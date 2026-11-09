Молдавия полностью отказалась от российского газа и ждёт провокаций — Санду

Михаил Амерберг: Если война на Украине затянется еще на несколько лет, с Приднестровьем будет покончено

Запад не отказался от планов втянуть Молдавию в войну на Украине, устроив провокацию вокруг Приднестровья. И сценарии тут остаюся прежними: либо бросок на Тирасполь, либо попытка провернуть венесуэльский вариант с похищением или ликвидацией первых лиц республики