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"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР

"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР - 08.10.2024 Украина.ру

"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР

7 октября 1977 года была принята новая Конституция Советского Союза. Её разработка началась в правление Никиты Хрущёва, а завершилась при Леониде Брежневе. Оба они являлись выходцами из Украинской ССР и сильно повлияли на содержание третьей советской Конституции

2024-10-08T16:00

2024-10-08T16:00

2024-10-08T16:00

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Необходимость замены "сталинского" основного закона 1936 года высказывалась ещё в 50-е годы после смерти "вождя народов", но официальное решение о создании Конституционной комиссии было принято в 1962 году. Верховный Совет СССР возложил руководство этим органом на Хрущёва. Занимавший тогда пост председателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнев в этот процесс активно включился.В июне 1962 года он призвал коллег изучить недавно принятые конституции социалистических стран. Вскоре все члены профильной подкомиссии советского парламента получили тексты основных законов Румынии, ГДР, Монголии, Чехословакии, Вьетнама и Польши. В апреле 1963 года Брежнев провёл встречу с учёными Института государства и права Академии наук, привлечёнными к обновлению Конституции.К лету 1964 года появился первый предварительный вариант нового основного закона Советского Союза, а к осени был составлен окончательный текст "хрущёвского" проекта.Высшим органом государственной власти в нём провозглашался Верховный Народный Совет (ВНС) СССР. Добавление в название представительного органа слова "народный" демонстрировало особое политическое значение Советов.ВНС должен был стать высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом СССР. При этом его полномочия существенно расширялись по сравнению с Верховным Советом по Конституции 1936 года.Правительство в проекте 1964 года именовалось Правительственным Советом СССР. Данный "исполнительный и распорядительный орган" должен был отчитываться перед ВНС, а между его сессиями – перед Президиумом Народного СоветаРегламентировалось проведение референдумов. Хрущёв полагал, что и принятие новой конституции должно состояться путём всенародного голосования.Он был явно озабочен усилением роли главы государства. Проявлением этого стало наличие в первоначальном ("летнем") варианте проекта 1964 года поста президента СССР. Однако, уже в "осеннем" варианте президент не упоминался. Это можно объяснить серьёзным сопротивлением данному нововведению партийной верхушки, опасавшейся снижения своего политического влияния.Своеобразным компромиссом являлось наделение в "хрущёвском" проекте единоличными полномочиями Председателя Президиума советского парламента. Зачастую именно его хоть и не официально за рубежом воспринимали как президента Советского Союза. Однако по "сталинской" конституции полномочия главы Президиума сводились лишь к организации деятельности Верховного Совета.Политический вес главы советского государства – "спикера" Верховного Совета существенно усиливало приближение СССР к стандартам профессионального парламентаризма. Конечно же перевести одним махом на постоянную основу работу законодательного корпуса было невозможно. Слишком много критических слов было сказано по поводу "буржуазных" парламентов с момента провозглашения Советской власти.Тем не менее в проекте новой Конституции закреплялось, что Президиум Верховного Совета — это постоянный орган. В его компетенции находилось изменение действующего законодательства, определение персонального состава правительства, образование и упразднение министерств.Существенно повысить значение фактического главы государства было призвано готовившееся занятие Хрущёвым поста председателя Президиума советского парламента. Доктор юридических наук Анас Гатауллин полагает, что это могло способствовать перемещению "центра власти" из Совета Министров в Президиум Верховного Совета СССР.Однако работать в рамках этой политической системы Хрущёву не довелось. В октябре 1964 года его отстранили от власти и пост председателя Конституционной комиссии перешёл к сменившему его у руля КПСС Брежневу.До начала 70-х годов шла дискуссия, продолжать ли работу над выработкой новой Конституции или ограничится внесением поправок в Основной закон 1936 года.Возобладала позиция, что стране нужна новая Конституция. В 1972 году, в докладе, посвящённом 50-летию СССР Брежнев заявил об этом. Примечательно, что тогда же генеральный секретарь предпринимал активные действия по разрушению сложившегося после 1964 года триумвирата: Брежнев (лидер партии), Николай Подгорный (председатель Президиума Верховного Совета), Алексей Косыгин(глава правительства).После первого официального визита Брежнева в западную страну (во Францию) советские посольства распространили информацию, что фактическим главой Советского Союза является генеральный секретарь КПСС. Именно на его имя, к примеру, следует слать официальные поздравления с государственными праздниками.Разумеется, это не могло нравиться очень амбициозному Подгорному. Да и расстановку соотношение чинов в советском руководстве нужно было унифицировать с мировой практикой, тем более что идея мировой революции уже потеряла свою актуальность.В этих условиях Брежнев воспользовался моделью высшего государственного управления, прописанной в "хрущёвском" конституционном проекте. На майском пленуме ЦК КПСС 1977 года с подачи первого секретаря Донецкого обкома Бориса Качуры был положительно решён вопрос о совмещении постов генерального секретаря и председателя Президиума Верховного Совета. Подгорному на заседании даже не дали слова.С режимом коллективного правления, сложившегося после отставки Хрущёва, было покончено. В октябре 1977 года с принятием нового основного закона полномочия главы Президиума Верховного Совета существенно расширились, и он без всяких натяжек мог считаться президентом СССР.Совмещавший две важнейшие должности Брежнев по Конституции 1977 года достиг, по сути, единоличной власти. Правда жизненных сил, чтобы ею воспользоваться у него оставалось очень мало.Малороссы неоднократно говорили веское слово в поддержку сильной власти главы государства в исторической России. На исходе XV века в окружении невестки российского государя Елены Волошанки разрабатывалась концепция "Москва – третий Рим", а её сын Дмитрий Иванович (внук) был впервые венчан шапкой Мономаха как соправитель самодержца всея Руси. По материнской линии Елена Стефановна принадлежала к семье киевских князей Олельковичей.Широко известно, сколь много для обоснования императорской власти Петра I сделал Феофан Прокопович. Во время восшествия на престол Анны Иоанновны он очень поспособствовал возрождению самодержавного правления в России.Деятельность малороссов Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева также можно рассматривать в контексте этой борьбы на стороне "самодержавия", пусть и советского.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

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