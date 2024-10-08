"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР - 08.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20241008/1057958493.html
"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР
"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР - 08.10.2024 Украина.ру
"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР
7 октября 1977 года была принята новая Конституция Советского Союза. Её разработка началась в правление Никиты Хрущёва, а завершилась при Леониде Брежневе. Оба они являлись выходцами из Украинской ССР и сильно повлияли на содержание третьей советской Конституции
2024-10-08T16:00
2024-10-08T16:00
история
история
ссср
россия
хрущев
леонид брежнев
коммунистическая партия
советская власть
1970-е
конституция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103213/06/1032130610_0:263:2707:1785_1920x0_80_0_0_662d5224a5536bc5f71568364fc282ca.jpg
Необходимость замены "сталинского" основного закона 1936 года высказывалась ещё в 50-е годы после смерти "вождя народов", но официальное решение о создании Конституционной комиссии было принято в 1962 году. Верховный Совет СССР возложил руководство этим органом на Хрущёва. Занимавший тогда пост председателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнев в этот процесс активно включился.В июне 1962 года он призвал коллег изучить недавно принятые конституции социалистических стран. Вскоре все члены профильной подкомиссии советского парламента получили тексты основных законов Румынии, ГДР, Монголии, Чехословакии, Вьетнама и Польши. В апреле 1963 года Брежнев провёл встречу с учёными Института государства и права Академии наук, привлечёнными к обновлению Конституции.К лету 1964 года появился первый предварительный вариант нового основного закона Советского Союза, а к осени был составлен окончательный текст "хрущёвского" проекта.Высшим органом государственной власти в нём провозглашался Верховный Народный Совет (ВНС) СССР. Добавление в название представительного органа слова "народный" демонстрировало особое политическое значение Советов.ВНС должен был стать высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом СССР. При этом его полномочия существенно расширялись по сравнению с Верховным Советом по Конституции 1936 года.Правительство в проекте 1964 года именовалось Правительственным Советом СССР. Данный "исполнительный и распорядительный орган" должен был отчитываться перед ВНС, а между его сессиями – перед Президиумом Народного СоветаРегламентировалось проведение референдумов. Хрущёв полагал, что и принятие новой конституции должно состояться путём всенародного голосования.Он был явно озабочен усилением роли главы государства. Проявлением этого стало наличие в первоначальном ("летнем") варианте проекта 1964 года поста президента СССР. Однако, уже в "осеннем" варианте президент не упоминался. Это можно объяснить серьёзным сопротивлением данному нововведению партийной верхушки, опасавшейся снижения своего политического влияния.Своеобразным компромиссом являлось наделение в "хрущёвском" проекте единоличными полномочиями Председателя Президиума советского парламента. Зачастую именно его хоть и не официально за рубежом воспринимали как президента Советского Союза. Однако по "сталинской" конституции полномочия главы Президиума сводились лишь к организации деятельности Верховного Совета.Политический вес главы советского государства – "спикера" Верховного Совета существенно усиливало приближение СССР к стандартам профессионального парламентаризма. Конечно же перевести одним махом на постоянную основу работу законодательного корпуса было невозможно. Слишком много критических слов было сказано по поводу "буржуазных" парламентов с момента провозглашения Советской власти.Тем не менее в проекте новой Конституции закреплялось, что Президиум Верховного Совета — это постоянный орган. В его компетенции находилось изменение действующего законодательства, определение персонального состава правительства, образование и упразднение министерств.Существенно повысить значение фактического главы государства было призвано готовившееся занятие Хрущёвым поста председателя Президиума советского парламента. Доктор юридических наук Анас Гатауллин полагает, что это могло способствовать перемещению "центра власти" из Совета Министров в Президиум Верховного Совета СССР.