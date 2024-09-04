Балицкий: глава МАГАТЭ всё знает о ЗАЭС, но опять никому не скажет
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в очередной раз прибыл на Запорожскую АЭС. Однако у миссии снова не хватит смелости рассказать миру, откуда на самом деле ведутся обстрелы станции. Такое заявление 4 сентября в своем телеграм-канале сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Гросси хорошо известен не только тот факт, что обстреливают АЭС украинские боевики, но и каких усилий российской армии стоит "защищать реактор от оголтелых психопатов", заявил Балицкий.
И делегация МАГАТЭ, как никто другой, знает, как надежно защищена станция от укронацистов, иначе бы так часто и уверенно не приезжали в Энергодар. Нам скрывать нечего, делегации МАГАТЭ будут показаны отчеты, как обеспечивается безопасность станции, последние замеры. Но я не рассчитываю на правдивый доклад Гросси. МАГАТЭ продолжит замалчивать правду, а наши ребята продолжат защищать станцию и весь мир", - написал Балицкий.
Запорожская АЭС перешла под контроль России в феврале 2022 года. С тех пор ВСУ огромное число раз пытались атаковать станцию. И причина тому всегда одна, отмечает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, обстрелы ЗАЭС для Киева - способ переключить внимание от своих неудач на поле боя и втянуть НАТО в конфликт с Россией.
Последний раз ВСУ атаковали территорию Запорожской станции 17 августа. Тогда украинские боевики ударили дроном по дороге, по которой ходят сотрудники АЭС.
Инспекторы МАГАТЭ, присутствовавшие на станции, были проинформированы об атаке украинских войск и посетили место падения снаряда, отметили в пресс-службе атомной электростанции.
Использование Киевом АЭС как разменной монеты в своих политических играх касается не только Запорожской станции, подчеркнул директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя попытки ВСУ атаковать Курскую АЭС.
Эксперт отметил, что Украина постоянно прощупывает свои возможности ядерного шантажа и готова на все.