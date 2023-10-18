https://ukraina.ru/20231018/1050291643.html

Олег Царев о том, как украинские президенты становятся миллиардерами

Олег Царев о том, как украинские президенты становятся миллиардерами - 18.10.2023 Украина.ру

Олег Царев о том, как украинские президенты становятся миллиардерами

Американцы не зря выстроили такую систему. Контролируя коррупцию, они могут контролировать всю политическую и бизнес-жизнь на Украине, считает депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев

2023-10-18T14:26

2023-10-18T14:26

2023-10-18T17:33

интервью

олег царев

украина

сша

коррупция

владимир зеленский

ссср

юрий поляков

петр порошенко

арсен аваков

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Олег Анатольевич, поговорим о Зеленском и о коррупции. Неожиданное сочетание! Недавно главред издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая сообщила, что Зеленский собрал журналистов и попросил их помолчать о коррупции до победы. Получается, если о чем-то не говорить, то этого нет. И что в таком случае подразумевается под победой, по мнению Зеленского? Тогда, когда его товарищи наворуются? Или что-то иное?— К сожалению, когда — не сильно спрашивая советский народ — мы перешли к капитализму, у нас коррупция стала неотъемлемой частью нашей жизни.Когда Советский Союз разваливался, политические поводыри — и Чубайс, и другие — говорили о том, что «нам только перейти на конкуренцию, и мы будем жить, как в Западной Европе или как в США, а может быть, даже лучше». Только единицы говорили о том, что такие капиталистические страны, которые живут так, как страны Западной Европы и США, с тем уровнем жизни — их можно посчитать по пальцам.В основном капиталистические страны — это Африка, Латинская Америка, и скорее всего, Советский Союз пойдет по их стопам. Это шквальная, чудовищная коррупция как неотъемлемая часть жизни, все, что мы сейчас наблюдаем.Помню, сейчас мой хороший товарищ, а тогда, в студенческие годы, культовый для нас писатель Юрий Поляков, — я смотрел его выступления, — он тогда говорил то, что мы сейчас видим. Тех людей, которые тогда могли предсказать ситуацию, их можно было посчитать по пальцам. Но тем не менее так и есть.На Украине коррупция — это часть механизма, благодаря которому работают бизнес, политика, чиновники. Она бывает больше, меньше, но она все равно часть той жизни.Американцы справедливо полагают, что коррупция — это как часть той смазки, которую можно контролировать в государственном аппарате. И которая очень не зарегулирована жизнью на Украине — гораздо менее, чем в России, где надо каждый раз брать какие-то разрешения, отчитываться, где все под контролем происходит, и контроль все дальше и дальше увеличивается.На Украине до последнего времени, до прихода Зеленского, было совсем по-другому. Каждый год уменьшалось количество лицензий, разрешений, отчетов, но тем не менее коррупция всегда была нужна. Если ты хочешь заниматься бизнесом, к сожалению, кому-то надо было как-то платить.По президентам я хочу сказать, что только одна налоговая приносила каждому президенту не меньше, чем полтора миллиарда долларов в год. Это не считая совсем черную контрабанду — оружие, наркотики. Это просто на снижении таможенных пошлин, на прерванный экспорт и просто на контрабанде, такой обычной, легальной.— То есть, грубо говоря — вот вам полтора миллиарда в год, а вы подписываете бумажки, которые нам надо, закрываете глаза.— Да. И все, кто участвовали в этой цепочке, они зарабатывали. Коррупция вертикально вверх интегрирована.Порошенко пришел к президентству фактически банкротом. У нас Украина маленькая, мы все друг про друга знаем, я смотрел его активы — они были заложены все в российских банках.Став президентом, он вывел эти активы из-под судов, отсудился и стал мультимиллиардером. Такая же ситуация сейчас и с Зеленским. Он зарабатывает на всем: на таможне, на государственных подрядах, сдают свои деньги и военкоматы.При Порошенко Аваков «крышевал» такую линию, как игорный бизнес, как незаконные пункты приема металлолома. Они зарабатывали. Даже воры сдавали деньги за то, что вычищали особняки VIP-бизнесменов и чиновников. Те, кто ворует машины, сдавали деньги в кассу. И это все исходило сверху.Американцы не зря выстроили эту систему. Они, контролируя коррупцию, могут контролировать всю политическую и бизнес-жизнь на Украине. Поэтому не говорить про коррупцию — это значит создавать какую-то супертеплую ванну для Зеленского.Но ему это не поможет. Поменялся тренд. Можно замалчивать коррупцию, можно не замалчивать, но ту политику, которую он избрал, когда за провальное наступление он начал осуждать западные страны и США в том, что те поставляли мало оружия, что поставляли долго, поэтому русские приготовились... Кто виноват? Вы, западные страны, виноваты. Кто с таким согласится?Естественно, будут искать, где он виноват, и делать его виноватым. Там антикоррупционные органы, соросята, только поступит команда «фас», будут его разрывать. И ничего он с этим не сделает.— С этим же связаны требования усилить НАБУ, поступившие от Соединенных Штатов, указание усилить ряд других органов, и давление, которым пытаются заставить Зеленского все-таки пойти на выборы. Одно дело заткнуть рот собственным журналистам, у него это получается — кроваво, мрачно, но легко. Но вот заткнуть рот США не получится. Зеленский заявлял в Румынии недавно, что станет баллотироваться на второй срок только в случае, если боевые действия продолжатся, а если они завершаются, он никуда не идет.— То, что он сказал, — это очевидная вещь. Если боевые действия завершаются, ситуация становится настолько критичная для Зеленского, что какое баллотирование, ему надо бежать из Украины, ссылаться на здоровье, на что угодно, бросать все и уезжать.