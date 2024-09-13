https://ukraina.ru/20240913/1057430465.html

Выписали из больницы: военкор Поддубный захотел познакомиться с людьми, спасшими его под Курском

Выписали из больницы: военкор Поддубный захотел познакомиться с людьми, спасшими его под Курском - 13.09.2024 Украина.ру

Выписали из больницы: военкор Поддубный захотел познакомиться с людьми, спасшими его под Курском

В пятницу, 13 сентября, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского, где больше месяца проходил лечение после ранения. Первым пожеланием журналиста после выписки стало знакомство с людьми, спасшими его в Курской области

2024-09-13T12:13

2024-09-13T12:13

2024-09-13T12:13

новости

курская область

поддубный

дмитрий киселев

всу

дроны

ранение

военкор

больница

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Об этом Поддубный рассказал генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", автору и ведущему программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрию Киселеву.Журналист продолжит лечение амбулаторно, а в больницу будет приходить на перевязки. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков."Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах - это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определенное опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло", - рассказал врач.Вечером 7 августа Евгений Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, военкор смог обратиться за помощью к местным жителям, которые и помогли доставить его в больницу.Евгений Поддубный - российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. Он координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала спецоперации на Украине активно работает в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.

https://ukraina.ru/20240811/1056808165.html

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новости, курская область, поддубный, дмитрий киселев, всу, дроны, ранение, военкор, больница