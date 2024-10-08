Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО - 08.10.2024 Украина.ру
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Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО
Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО - 08.10.2024 Украина.ру
Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО
Новый генсек НАТО может что-то пообещать Украине, но при этом отметит, что для прыжков выше пятой точки нет никаких оснований
2024-10-08T03:20
2024-10-08T03:53
украина
киев
россия
владимир зеленский
рютте
нато
вооруженные силы украины
новости
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Он подчеркнул, что конкретную помощь, которая измеряется в тоннах и в долларах, Альянс не оказывает и оказывать не собирается. Поездка Рютте, по словам эксперта, преследует всего две задачи.Во-первых, он прибыл лично посмотреть на Зеленского и его окружение, а во-вторых, новому генсеку НАТО нужно получить какую-то конкретную информацию, чтобы использовать ее в Германии на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 10-12 октября.Марк Рютте приехал в Киев в качестве журналиста и психотерапевта, подвел итог Самойлов. Причем как лично для Зеленского, так и для всей Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский заявил, что с приездом Рютте на Украину появилась новая тенденция."Запад уже отдал Украине все, что ему было не жалко. Все старые "холодильники" и "телевизоры" Киеву отдали. Дальше надо отдавать свое, кровное. То, что стоит на тумбочке и ты им каждый день любуешься. А жалко"", — объяснил Мощанский.Подробнее об этом — Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в ЗапорожьеНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает 3 октября агентство Франс Пресс"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", — говорится в материале.В НАТО подтвердили, что новый генсек совершает необъявленный визит в Киев и даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским.В начале неделе Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
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украина, киев, россия, владимир зеленский, рютте, нато, вооруженные силы украины, новости, детали
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины, Новости, детали

Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО

03:20 08.10.2024 (обновлено: 03:53 08.10.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныПремьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Новый генсек НАТО может что-то пообещать Украине, но при этом отметит, что для прыжков выше пятой точки нет никаких оснований
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
"Сам по себе блок НАТО оказывает Украине только информационную и консультационную помощь. Визит этого голландца — не более чем сеанс психотерапии для киевского режима", — считает Самойлов.
Он подчеркнул, что конкретную помощь, которая измеряется в тоннах и в долларах, Альянс не оказывает и оказывать не собирается. Поездка Рютте, по словам эксперта, преследует всего две задачи.
Во-первых, он прибыл лично посмотреть на Зеленского и его окружение, а во-вторых, новому генсеку НАТО нужно получить какую-то конкретную информацию, чтобы использовать ее в Германии на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 10-12 октября.
Марк Рютте приехал в Киев в качестве журналиста и психотерапевта, подвел итог Самойлов. Причем как лично для Зеленского, так и для всей Украины.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский заявил, что с приездом Рютте на Украину появилась новая тенденция.
"Запад уже отдал Украине все, что ему было не жалко. Все старые "холодильники" и "телевизоры" Киеву отдали. Дальше надо отдавать свое, кровное. То, что стоит на тумбочке и ты им каждый день любуешься. А жалко"", — объяснил Мощанский.
Подробнее об этом — Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье
Фото: Euronews. Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP
3 октября, 15:37
Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь РоссииГенсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников. Об этом он сказал 3 октября во время необъявленного визита в Киев.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает 3 октября агентство Франс Пресс
"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", — говорится в материале.
В НАТО подтвердили, что новый генсек совершает необъявленный визит в Киев и даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским.
В начале неделе Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийРюттеНАТОВооруженные силы УкраиныНовостидетали
 
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