https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html

Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"

Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты" - 06.04.2024 Украина.ру

Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"

Десятилетиями эти люди пребывали в почётном статусе русских артистов и даже "звёзд".

2024-04-06T13:30

2024-04-06T13:30

2024-04-06T13:36

эксклюзив

релоканты

эмигранты

артист

россия

иноагент

шура

юлия чичерина

би-2

леонид агутин

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Но сами они давно рассматривали нашу страну только как место откорма. Они этого почти и не скрывали: жили за рубежом, там же покупали дома, там же жили их семьи. Сюда приезжали только выступать и получать премии.Некоторые из них при этом не были даже гражданами России.Как живут сегодня бывшие русские "звёзды", нынче эмигранты и давно уже - граждане других стран?"Мы банкроты"Так коротко говорит о своей сегодняшней жизни за рубежом иноагент Егор Бортник - "Лёва" из группы "БИ-2".Раньше они практически не давали концертов за рубежом. "Кассу снимали", как говорят артисты, полностью в России.Дома в Испании и Австралии для своих семей построили на деньги русских зрителей.Сегодня о России иноагент Лёва говорит так: "России для мира не существует", "Россия это миф".Утверждает, что наш флаг не имеет отношения к Дню Победы, да и саму Победу СССР в Отечественной войне пытается уменьшить: "это была победа союзников", утверждает Лёва с "чужого голоса", ведь учился он в советской школе.И много другого говорит. В том числе демонстрирует уверенность в том, что "стал бы знаменитым везде, в любой стране".Но почему-то вот именно сейчас это не получается. И в финансовом плане сейчас тоже почему-то не лучшие времена: "мы банкроты".Двойные гражданеОба солиста "БИ-2" не имеют и никогда не имели гражданства России."Лёва" - гражданин Израиля, имеет вид на жительство в Испании. "Шура" - гражданин Израиля и Австралии.И таких деятелей культуры в России было довольно много.Тройное гражданство - США, Франции и России - имеет телеведущий Владимир Познер (как и украинский олигарх Коломойский, который смеялся над украинским законом о запрете на двойное гражданство: "а у меня - тройное!")Многие имели и имеют двойное гражданство.Оперная певица Анна Нетребко - гражданка Австрии.Лолита Милявская и Иван Ургант - граждане Израиля.Пугачёва и супруг её, иноагент Галкин, кроме израильского, имеют кипрское гражданство.Орбакайте - гражданка Литвы.Валерий Леонтьев, Агутин, Варум и Орбакайте - постоянно проживают в США и возможно, имеют гражданство этой страны.Имели гражданство Украины, и не имели гражданства России Светлана Лобода, Вера Брежнева, Константин Меладзе, Ани Лорак, Анна Асти.Светлана Лобода (въезд в Россию запрещён) - неожиданно оказалась также гражданкой Мальты.В общем все эти кумиры нашей эстрады никогда и не были гражданами нашей страны. И на известное стихотворение Владимира Маяковского о советском паспорте, могли сказать, что достают из "широких штанин" не паспорт СССР и тем более не паспорт РФ, а документы совсем других стран. Но деньги предпочитали (и сейчас пытаются) зарабатывать здесь, в России.Премии, концерты и телешоуВсе эти артисты были на виду и на слуху.Они постоянно получали здесь премии, издавали альбомы, не сходили с экранов телевизоров, вели конкурсы, шоу, их бесконечно приглашали гостями в телепрограммы.Включишь телевизор днём - там детский конкурс с Ани Лорак. Включишь вечером - там Вера Брежнева в "Вечернем Урганте". Ночью - оба Меладзе в ночном шоу, со Светланой Лободой."БИ-2" однажды получили международную награду, которой очень гордятся. Знаете какую? "Best selling Russian group"."БИ-2", естественно, выступали на всех площадках страны. При этом постоянно обходили молчанием свою политическую позицию."Политическая позиция, конечно, имеется, но как-то не хочется её декларировать", - сказал в одном интервью "Шура".И вот так, будучи гражданами других государств, не поддерживая Россию как минимум последние 10 лет, Шура и Лёва сытно кормились здесь.