медленной реакции на трагедию и отвлечение ресурсов на "помощь кому-то вовне" (читай – Украине)…Также выяснились странные подробности использования федеральных фондов, выделенных на ликвидацию последствий стихийных бедствий", – пишет в своем телеграм-канале американист Дмитрий Дробницкий.Подробности таких скандалов, конечно, на самом деле не являются ни для кого в Америке особенно странными. Эта тема настолько понятна для рядового американца, что даже вошла в поп-культуру и отражена в третьем сезоне знаменитого телесериала "Карточный домик".Его главный герой Фрэнк Андервуд – кстати, президент от Демократической партии, которого сыграл запрещенный в наши дни в Голливуде актер Кевин Спейси – цинично использует для своей предвыборной кампании государственные деньги, предназначенные на борьбу с природными бедствиями.Он понимает, что стране грозят природные катаклизмы – по сценарию сериала Андервуд происходит из южных штатов, где с штормами знакомы не по наслышке. Но лидер Демпартии все равно тратит деньги на свои нужды, в расчете на то, что "в этот раз авось пронесет".А потом, когда на США набрасывается мощный ураган, это приводит к вполне понятным проблемам.Сейчас американские демократы воспроизвели эту ситуацию в реальности – с той разницей, что в их рядах не видно даже хороших актеров.Сезонные ураганы на атлантическом побережье заранее уверенно прогнозировались синоптиками, на основе анализа температуры океанских течений и продвижения воздушных масс. Так что, в нынешней ситуации никто не может сказать, что Байден вместе с Харрис столкнулись с чем-то необыкновенным и неожиданным.Однако, создается впечатление, что в Белом доме по каким-то причинам элементарно не спрогнозировали эту ситуацию и не смогли подготовиться к ее последствиям. Скорее всего, это произошло потому, что все последние месяцы в Демократической партии происходила внутренняя борьба за выдвижение на выборах. И никто из бюрократов не обращал внимание на погоду.В итоге, во время наступления урагана "Хелен" представители администрации Байдена вели себя сумбурно, неумело, или вообще бездействовали, несмотря на разрушения и жертвы среди населения. Тем более, что предназначенные на борьбу со стихией деньги по большей части тратились на совершенно другие нужды.Прямо сейчас, когда к Америке подошел еще более мощный ураган "Милтон", который страшновато выглядит даже на снимках из космоса, демократы попытались имитировать на этом направлении нарочито бурную активность. Но пока это в основном сказалось на Украине.Ради борьбы с природной стихией президент Байден отменил запланированную поездку в Германию, где он должен был встретиться с Зеленским в ходе очередного саммита на военной базе "Рамштайн", чтобы обсудить военно-политические провалы украинского руководства.Вслед за ним, используя те же самые аргументы, туда отказался ехать и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Главный американский дипломат тоже намерен провести ближайшие дни в Америке – хотя не очень ясно, каким образом это поможет в борьбе с "Милтоном".Скорее, можно предположить, что Вашингтон пока не сформулировал единую позицию по ситуации вокруг продолжения или заморозки украинского конфликта, используя ураганы в качестве предлога, чтобы выиграть себе время.И в итоге стало известно, что встречу контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, решили перенести.Впрочем, хуже всего в этой ситуации продемонстрировала себя именно Харрис. История с ураганами показала, что у нее – как, впрочем, и у остальных членов ее команды – и близко нет качеств лидера или администратора, необходимых для президента такой сложной страны, как США. Хотя пока что речь идет о достаточно стандартной кризисной ситуации.Республиканские власти штата Флорида самостоятельно эвакуировали свыше пяти миллионов человек, демонстративно показывая, что они не рассчитывают на поддержку федеральной власти.Участие Харрис ограничилось тем, что она устроила перепалку с местным губернатором – что явно не принесет ей дополнительную поддержку среди пока еще не определившихся избирателей.Вместо того, чтобы хотя бы перед телекамерами изобразить себя защитницей интересов пострадавших американцев, Камала дает в эти дни на удивление бестактные и бессвязные, оторванные от реальности интервью, стараясь оскорбить в них и Трампа, и российского президента. Причем, судя по всему, она просто озвучивает то, что диктуют ей на знаменитом телесуфлере.Многие жители США – за исключением идеологически ангажированных сторонников Демпартии – наверняка сделают из этого выводы.Стихийных бедствий в Америке много – помимо тропических ураганов, это также самые мощные в мире торнадо, лесные пожары, засухи, землетрясения, наводнения.От их последствий не застрахован никто – надежда на "авось" обычно подводит. И то, что демократы в Белом доме не могут и не хотят оказывать поддержку жертвам стихийных бедствий, служит для людей тревожным предупреждением.Подробнее о том, как4 стихийные бедствия влияют на внутреннюю и внешнюю политику США - в статье "Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть"
https://ukraina.ru/20241008/1057957376.html
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Александр Савко
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Украина.ру
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, рамштайн, белый дом, эксклюзив, стихийное бедствие
Украина, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Рамштайн, Белый дом, Эксклюзив, стихийное бедствие

