Выписали из больницы: военкор Поддубный захотел познакомиться с людьми, спасшими его под Курском
В пятницу, 13 сентября, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского, где больше месяца проходил лечение после ранения. Первым пожеланием журналиста после выписки стало знакомство с людьми, спасшими его в Курской области
Об этом Поддубный рассказал генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", автору и ведущему программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрию Киселеву.
"Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути - жизнь спасли. Я был в таком состоянии, что не запомнил... Конечно, я хочу познакомиться с ними (людьми, которые помогли при эвакуации. - Ред.). Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо. В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека - это поступок, они не испугались. И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб", - рассказал Поддубный, добавив, что также благодарен и врачам, лечившим его в Курской области и в Москве.
Журналист продолжит лечение амбулаторно, а в больницу будет приходить на перевязки. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
"Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах - это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определенное опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло", - рассказал врач.
Вечером 7 августа Евгений Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, военкор смог обратиться за помощью к местным жителям, которые и помогли доставить его в больницу.
11 августа, 17:10"Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, находясь в больнице, впервые после того, как получил ранение, рассказал журналистам подробности произошедшего. Он поговорил с телеведущим "Россия 1" Евгением Поповым, который опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент их диалога
Евгений Поддубный - российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. Он координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала спецоперации на Украине активно работает в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.