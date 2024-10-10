https://ukraina.ru/20241010/1058004272.html
СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ - 10.10.2024 Украина.ру
СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области провели операцию по задержанию мобилизованного в украинскою армию, которого объявили агентом российских спецслужб. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба СБУ
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:19
новости
киев
одесская область
одесса
василий малюк
владимир зеленский
сбу
шпиономания
шпионы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057307196_0:0:816:460_1920x0_80_0_0_f3681e393f23ee3db93331bb435cae3b.png
"СБУ задержала еще одного "крота" российских спецслужб в ВСУ: он хотел скорректировать огонь по своему подразделению", - сказано в сообщении украинской спецслужбы.Задержанного представили 30-летним жителем Одессы. По версии СБУ, его завербовала российская разведка через телеграмм-каналы.Где служил подозреваемый и на какие именно разведки якобы работал – украинская спецслужба не уточнила. При этом арестованного фигуранта в своём сообщении она назвала "предателем", которому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Ранее СБУ неоднократно отчитывалась за похищения и убийства подозреваемых в шпионаже и политической нелояльности.Глава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы.Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
киев
одесская область
одесса
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057307196_0:0:816:612_1920x0_80_0_0_7548b3a334b31622e1c6cf4f4dec97f5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, одесская область, одесса, василий малюк, владимир зеленский, сбу, шпиономания, шпионы, украина, спецслужба, всу
Новости, Киев, Одесская область, Одесса, Василий Малюк, Владимир Зеленский, СБУ, шпиономания, шпионы, Украина, спецслужба, ВСУ
СБУ отчиталась за поимку "крота" в ВСУ
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области провели операцию по задержанию мобилизованного в украинскою армию, которого объявили агентом российских спецслужб. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба СБУ
"СБУ задержала еще одного "крота" российских спецслужб в ВСУ: он хотел скорректировать огонь по своему подразделению", - сказано в сообщении украинской спецслужбы.
Задержанного представили 30-летним жителем Одессы
. По версии СБУ, его завербовала российская разведка через телеграмм-каналы.
"Как установило расследование, приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их "крот", - поведала СБУ.
Где служил подозреваемый и на какие именно разведки якобы работал – украинская спецслужба не уточнила. При этом арестованного фигуранта в своём сообщении она назвала "предателем", которому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее СБУ неоднократно отчитывалась за похищения и убийства подозреваемых в шпионаже и политической нелояльности.
Глава СБУ Василий Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией
(в начале СВО) Дениса Киреева. Труп бизнесмена сотрудники СБУ демонстративно выбросили на улице украинской столицы.