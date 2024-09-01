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Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка

Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка - 01.09.2024 Украина.ру

Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка

Высоких государственных наград удостоены бойцы батальона "Сомали" ДНР – ныне 9-й бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом 1 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин

2024-09-01T18:02

2024-09-01T18:02

2024-09-01T18:02

донецкая народная республика

нью-йорк

россия

денис пушилин

сво

днр

народная милиция лднр

сомали

южно-донецкое направление

награда

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"Сегодня побывал в нескольких подразделениях. Наградил бойцов легендарной – ее костяк основан на батальоне "Сомали" – 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа за освобождение населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Настоящие герои!", - сообщил глава народной республики.Пушилин в своём ТГ-канале сообщил, что военнослужащие рассказали ему об интересных ситуациях на полях сражений. Глава ДНР очень рассчитывает на то, что "подобных очерков много будет отображено в нашей литературе".Один из военнослужащих был удостоен высшей награды народной республики. Герой ДНР в публикации ТГ-канала главы республики рассказал, за что получил Золотую звезду Героя.Пушилин также посетил танковый батальон 9-й бригады. По его словам, настроение у военнослужащих приподнятое и настрой боевой."Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой", - сообщил Пушилин.Тем временем Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР

донецкая народная республика

нью-йорк

россия

днр

сомали

южно-донецкое направление

украина

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донецкая народная республика, нью-йорк, россия, денис пушилин, сво, днр, народная милиция лднр, сомали, южно-донецкое направление, награда, украина, топонимы