https://ukraina.ru/20241008/1057939544.html
Бутина о трудностях иммигрантов из стран Запада, желающих обрести в России новый дом
Бутина о трудностях иммигрантов из стран Запада, желающих обрести в России новый дом - 08.10.2024 Украина.ру
Бутина о трудностях иммигрантов из стран Запада, желающих обрести в России новый дом
Граждане, желающие переехать в Россию, сталкиваются с различными трудностями, начиная от сложностей с оформлением документов, заканчивая знанием русского языка
2024-10-08T06:20
2024-10-08T06:20
2024-10-08T06:20
россия
европа
запад
мария бутина
владимир путин
госдума
мигранты
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина.Она отметила, что все сложности связаны с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках.Она добавила, что сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой."Второй момент, который я бы отметила, — это, конечно, вопрос адаптации детей указанных категорий граждан, которые переезжают в Россию. Школьные программы разнятся кардинально, и детям сложно дается переход в школу", — дополнила Бутина.По ее словам, при участии Министерства образования тоже давно идет работа — по возможности адаптации в рамках школы.Бутина рассказала, что на сегодняшний день к ней лично, как к человеку с репутацией за рубежом, обращается много людей. Созданы соответствующие профильные сообщества.Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой объяснил причину, по которой большое количество зарубежных граждан желают поселиться в России."Европа уже ощутила на себе эту войну по возросшим ценам, по закрытию производств и по числу людей, которые уезжают в ту же Россию", — прокомментировал эксперт.В заключении он добавил, что у России нет врагов в Европе за исключением политиков, которые выполняют чужую волю.О том, как проходит переселение граждан, желающих жить в России — Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолгоПрезидент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России.С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.Полный текст интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
https://ukraina.ru/20241007/1057930718.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, европа, запад, мария бутина, владимир путин, госдума, мигранты
Бутина о трудностях иммигрантов из стран Запада, желающих обрести в России новый дом
Граждане, желающие переехать в Россию, сталкиваются с различными трудностями, начиная от сложностей с оформлением документов, заканчивая знанием русского языка
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина.
Она отметила, что все сложности связаны с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках.
"Например, в документах у переселенцев отсутствует отчество, потому что его в принципе нет. И когда речь идет об оформлении разрешения на временное проживание в России в дальнейшем с видом на жительство, возникает проблема, что человеку приходится придумывать отчество", — начала Бутина.
Она добавила, что сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой.
"Второй момент, который я бы отметила, — это, конечно, вопрос адаптации детей указанных категорий граждан, которые переезжают в Россию. Школьные программы разнятся кардинально, и детям сложно дается переход в школу", — дополнила Бутина.
По ее словам, при участии Министерства образования тоже давно идет работа — по возможности адаптации в рамках школы.
Бутина рассказала, что на сегодняшний день к ней лично, как к человеку с репутацией за рубежом, обращается много людей. Созданы соответствующие профильные сообщества.
Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой объяснил причину, по которой большое количество зарубежных граждан желают поселиться в России.
"Европа уже ощутила на себе эту войну по возросшим ценам, по закрытию производств и по числу людей, которые уезжают в ту же Россию", — прокомментировал эксперт.
В заключении он добавил, что у России нет врагов в Европе
за исключением политиков, которые выполняют чужую волю.
Президент Владимир Путин
19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России.
С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.