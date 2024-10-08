https://ukraina.ru/20241008/1057937449.html

Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО

Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО - 08.10.2024 Украина.ру

Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО

Новый генсек НАТО может что-то пообещать Украине, но при этом отметит, что для прыжков выше пятой точки нет никаких оснований

2024-10-08T03:20

2024-10-08T03:20

2024-10-08T03:53

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Он подчеркнул, что конкретную помощь, которая измеряется в тоннах и в долларах, Альянс не оказывает и оказывать не собирается. Поездка Рютте, по словам эксперта, преследует всего две задачи.Во-первых, он прибыл лично посмотреть на Зеленского и его окружение, а во-вторых, новому генсеку НАТО нужно получить какую-то конкретную информацию, чтобы использовать ее в Германии на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 10-12 октября.Марк Рютте приехал в Киев в качестве журналиста и психотерапевта, подвел итог Самойлов. Причем как лично для Зеленского, так и для всей Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский заявил, что с приездом Рютте на Украину появилась новая тенденция."Запад уже отдал Украине все, что ему было не жалко. Все старые "холодильники" и "телевизоры" Киеву отдали. Дальше надо отдавать свое, кровное. То, что стоит на тумбочке и ты им каждый день любуешься. А жалко"", — объяснил Мощанский.Подробнее об этом — Илья Мощанский: Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в ЗапорожьеНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает 3 октября агентство Франс Пресс"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", — говорится в материале.В НАТО подтвердили, что новый генсек совершает необъявленный визит в Киев и даст пресс-конференцию совместно с Владимиром Зеленским.В начале неделе Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет

https://ukraina.ru/20241003/1057867238.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, рютте, нато, вооруженные силы украины, новости, детали