Однако работать в рамках этой политической системы Хрущёву не довелось. В октябре 1964 года его отстранили от власти и пост председателя Конституционной комиссии перешёл к сменившему его у руля КПСС Брежневу.До начала 70-х годов шла дискуссия, продолжать ли работу над выработкой новой Конституции или ограничится внесением поправок в Основной закон 1936 года.Возобладала позиция, что стране нужна новая Конституция. В 1972 году, в докладе, посвящённом 50-летию СССР Брежнев заявил об этом. Примечательно, что тогда же генеральный секретарь предпринимал активные действия по разрушению сложившегося после 1964 года триумвирата: Брежнев (лидер партии), Николай Подгорный (председатель Президиума Верховного Совета), Алексей Косыгин(глава правительства).После первого официального визита Брежнева в западную страну (во Францию) советские посольства распространили информацию, что фактическим главой Советского Союза является генеральный секретарь КПСС. Именно на его имя, к примеру, следует слать официальные поздравления с государственными праздниками.Разумеется, это не могло нравиться очень амбициозному Подгорному. Да и расстановку соотношение чинов в советском руководстве нужно было унифицировать с мировой практикой, тем более что идея мировой революции уже потеряла свою актуальность.В этих условиях Брежнев воспользовался моделью высшего государственного управления, прописанной в "хрущёвском" конституционном проекте. На майском пленуме ЦК КПСС 1977 года с подачи первого секретаря Донецкого обкома Бориса Качуры был положительно решён вопрос о совмещении постов генерального секретаря и председателя Президиума Верховного Совета. Подгорному на заседании даже не дали слова.С режимом коллективного правления, сложившегося после отставки Хрущёва, было покончено. В октябре 1977 года с принятием нового основного закона полномочия главы Президиума Верховного Совета существенно расширились, и он без всяких натяжек мог считаться президентом СССР.Совмещавший две важнейшие должности Брежнев по Конституции 1977 года достиг, по сути, единоличной власти. Правда жизненных сил, чтобы ею воспользоваться у него оставалось очень мало.Малороссы неоднократно говорили веское слово в поддержку сильной власти главы государства в исторической России. На исходе XV века в окружении невестки российского государя Елены Волошанки разрабатывалась концепция "Москва – третий Рим", а её сын Дмитрий Иванович (внук) был впервые венчан шапкой Мономаха как соправитель самодержца всея Руси. По материнской линии Елена Стефановна принадлежала к семье киевских князей Олельковичей.Широко известно, сколь много для обоснования императорской власти Петра I сделал Феофан Прокопович. Во время восшествия на престол Анны Иоанновны он очень поспособствовал возрождению самодержавного правления в России.Деятельность малороссов Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева также можно рассматривать в контексте этой борьбы на стороне "самодержавия", пусть и советского.
https://ukraina.ru/20231017/1050081271.html
https://ukraina.ru/20230218/1043576908.html
https://ukraina.ru/20231110/1050791966.html
https://ukraina.ru/20240119/1052756461.html
ссср
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103213/06/1032130610_0:9:2707:2039_1920x0_80_0_0_7e72a13ff41c1c1870eed1c81ab38757.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, ссср, россия, хрущев, леонид брежнев, коммунистическая партия, советская власть, 1970-е, конституция, история ссср
История, История, СССР, Россия, Хрущев, Леонид Брежнев, коммунистическая партия, Советская власть, 1970-е, Конституция, история СССР

"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР

16:00 08.10.2024
 
© Яков Халип / Перейти в фотобанк
© Яков Халип
Перейти в фотобанк
Читать в
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
7 октября 1977 года была принята новая Конституция Советского Союза. Её разработка началась в правление Никиты Хрущёва, а завершилась при Леониде Брежневе. Оба они являлись выходцами из Украинской ССР и сильно повлияли на содержание третьей советской Конституции
Необходимость замены "сталинского" основного закона 1936 года высказывалась ещё в 50-е годы после смерти "вождя народов", но официальное решение о создании Конституционной комиссии было принято в 1962 году. Верховный Совет СССР возложил руководство этим органом на Хрущёва. Занимавший тогда пост председателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнев в этот процесс активно включился.