— Причем и в случае победы России, и в случае заморозки конфликта.— Да. В любом случае прекращение конфликта по любым обстоятельствам — это для него катастрофа. Поэтому он просто сказал вещь, которая очевидна. Если конфликт прекратится, ни о каких выборах речи для Зеленского быть не может.— Если сейчас выборы продавят — парламентские, президентские — кто бы мог сегодня составить Зеленскому реальную конкуренцию? Арестович*, которого уже начал заклевывать Залужный? Или еще кто-то?— Кандидатов много, но не все так просто. Если вникать глубоко в систему, то Зеленский — и они еще критикуют Советский Союз! — выстроил систему, где конкуренции практически нет.Все СМИ находятся под контролем Зеленского. А это очень важно, без СМИ невозможно провести избирательную кампанию.Олигархи сейчас в подвешенном состоянии, поэтому непростая ситуация. Я бы не стал говорить, что 100% Зеленский проиграет эти выборы. Он проиграет парламентские гарантированно, проиграв их, он становится очень слабый.У нас на Украине (до сих пор я себя считаю украинцем, это малая родина) Верховная Рада — это место силы, где распределяется власть. Президент очень важен, но президент без поддержки парламента становится куклой для битья, его с утра до вечера «бьют» депутаты, не проходят его решения, и потихоньку отбирают у него власть, у него падает рейтинг. Это программа минимум для американцев, чтобы ослабить Зеленского. Программа максимум, конечно, выиграть.Кто может быть кандидатами на выборы? Мы всех кандидатов увидели сразу же после саммита НАТО, который прошел крайне неудачно.В течение недели (мэр Киева. — Ред.) Кличко поехал в США, а у него партия мэров. Мэры многих городов сейчас под ним. Сейчас пытаются забрать налог, сбор подоходного налога с местного самоуправления — для того, чтобы ослабить мэров, чтобы они стояли с протянутой рукой перед центральной властью, именно для того, чтобы ослабить Кличко. Это противодействие.Кличко со своими мэрами, с поддержкой Германии, брат Кличко может пойти на выборы. Он, правда, больше любит мальчиков, чем девочек, скажем так, гораздо больше.Во время Майдана я имел доступ к закрытым документам, которые формировались в СБУ, в том числе на всех возможных конкурентов Януковича. К сожалению, я видел эти папки практически на всех политиков, полистал. Не буду повторять, но есть такая проблема. Хотя для Украины и для Европы это уже не является проблемой. Не является проблемой для европейских выборов.У него неплохой рейтинг. Знаете, что получилось? После 2014 года, когда в каждое украинское министерство приехали советники от Соединенных Штатов — они не могли продавить реальную федерализацию. Такое заблуждение у нас осталось со времен Советского Союза — про вертикаль власти и железную линию, которая должна быть. Но сложные системы так не управляются. Чем больше распределены власть и средства, тем лучше управляются сложные системы. Это системы автоматики, системы управления, базовый курс. Американцы заставили…Федерализацию тогда провести нельзя было, тогда на тех, кто говорил за федерализацию, заводили уголовные дела. Да и Россия говорила, что надо провести федерализацию на Украине, это было бы правильно.Но они (власть под давлением американцев. — Ред.) провели бюджетную реструктуризацию. Они наполнили местные бюджеты деньгами. И получилось, что это дало удивительные результаты. В целом в стране бюджет стал меньше, но из-за того, что деньги ближе находятся к распределению денег по базовым потребностям человека… Дома начали убирать, начали асфальтироваться придомовые территории — все, чего не делалось с Советского Союза.И все мэры, которые попали в мэры после 2014 года... Народ же не понял, что произошло и почему. Вот пришел Филатов, убийца, рейдер, проходимец…— Борис «а вешать будем потом».— Да, вешатель русских. Пришел в русский город (Днепропетровск, ныне Днепр. — Ред.), стал мэром, началось сколько всего делаться, — и у него хороший рейтинг.Такая же ситуация по всем мэрам. Их невозможно снять никого. Народ помнит ту разруху и видит сегодняшнюю ситуацию. Поэтому партия мэров достаточно сильна. Я по всем остальным не смогу пройтись, но эта тема очень интересна. Сейчас это ломают.(Еще о возможных кандидатах. — Ред.). Притула. Это журналист молодой, делает чудовищные сборы.— Сергей Притула?— Да, из когорты соросят, у него неплохой рейтинг, и он раскручен. И, конечно, Залужный. Это самая большая угроза для Зеленского. Потому что в воюющей стране так и происходит — рейтинг военных растет, рейтинг политиков падают. Хлопцы воюют, эти воруют.У Залужного очень высокие шансы, чтобы стать следующим президентом. И неважно, остановится война или нет, но бывшие военные в таких ситуациях — это мировая практика, так уж люди устроены, они склонны за них голосовать.И Залужный тогда сразу же выступил, сказал, что «мы никогда не остановимся, дойдем до Москвы», такого типа было у него выступление тогда, после неудавшегося саммита НАТО.Выступили и Порошенко, и Тимошенко. Порошенко говорил: «При мне с Россией не воевали как бы там ни было». Тимошенко — то же самое: там была критика власти, и за коррупцию в том числе.Вылез даже Усик от Юго-Востока. Вылез Арестович*. Кстати, Усик и Кличко — у нас получается целая плеяда боксеров. Усик попытался заручиться поддержкой Рената Ахметова.В общем, такая ситуация. То есть целая команда желающих, взяв пилы, ножи и дубинки, приготовилась нападать на Зеленского — пилить и резать его рейтинг, отрезать от него кусочки и рвать на части.* Признан иноагентом в РФ.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, олег царев, украина, сша, коррупция, владимир зеленский, ссср, юрий поляков, петр порошенко, арсен аваков, президент украины