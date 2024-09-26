https://ukraina.ru/20240926/1057685485.html

Дважды проигравший в цветных революциях. Беглый президент Виктор Янукович, которым пугают украинцев

Дважды проигравший в цветных революциях. Беглый президент Виктор Янукович, которым пугают украинцев - 26.09.2024 Украина.ру

Дважды проигравший в цветных революциях. Беглый президент Виктор Янукович, которым пугают украинцев

На Украине уже третий год разные эксперты и блогеры заявляют, что целью российской СВО якобы является возвращение на "престол", сбежавшего в 2014 году президента Виктора Януковича.

2024-09-26T07:00

2024-09-26T07:00

2024-09-26T07:00

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В украинском сегменте соцсетей пользователи до сих пор часто фантазируют на тему альтернативной истории Украины после 2014 года, но обычно приходят к выводу, что "фарш невозможно провернуть назад".Янукович в каком-то смысле уникальный государственный деятель, так как ухитрился дважды проиграть в цветных революциях – в 2004 и в 2014.В мае текущего года украинские СМИ с тревогой восприняли информацию, что самолет Януковича был замечен в Минске. В начале СВО бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* утверждал, что бывший украинский президент находится на территории Киевской области в поселке Иванков, где его якобы готовят возглавить новое украинское правительство. Цель таких информационных вбросов – подхлестнуть националистические эмоции.До 2014 года его обвиняли в коррупции и нарушении прав, но только последующие десять лет показали, в каких масштабах можно воровать, какой террор можно развернуть на всю страну.Российский политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, в недавнем интервью утверждал, что Янукович отнюдь не был пророссийским политиком, каким его пытаются выставить нынешние власти. По его словам, появление на политическом олимпе Виктора Януковича — это не заслуга России. Его выбрали еще в 2004 году в качестве преемника Леонида Кучмы прежде всего при участии олигарха Рината Ахметова."Янукович не был пророссийским политиком, он был, откровенно говоря, хапугой, который на этом и погорел. Против него выступила вся бизнес-элита Украины, именно обиженные олигархи были движущей силой Евромайдана", - говорит Бондаренко. Политолог также напоминает, что украинские националисты, бывшие в маргинесе до 2012 года, стали серьезной политической силой благодаря попустительству Януковича, который выращивал себе удобных политических спарринг-партнеров.Тем не менее, при Януковиче за три года только в Киеве были построены: 6 станций метро (после 2014 года – ни одной), авиатерминал в Жулянах, две линии скоростного трамвая на Троещину и Борщаговку, автожелезонодрожный мост через Днепр, 6 мостов и эстакад, крытый стадион "Олимпийский", два автовокзала. Ни при одном из бывших и последующиъх президентов Украины Киев так не развивался.Нардеп Верховной Рады и условный трампист Евгений Шевченко недавно прогнозировал возвращение Дональда Трампа в Белый дом, благодаря "эффекту Януковича". "Трамп выиграет выборы президента США благодаря эффекту Януковича. При всей нелюбви к его личности, при Януковиче жизнь была лучше, чем при следующей власти", - утверждает депутат Шевченко.Чего Януковичу не хватало, так это грамотных пиарщиков, в отличие от лидеров постмайданной Украины, которые могли ремонт в школьном туалете подать, как эпохальное событие и мусолить его две недели.За три года президентства Янукович не смог добиться уважения своих сторонников. Они были, скорее, противниками другого лагеря, чем его сторонниками. Он не был харизматичным, не умел красиво говорить. В ответ на систематические попытки дискредитации в прозападных СМИ, легенды о золотом батоне и золотом унитазе, пресс-служба Януковича отделывалась дежурными сухими отчетами. Его пресс-секретарь Анна Герман, ранее работавшая на "Радио свобода**, ушла из политики вслед за ним, издает детские книжки и собирает деньги на ВСУ.Бывший автослесарь Енакиевского металлургического завода, член КПСС до 1991 года в политику попал в середине 1990х. Его возвышение связывали с богатейшим украинским олигархом Ринатом Ахметовым. В 1997 году он возглавил Донецкую область, а в 2002 – стал премьер-министром Украины.