В июне 1962 года он призвал коллег изучить недавно принятые конституции социалистических стран. Вскоре все члены профильной подкомиссии советского парламента получили тексты основных законов Румынии, ГДР, Монголии, Чехословакии, Вьетнама и Польши. В апреле 1963 года Брежнев провёл встречу с учёными Института государства и права Академии наук, привлечёнными к обновлению Конституции.
К лету 1964 года появился первый предварительный вариант нового основного закона Советского Союза, а к осени был составлен окончательный текст "хрущёвского" проекта.
Высшим органом государственной власти в нём провозглашался Верховный Народный Совет (ВНС) СССР. Добавление в название представительного органа слова "народный" демонстрировало особое политическое значение Советов.
ВНС должен был стать высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом СССР. При этом его полномочия существенно расширялись по сравнению с Верховным Советом по Конституции 1936 года.
Леонид Брежнев и Никита Хрущев - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября 2023, 18:00История
Дворцовый переворот по-советски. Почему Хрущев спокойно принял свою отставку?14 октября 1964 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято решение "удовлетворить просьбу т. Хрущёва об освобождении его от обязанностей Первого секретаря, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья"
Правительство в проекте 1964 года именовалось Правительственным Советом СССР. Данный "исполнительный и распорядительный орган" должен был отчитываться перед ВНС, а между его сессиями – перед Президиумом Народного Совета
Регламентировалось проведение референдумов. Хрущёв полагал, что и принятие новой конституции должно состояться путём всенародного голосования.
Он был явно озабочен усилением роли главы государства. Проявлением этого стало наличие в первоначальном ("летнем") варианте проекта 1964 года поста президента СССР. Однако, уже в "осеннем" варианте президент не упоминался. Это можно объяснить серьёзным сопротивлением данному нововведению партийной верхушки, опасавшейся снижения своего политического влияния.
Своеобразным компромиссом являлось наделение в "хрущёвском" проекте единоличными полномочиями Председателя Президиума советского парламента. Зачастую именно его хоть и не официально за рубежом воспринимали как президента Советского Союза. Однако по "сталинской" конституции полномочия главы Президиума сводились лишь к организации деятельности Верховного Совета.
Политический вес главы советского государства – "спикера" Верховного Совета существенно усиливало приближение СССР к стандартам профессионального парламентаризма. Конечно же перевести одним махом на постоянную основу работу законодательного корпуса было невозможно. Слишком много критических слов было сказано по поводу "буржуазных" парламентов с момента провозглашения Советской власти.
- РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля 2023, 18:00История
Юбилей президента СССР родом с Полтавщины
Тем не менее в проекте новой Конституции закреплялось, что Президиум Верховного Совета — это постоянный орган. В его компетенции находилось изменение действующего законодательства, определение персонального состава правительства, образование и упразднение министерств.
Существенно повысить значение фактического главы государства было призвано готовившееся занятие Хрущёвым поста председателя Президиума советского парламента. Доктор юридических наук Анас Гатауллин полагает, что это могло способствовать перемещению "центра власти" из Совета Министров в Президиум Верховного Совета СССР.
Однако работать в рамках этой политической системы Хрущёву не довелось. В октябре 1964 года его отстранили от власти и пост председателя Конституционной комиссии перешёл к сменившему его у руля КПСС Брежневу.
До начала 70-х годов шла дискуссия, продолжать ли работу над выработкой новой Конституции или ограничится внесением поправок в Основной закон 1936 года.
Возобладала позиция, что стране нужна новая Конституция. В 1972 году, в докладе, посвящённом 50-летию СССР Брежнев заявил об этом. Примечательно, что тогда же генеральный секретарь предпринимал активные действия по разрушению сложившегося после 1964 года триумвирата: Брежнев (лидер партии), Николай Подгорный (председатель Президиума Верховного Совета), Алексей Косыгин(глава правительства).
