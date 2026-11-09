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Молдавия полностью отказалась от российского газа и ждёт провокаций — Санду
Молдавия полностью отказалась от российского газа и ждёт провокаций — Санду - 09.11.2026 Украина.ру
Молдавия полностью отказалась от российского газа и ждёт провокаций — Санду
Молдавия полностью отказалась от закупок российского газа и ввела в эксплуатацию линию электропередачи в Румынию. Об этом президент Молдавии Майя Санду вечером 8 ноября заявила в социальной сети X
2026-11-09T07:34
2026-11-09T07:34
2026-11-09T07:38
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Действия своей администрации на фоне энергокризиса и подорожания топлива в республике Санду представила как достижение."Мы запустили линию электропередачи Вулканешты — Кишинев, соединяющую Республику Молдова с Румынией и европейской энергосистемой. Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию", — написала она.Проект ЛЭП Вулканешты — Кишинев реализован в долг за счет кредита Всемирного банка на сумму 61 миллион евро с целью обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье (принадлежит российской компании "Интер РАО") на более дорогой импорт из Румынии.Свою публикацию глава молдавского государства сопроводила очередными обвинениями в адрес России в "энергетическом шантаже".Санду также отреагировала на поездку главы Приднестровья Вадима Красносельского в Москву, где президент РФ Владимир Путин наградил его Орденом Почета."В ближайшие месяцы мы увидим больше попыток РФ дестабилизировать ситуацию, создать впечатление дестабилизации в Республике Молдова, чтобы, по-моему, вызвать сомнения у государств — членов Европейского Союза и усложнить нам путь к вступлению в ЕС", — заявила Санду.Оказавшееся ранее в полной газовой блокаде Приднестровье в настоящее время получает газ через венгерскую компанию MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России, который позволил продолжить работу МГРЭС.Подробнее о ситуации вокруг бывшей Молдавской СССР - в материале Кирилла Курбатова Михаил Амерберг: Если Молдавия арестует главу Приднестровья в аэропорту, это будет началом большой беды.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, молдавия, санду майя, приднестровье, вадим красносельский, россия, ес, всемирный банк, газ, российский газ, электроэнергия, венгрия, блокада, русофобия, энергетический кризис, энергетика
Украина.ру, Новости, Молдавия, Санду Майя, Приднестровье, Вадим Красносельский, Россия, ЕС, Всемирный банк, газ, российский газ, электроэнергия, Венгрия, блокада, Русофобия, энергетический кризис, энергетика
Молдавия полностью отказалась от российского газа и ждёт провокаций — Санду
07:34 09.11.2026 (обновлено: 07:38 09.11.2026)
Молдавия полностью отказалась от закупок российского газа и ввела в эксплуатацию линию электропередачи в Румынию. Об этом президент Молдавии Майя Санду вечером 8 ноября заявила в социальной сети X
Действия своей администрации на фоне энергокризиса и подорожания топлива в республике Санду представила как достижение.
"Мы запустили линию электропередачи Вулканешты — Кишинев, соединяющую Республику Молдова с Румынией и европейской энергосистемой. Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию", — написала она.
Проект ЛЭП Вулканешты — Кишинев реализован в долг за счет кредита Всемирного банка на сумму 61 миллион евро с целью обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье (принадлежит российской компании "Интер РАО") на более дорогой импорт из Румынии.
Свою публикацию глава молдавского государства сопроводила очередными обвинениями в адрес России в "энергетическом шантаже".
Санду также отреагировала на поездку главы Приднестровья Вадима Красносельского в Москву, где президент РФ Владимир Путин наградил его Орденом Почета.
"В ближайшие месяцы мы увидим больше попыток РФ дестабилизировать ситуацию, создать впечатление дестабилизации в Республике Молдова, чтобы, по-моему, вызвать сомнения у государств — членов Европейского Союза и усложнить нам путь к вступлению в ЕС", — заявила Санду.
Оказавшееся ранее в полной газовой блокаде Приднестровье в настоящее время получает газ через венгерскую компанию MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России, который позволил продолжить работу МГРЭС.
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