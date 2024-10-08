Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом - 08.10.2024 Украина.ру
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Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом
Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом - 08.10.2024 Украина.ру
Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом
Нынешнее руководство Украины не может решить серьёзные геополитические вопросы, осложняя своё положение ошибками в гуманитарной политике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-08T08:00
2024-10-08T08:00
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виктор ющенко
геополитика
международные отношения
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По мнению эксперта, нынешнее руководство Украины напрасно затягивает вопросы, связанные с установлением мест захоронений и количества жертв Волынской резни. Варшава критикует за это Киев, продолжая оказывать военную помощь в СВО.При этом, заметил Ищенко, в Польше также склонных к мифотворчеству и спекуляциях на трагических страницах национальной истории."Вы же помните, что у Ющенко количество жертв голодомора выросло с двух миллионов до двадцати. Количество жертв Волынской резни будет возрастать точно так же, пока не приобретет гомерические масштабы, и это будет негативно влиять на отношения Киева и Варшавы, - сказал эксперт.По его мнению, украинские власти давно могли решить вопросы, которые Варшава обозначила по теме Волынской резни. Ищенко уверен, что трагедии прошлого никак не влияют на отношения между странами и народами, если у них нет сегодняшней эмоциональной подпитки. Однако, заметил он, с украинской стороны такая подпитка идёт постоянно."Мы можем только дать Украине орден за то, что она сама настраивает против себя своего главного союзника и нашего главного врага. Не мы определяли Польшу своим главным врагом, но Польша себя так определила. Варшава упорно выстраивает свою внешнюю политику как политику, направленную на вытеснение России из Европы и даже на уничтожение России. Только так поляки чувствуют себя в безопасности. Мы с этим ничего сделать не можем. Мы можем это только учитывать в своей политике", - сказал Ищенко.Украина могла бы избежать многих проблем при более умной политике, заметил он. При этом больше проблем было бы у России."Даже если бы Украина не была нашим врагом, она была бы нашим конкурентом, - сказал он. - А иногда доброжелательный конкурент с хорошей экономикой и сильными союзниками (и от которого ты еще зависишь как от транзитного государства) гораздо хуже откровенно враждебного нищеброда, который завтра сдохнет".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, варшава, россия, ростислав ищенко, сво, ес, виктор ющенко, геополитика, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Варшава, Россия, Ростислав Ищенко, СВО, ЕС, Виктор Ющенко, геополитика, международные отношения, Международная политика

Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом

08:00 08.10.2024
 
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Нынешнее руководство Украины не может решить серьёзные геополитические вопросы, осложняя своё положение ошибками в гуманитарной политике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, нынешнее руководство Украины напрасно затягивает вопросы, связанные с установлением мест захоронений и количества жертв Волынской резни. Варшава критикует за это Киев, продолжая оказывать военную помощь в СВО.
При этом, заметил Ищенко, в Польше также склонных к мифотворчеству и спекуляциях на трагических страницах национальной истории.
"Вы же помните, что у Ющенко количество жертв голодомора выросло с двух миллионов до двадцати. Количество жертв Волынской резни будет возрастать точно так же, пока не приобретет гомерические масштабы, и это будет негативно влиять на отношения Киева и Варшавы, - сказал эксперт.
По его мнению, украинские власти давно могли решить вопросы, которые Варшава обозначила по теме Волынской резни. Ищенко уверен, что трагедии прошлого никак не влияют на отношения между странами и народами, если у них нет сегодняшней эмоциональной подпитки. Однако, заметил он, с украинской стороны такая подпитка идёт постоянно.
"Мы можем только дать Украине орден за то, что она сама настраивает против себя своего главного союзника и нашего главного врага. Не мы определяли Польшу своим главным врагом, но Польша себя так определила. Варшава упорно выстраивает свою внешнюю политику как политику, направленную на вытеснение России из Европы и даже на уничтожение России. Только так поляки чувствуют себя в безопасности. Мы с этим ничего сделать не можем. Мы можем это только учитывать в своей политике", - сказал Ищенко.
Украина могла бы избежать многих проблем при более умной политике, заметил он. При этом больше проблем было бы у России.
"Даже если бы Украина не была нашим врагом, она была бы нашим конкурентом, - сказал он. - А иногда доброжелательный конкурент с хорошей экономикой и сильными союзниками (и от которого ты еще зависишь как от транзитного государства) гораздо хуже откровенно враждебного нищеброда, который завтра сдохнет".
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру
 
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