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СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ

СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ - 10.10.2024 Украина.ру

СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области провели операцию по задержанию мобилизованного в украинскою армию, которого объявили агентом российских спецслужб. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба СБУ

2024-10-10T12:19

2024-10-10T12:19

2024-10-10T12:19

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"СБУ задержала еще одного "крота" российских спецслужб в ВСУ: он хотел скорректировать огонь по своему подразделению", - сказано в сообщении украинской спецслужбы.Задержанного представили 30-летним жителем Одессы. По версии СБУ, его завербовала российская разведка через телеграмм-каналы.Где служил подозреваемый и на какие именно разведки якобы работал – украинская спецслужба не уточнила. При этом арестованного фигуранта в своём сообщении она назвала "предателем", которому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Ранее СБУ неоднократно отчитывалась за похищения и убийства подозреваемых в шпионаже и политической нелояльности.Глава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы.Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"

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