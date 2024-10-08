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Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом

Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом - 08.10.2024 Украина.ру

Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом

Нынешнее руководство Украины не может решить серьёзные геополитические вопросы, осложняя своё положение ошибками в гуманитарной политике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:00

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По мнению эксперта, нынешнее руководство Украины напрасно затягивает вопросы, связанные с установлением мест захоронений и количества жертв Волынской резни. Варшава критикует за это Киев, продолжая оказывать военную помощь в СВО.При этом, заметил Ищенко, в Польше также склонных к мифотворчеству и спекуляциях на трагических страницах национальной истории."Вы же помните, что у Ющенко количество жертв голодомора выросло с двух миллионов до двадцати. Количество жертв Волынской резни будет возрастать точно так же, пока не приобретет гомерические масштабы, и это будет негативно влиять на отношения Киева и Варшавы, - сказал эксперт.По его мнению, украинские власти давно могли решить вопросы, которые Варшава обозначила по теме Волынской резни. Ищенко уверен, что трагедии прошлого никак не влияют на отношения между странами и народами, если у них нет сегодняшней эмоциональной подпитки. Однако, заметил он, с украинской стороны такая подпитка идёт постоянно."Мы можем только дать Украине орден за то, что она сама настраивает против себя своего главного союзника и нашего главного врага. Не мы определяли Польшу своим главным врагом, но Польша себя так определила. Варшава упорно выстраивает свою внешнюю политику как политику, направленную на вытеснение России из Европы и даже на уничтожение России. Только так поляки чувствуют себя в безопасности. Мы с этим ничего сделать не можем. Мы можем это только учитывать в своей политике", - сказал Ищенко.Украина могла бы избежать многих проблем при более умной политике, заметил он. При этом больше проблем было бы у России."Даже если бы Украина не была нашим врагом, она была бы нашим конкурентом, - сказал он. - А иногда доброжелательный конкурент с хорошей экономикой и сильными союзниками (и от которого ты еще зависишь как от транзитного государства) гораздо хуже откровенно враждебного нищеброда, который завтра сдохнет".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, варшава, россия, ростислав ищенко, сво, ес, виктор ющенко, геополитика, международные отношения, международная политика