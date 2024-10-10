СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1058004272.html
СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ - 10.10.2024 Украина.ру
СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области провели операцию по задержанию мобилизованного в украинскою армию, которого объявили агентом российских спецслужб. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба СБУ
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:19
новости
киев
одесская область
одесса
василий малюк
владимир зеленский
сбу
шпиономания
шпионы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057307196_0:0:816:460_1920x0_80_0_0_f3681e393f23ee3db93331bb435cae3b.png
"СБУ задержала еще одного "крота" российских спецслужб в ВСУ: он хотел скорректировать огонь по своему подразделению", - сказано в сообщении украинской спецслужбы.Задержанного представили 30-летним жителем Одессы. По версии СБУ, его завербовала российская разведка через телеграмм-каналы.Где служил подозреваемый и на какие именно разведки якобы работал – украинская спецслужба не уточнила. При этом арестованного фигуранта в своём сообщении она назвала "предателем", которому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Ранее СБУ неоднократно отчитывалась за похищения и убийства подозреваемых в шпионаже и политической нелояльности.Глава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы.Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
киев
одесская область
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057307196_0:0:816:612_1920x0_80_0_0_7548b3a334b31622e1c6cf4f4dec97f5.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, одесская область, одесса, василий малюк, владимир зеленский, сбу, шпиономания, шпионы, украина, спецслужба, всу
Новости, Киев, Одесская область, Одесса, Василий Малюк, Владимир Зеленский, СБУ, шпиономания, шпионы, Украина, спецслужба, ВСУ

СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ

12:19 10.10.2024
 
СБУ
СБУ
Читать в
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области провели операцию по задержанию мобилизованного в украинскою армию, которого объявили агентом российских спецслужб. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба СБУ
"СБУ задержала еще одного "крота" российских спецслужб в ВСУ: он хотел скорректировать огонь по своему подразделению", - сказано в сообщении украинской спецслужбы.
Задержанного представили 30-летним жителем Одессы. По версии СБУ, его завербовала российская разведка через телеграмм-каналы.
"Как установило расследование, приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их "крот", - поведала СБУ.
Где служил подозреваемый и на какие именно разведки якобы работал – украинская спецслужба не уточнила. При этом арестованного фигуранта в своём сообщении она назвала "предателем", которому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее СБУ неоднократно отчитывалась за похищения и убийства подозреваемых в шпионаже и политической нелояльности.
Глава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы.
Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
 
НовостиКиевОдесская областьОдессаВасилий МалюкВладимир ЗеленскийСБУшпиономанияшпионыУкраинаспецслужбаВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
12:34Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
12:32Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа
12:19СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
12:13Какую страшную провокацию готовит Украина и в чём обвинят Россию: Прозоров об оружии массового поражения
12:03Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов
11:56Польша пытается заманить добровольцев в "Украинский легион" "ценными призами"
11:56Бутина: Россия всегда принимала у себя иностранцев, и сегодня - снова нужно дать им "зеленый свет"
11:47Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России
11:29Объявлен в розыск экс-футболиста Алиев, призывавший убивать мирное население Курской области
11:28Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов
11:09Следком арестовал имущество руководства военно-строительной компании за взятки при выполнении госзаказа
10:51СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
10:50Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии
10:47Три мирных жительницы ранены после обстрела ВСУ – Следком
10:41В Раде анонсировали отставку генпрокурора Костина
10:18Безуглая призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных
09:56Стивен Сигал посетил пленных азовцев* в Донбассе. Они пожаловались, что хотят домой
09:43Депутат Госдумы назвал роковой для Киева пункт "плана Зеленского"
09:29Украинского военного, рассказавшего о своей самоволке прессе, задержали
Лента новостейМолния