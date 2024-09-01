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Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка
Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка - 01.09.2024 Украина.ру
Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка
Высоких государственных наград удостоены бойцы батальона "Сомали" ДНР – ныне 9-й бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом 1 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2024-09-01T18:02
2024-09-01T18:02
2024-09-01T18:02
донецкая народная республика
нью-йорк
россия
денис пушилин
сво
днр
народная милиция лднр
сомали
южно-донецкое направление
награда
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"Сегодня побывал в нескольких подразделениях. Наградил бойцов легендарной – ее костяк основан на батальоне "Сомали" – 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа за освобождение населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Настоящие герои!", - сообщил глава народной республики.Пушилин в своём ТГ-канале сообщил, что военнослужащие рассказали ему об интересных ситуациях на полях сражений. Глава ДНР очень рассчитывает на то, что "подобных очерков много будет отображено в нашей литературе".Один из военнослужащих был удостоен высшей награды народной республики. Герой ДНР в публикации ТГ-канала главы республики рассказал, за что получил Золотую звезду Героя.Пушилин также посетил танковый батальон 9-й бригады. По его словам, настроение у военнослужащих приподнятое и настрой боевой."Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой", - сообщил Пушилин.Тем временем Армия России сообщила о новых освобождённых населённых пунктах ДНР
донецкая народная республика
нью-йорк
россия
днр
сомали
южно-донецкое направление
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донецкая народная республика, нью-йорк, россия, денис пушилин, сво, днр, народная милиция лднр, сомали, южно-донецкое направление, награда, украина, топонимы
Донецкая Народная Республика, Нью-Йорк, Россия, Денис Пушилин, СВО, ДНР, Народная милиция ЛДНР, Сомали, Южно-Донецкое направление, награда, Украина, топонимы
Глава ДНР наградил бойцов за взятие Нью-Йорка
Высоких государственных наград удостоены бойцы батальона "Сомали" ДНР – ныне 9-й бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом 1 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин
"Сегодня побывал в нескольких подразделениях. Наградил бойцов легендарной – ее костяк основан на батальоне "Сомали" – 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа за освобождение населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Настоящие герои!", - сообщил глава народной республики.
Пушилин в своём ТГ-канале сообщил, что военнослужащие рассказали ему об интересных ситуациях на полях сражений. Глава ДНР очень рассчитывает на то, что "подобных очерков много будет отображено в нашей литературе".
Один из военнослужащих был удостоен высшей награды народной республики. Герой ДНР в публикации ТГ-канала главы республики рассказал, за что получил Золотую звезду Героя.
"Уверен: победим! Берегите себя. Поздравляю!", - сказал глава народной республики на церемонии вручения наград.
Пушилин также посетил танковый батальон 9-й бригады. По его словам, настроение у военнослужащих приподнятое и настрой боевой.
"Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой", - сообщил Пушилин.