"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине

14:47 09.10.2024 (обновлено: 15:05 09.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: Киев, ураган
Коллаж: Киев, ураган - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Украина.ру
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как мы и прогнозировали во вчерашней статье, мощные тропические ураганы, ударившие по атлантическому побережью Соединенных Штатов Америки накануне президентских выборов, постепенно приобретают все большее политическое значение.
Легкомысленное отношение к последствиям разрушительного урагана "Хелен", который только что разорил Северную и Южную Каролину, обернулось для Белого дома потерей рейтингов кандидата от демократов Камалы Харрис.
"Как всегда, большое стихийное бедствие стало предметом большой политики. Трамп обвинил Байдена в медленной реакции на трагедию и отвлечение ресурсов на "помощь кому-то вовне" (читай – Украине)…
Также выяснились странные подробности использования федеральных фондов, выделенных на ликвидацию последствий стихийных бедствий", – пишет в своем телеграм-канале американист Дмитрий Дробницкий.
Подробности таких скандалов, конечно, на самом деле не являются ни для кого в Америке особенно странными. Эта тема настолько понятна для рядового американца, что даже вошла в поп-культуру и отражена в третьем сезоне знаменитого телесериала "Карточный домик".
Его главный герой Фрэнк Андервуд – кстати, президент от Демократической партии, которого сыграл запрещенный в наши дни в Голливуде актер Кевин Спейси – цинично использует для своей предвыборной кампании государственные деньги, предназначенные на борьбу с природными бедствиями.
Он понимает, что стране грозят природные катаклизмы – по сценарию сериала Андервуд происходит из южных штатов, где с штормами знакомы не по наслышке. Но лидер Демпартии все равно тратит деньги на свои нужды, в расчете на то, что "в этот раз авось пронесет".
А потом, когда на США набрасывается мощный ураган, это приводит к вполне понятным проблемам.
Коллаж: ураган в США - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Вчера, 14:08
Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую властьАмерику атакуют мощные ураганы. По мнению экспертов, природная стихия может стать значимым фактором, способным повлиять на исход президентских выборов в США. И к таким прогнозам надо относиться вполне серьезно
Сейчас американские демократы воспроизвели эту ситуацию в реальности – с той разницей, что в их рядах не видно даже хороших актеров.
Сезонные ураганы на атлантическом побережье заранее уверенно прогнозировались синоптиками, на основе анализа температуры океанских течений и продвижения воздушных масс. Так что, в нынешней ситуации никто не может сказать, что Байден вместе с Харрис столкнулись с чем-то необыкновенным и неожиданным.
Однако, создается впечатление, что в Белом доме по каким-то причинам элементарно не спрогнозировали эту ситуацию и не смогли подготовиться к ее последствиям. Скорее всего, это произошло потому, что все последние месяцы в Демократической партии происходила внутренняя борьба за выдвижение на выборах. И никто из бюрократов не обращал внимание на погоду.
В итоге, во время наступления урагана "Хелен" представители администрации Байдена вели себя сумбурно, неумело, или вообще бездействовали, несмотря на разрушения и жертвы среди населения. Тем более, что предназначенные на борьбу со стихией деньги по большей части тратились на совершенно другие нужды.
Прямо сейчас, когда к Америке подошел еще более мощный ураган "Милтон", который страшновато выглядит даже на снимках из космоса, демократы попытались имитировать на этом направлении нарочито бурную активность. Но пока это в основном сказалось на Украине.
Ради борьбы с природной стихией президент Байден отменил запланированную поездку в Германию, где он должен был встретиться с Зеленским в ходе очередного саммита на военной базе "Рамштайн", чтобы обсудить военно-политические провалы украинского руководства.
Вслед за ним, используя те же самые аргументы, туда отказался ехать и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Главный американский дипломат тоже намерен провести ближайшие дни в Америке – хотя не очень ясно, каким образом это поможет в борьбе с "Милтоном".
Скорее, можно предположить, что Вашингтон пока не сформулировал единую позицию по ситуации вокруг продолжения или заморозки украинского конфликта, используя ураганы в качестве предлога, чтобы выиграть себе время.
И в итоге стало известно, что встречу контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, решили перенести.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
13:00
Вслед за саммитом мира Зеленского: Рамштайн отменили из-за неожиданной смены планов БайденаЗаседание по Украине в формате Рамштайн, которое было назначено на 12 октября, перенесено из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона
Впрочем, хуже всего в этой ситуации продемонстрировала себя именно Харрис. История с ураганами показала, что у нее – как, впрочем, и у остальных членов ее команды – и близко нет качеств лидера или администратора, необходимых для президента такой сложной страны, как США. Хотя пока что речь идет о достаточно стандартной кризисной ситуации.
Республиканские власти штата Флорида самостоятельно эвакуировали свыше пяти миллионов человек, демонстративно показывая, что они не рассчитывают на поддержку федеральной власти.
Участие Харрис ограничилось тем, что она устроила перепалку с местным губернатором – что явно не принесет ей дополнительную поддержку среди пока еще не определившихся избирателей.
Вместо того, чтобы хотя бы перед телекамерами изобразить себя защитницей интересов пострадавших американцев, Камала дает в эти дни на удивление бестактные и бессвязные, оторванные от реальности интервью, стараясь оскорбить в них и Трампа, и российского президента. Причем, судя по всему, она просто озвучивает то, что диктуют ей на знаменитом телесуфлере.
Многие жители США – за исключением идеологически ангажированных сторонников Демпартии – наверняка сделают из этого выводы.
Стихийных бедствий в Америке много – помимо тропических ураганов, это также самые мощные в мире торнадо, лесные пожары, засухи, землетрясения, наводнения.
От их последствий не застрахован никто – надежда на "авось" обычно подводит. И то, что демократы в Белом доме не могут и не хотят оказывать поддержку жертвам стихийных бедствий, служит для людей тревожным предупреждением.
Подробнее о том, как4 стихийные бедствия влияют на внутреннюю и внешнюю политику США - в статье "Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть"
 
УкраинаСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампРамштайнБелый домЭксклюзивстихийное бедствие
 
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