Его премьерство и заявка на президентство в 2004 году вызвали отторжение у многих киевлян, представителей днепропетровского олигархического клана и жителей западной Украины. В Киеве в этот период распространяется негативное отношение ко всем "донецким", приехавшим в "обозе" с Януковичем. Его противники манипулируют подростковой судимостью Януковича, проводя ассоциации с бандитскими 1990ми, возвращения которых боялись, как огня, большинство киевских обывателей.Казавшийся грозным бандитом Янукович в политике оказался неуклюжим увальнем. Он неуверенно заигрывал то с националистами, то с коммунистами. Опальный депутат Александр Дубинский недавно напоминал, что 23 сентября 2013 Янукович, на Ялтинском форуме, будучи президентом Украины, заявил о принадлежности Украины к Европе. В то же время он флиртовал с РФ, брал российские кредиты и ратифицировал Харьковские соглашения (о пребывании Черноморского флота), против которых выступали националисты и прозападное лобби."Качать" его начали ещё летом 2013 года, когда объединённая прозападная оппозиция в лице сторонников Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко пыталась нагнетать протестные настроения, гастролируя по разным городам с акцией "Украина, вставай!". Особо активными были сторонники Юлии Тимошенко, которая на тот момент отбывала срок в Качановской колонии.Затем, в ноябре 2013 года, после того, как Виктор Янукович отложил подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, прозападные НПО и Католический университет во Львове задействовали все свои ресурсы в Киеве, чтобы вывести людей на Евромайдан. Формально их лозунгом было подписание того самого соглашения. Протесты на Майдане развиваются волнообразно – когда они затухают, их подхлестывают очередной кровавой провокацией.И уже 21 февраля 2014 года улица Институтская завалена трупами, Янукович соглашается на проведение в конце года досрочных президентских выборов. Посредниками выступают главы МИД Германии, Франции и Польши. Российская сторона – только наблюдатель и не подписывает соглашение. 22 февраля в своем обращении Янукович характеризует события на Майдане, как вандализм, бандитизм и государственный переворот. Но в тот же день соглашается пойти на переговоры с оппозицией и предлагает Яценюку возглавить правительство, не сообщив об этом даже действующему премьеру Николаю Азарову. Яценюк от предложенного поста публично прямо с трибуны отказывается, Азаров сам подает в отставку.С этого момента всем стало понятно, что центральная власть поплыла. Националисты подгоняли своих сторонников тем, что в случае сохранения действующей власти, им придется отвечать по закону, а те прекрасно знали, какие грехи и преступления за ними были на тот момент.Поведение бывшего президента Украины в тот кризисный период характеризовали какая-то неуверенность, метания из стороны в сторону. Даже украинские силовики были возмущены тем, что в течение дня они получали противоречивые приказы.После победы Евромайдана часть его сторонников стала радикальнее, приняв участие в протестах АнтиМайдана в Харькове, Донецке, Луганске, Одессе, Днепропетровске, Николаеве и Запорожье. В большинстве своем его бывшие сторонники рассматривали его, как предателя, бросившего их на "съедение" националистам.В 2015 году Янукович оправдывал свое бегство и нерешительность неприятием кровопролития. "Я был противником, категорическим противником, кровопролития. Я считал, что никакая власть не стоит капли крови людей. Поэтому я был против того, чтобы пролилась кровь в Украине. И я сделал всё, чтобы в Украине не было войны", - говорил бывший президент незалежной в интервью британской ВВС. Однако такая политика привела к многократному усилению кровопролития, которое продолжается и сейчас.После начала СВО Виктор Янукович периодически появлялся в информационном пространстве, в общих словах призывая обе стороны пойти на уступки и сделать всё ради достижения мира. Однако на Украине его заявления не вызвали особого резонанса.О том как живет и чем занимается второй президент Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Развивает концепцию АнтиРоссии и боится, что США бросят Украину. Чем занят второй президент Леонид Кучма"*Признан в РФ террористом и экстремистом*8ЛОрганизация, признанная в РФ иноагентом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, киев, россия, виктор янукович, елена бондаренко, ринат ахметов, офис президента, верховная рада, радио свобода, эксклюзив