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября 2023, 08:00История
Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"Самый знаменитый уроженец Екатеринославской губернии, фактический глава советского государства, занимавший пост генерального секретаря ЦК КПСС, Леонид Брежнев умер 10 ноября 1982 года. Даже не предполагая позднейшую перестройку, люди плакали, не зная, что будет дальше
После первого официального визита Брежнева в западную страну (во Францию) советские посольства распространили информацию, что фактическим главой Советского Союза является генеральный секретарь КПСС. Именно на его имя, к примеру, следует слать официальные поздравления с государственными праздниками.
Разумеется, это не могло нравиться очень амбициозному Подгорному. Да и расстановку соотношение чинов в советском руководстве нужно было унифицировать с мировой практикой, тем более что идея мировой революции уже потеряла свою актуальность.
В этих условиях Брежнев воспользовался моделью высшего государственного управления, прописанной в "хрущёвском" конституционном проекте. На майском пленуме ЦК КПСС 1977 года с подачи первого секретаря Донецкого обкома Бориса Качуры был положительно решён вопрос о совмещении постов генерального секретаря и председателя Президиума Верховного Совета. Подгорному на заседании даже не дали слова.
С режимом коллективного правления, сложившегося после отставки Хрущёва, было покончено. В октябре 1977 года с принятием нового основного закона полномочия главы Президиума Верховного Совета существенно расширились, и он без всяких натяжек мог считаться президентом СССР.
Совмещавший две важнейшие должности Брежнев по Конституции 1977 года достиг, по сути, единоличной власти. Правда жизненных сил, чтобы ею воспользоваться у него оставалось очень мало.
19 января, 16:00История
Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя18 января 1505 года в московской темнице завершилась жизнь невестки Ивана III (Великого) и дочери самого известного молдавского господаря Стефана III (Великого же) – Елены, прозванной в России Волошанкой
Малороссы неоднократно говорили веское слово в поддержку сильной власти главы государства в исторической России. На исходе XV века в окружении невестки российского государя Елены Волошанки разрабатывалась концепция "Москва – третий Рим", а её сын Дмитрий Иванович (внук) был впервые венчан шапкой Мономаха как соправитель самодержца всея Руси. По материнской линии Елена Стефановна принадлежала к семье киевских князей Олельковичей.
Широко известно, сколь много для обоснования императорской власти Петра I сделал Феофан Прокопович. Во время восшествия на престол Анны Иоанновны он очень поспособствовал возрождению самодержавного правления в России.
Деятельность малороссов Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева также можно рассматривать в контексте этой борьбы на стороне "самодержавия", пусть и советского.
 
ИсторияИсторияСССРРоссияХрущевЛеонид Брежневкоммунистическая партияСоветская власть1970-еКонституцияистория СССР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30"Мы их ждем": Лукашенко отреагировал на слухи о нападении ВСУ на Минск
16:08Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценности
16:03Об операции, которая позволит России выйти к Запорожью и "подарке" для Зеленского от ВС РФ – Мощанский
16:00"Украинская" Конституция 1977 года: как Леонид Брежнев стал "президентом" СССР
15:51В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм"
15:04Аксенов поблагодарил ликвидаторов последствий ЧС в Феодосии и рассказал о компенсациях
14:22Путин рассказал о рекордном товарообороте с Арменией
14:21Рада отказалась обсуждать доходы советников Зеленского
14:08Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть
13:59Шольц готов переговорить с Путиным - Рейтер
13:59Из-за России: польских наемников ВСУ не освободят от уголовного преследования на родине
13:25Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук
13:04ЕС утвердил новые санкции против России
13:00Химическое оружие, обстрелы, продвижение российских войск. Главное на Украине на 13:00 8 октября
12:46Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль
12:46ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
12:00Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский
11:57"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО
11:57Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
11:56Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно
Лента новостейМолния