До весны 2022 года, когда они решительно отправились в Израиль.Прошло два года, и можно подвести итог: "мы банкроты".Многих это удивляет. Куда же делись средства от заработков, концертов, дисков, рекламных подрядов?Да нет, заработанное никуда не делось. Заработки в России превратились в их зарубежные виллы и дома. Как говорит Валерий Леонтьев о своей роскошной недвижимости в Майами: "домик в деревне".А вот текущие заработки - всё. Заработать так, как это было в России, в других странах никто из них не способен.Чичерина удивила ЛёвуУдивительно, что они не понимали и того, насколько чужими уже стали для страны и общества - задолго до того, как решили ее покинуть.Юля Чичерина, например, с 2014 практически переселилась в ДНР, выступала на фронте, в госпиталях.Это очень не понравилось БИ. Вот рассказ самого иноагента Лёвы: "У нас есть общая песня с Чичериной "Мой рок-н-ролл". И я попросил: "Юля, не надо трогать эту песню". На что Юля сказала: "Собирай свой чемодан и у... вай в Израиль". Это было неожиданно, честно говоря".Для них это было неожиданно. Как и реакция общества на их отъезд. Как и их нынешнее плачевное состояние дел.Сами, всё самиНедавно иноагент Лёва поделился другой душераздирающей историей. В интервью другому иноагенту, Михаилу Козыреву, он рассказал о посещении Администрации президента.После того, как БИ сами отменили свой концерт в Омске, отказались выступать под баннером "Za президента!", они решили попытаться узнать, как же им всё-таки выступать дальше."Шура" рассказал о кошмарном предложении, которое было сделано сотрудником администрации "с холодным взглядом": "поедьте с концертом на Донбасс".Даже не было предложений "да" или "нет", просто поставили перед фактом, - возмущается Лёва. Шура после пережитого "ужаса" купил и выпил бутылку коньяка, а Лёва сказал: "уезжаем!"Слушаешь всё это с изумлением. Граждан Израиля и Австралии никто не выгонял из страны, им предложили просто выступить на Донбассе и продолжать работать в России? И они же сами оскорбились и уехали?Видимо, люди совершенно не понимали свои перспективы за рубежом. Как и все остальные эмигранты. Не понимали реакции общества. Не понимали того, что уже давно стали здесь чужими.Хотя так получилось даже лучше. Сами, всё сами.Коварные метры недвижимостиНо как же они стали банкротами?Эти люди жили, не задумываясь о том, где завтра взять деньги. Деньги текли к ним годами, и казалось, что так будет всегда.Никто из них не смог оценить последствий своих поступков: поспешного отъезда, красноречивого молчания, отказа поддержать гражданское общество в России.Всех удивляет, почему на старости лет прыгает по сцене перед заказчиками полуголый Валерий Леонтьев.Да, да, не хочется обижать "дедушку советской эстрады", "наш дельтаплан", но факт остаётся фактом.Валерий Яковлевич в свои почти 75 этой зимой прилетел в Дубай, вышел на сцену в обтягивающих штанах. Пел и танцевал в течении часа. И "дельтаплан" спел, конечно же.У Леонтьева особняк в Майами, и только налог на эту недвижимость может достигать 100 тысяч долларов в год.Надо зарабатывать! Вот как раз выступление в Дубае и окупает налог на "домик в деревне" за год.За этим же приезжает в Россию и Орбакайте, владеющая особняком в Нью-Йорке, на Манхэттене, в несколько этажей и квартирами в Майами. Говорят, что у семьи есть еще недвижимость за рубежом, которая тщательно скрывается.Та же причина: огромные налоги на недвижимость, необходимость содержать все эти особняки. И желание сохранять привычный уровень жизни, конечно.Пока ещё можно им что-то заработать в России.Кристина Орбакайте поёт и в русских ресторанах Бруклина. Это, конечно, не уровень для "перелётной птицы", которая вот буквально пару лет назад выступала в Кремле. Но что делать, деньги нужны.Зачем едут и едут на концерты в Россию Агутин и Варум, владельцы нескольких домов и роскошных квартир в США?Зачем Малинин, владелец дома и клиники в Мюнхене, приезжает сюда петь русские романсы?Эти люди не могут нигде заработать на свою жизнь "как раньше". И выпускать особняки из рук не хочется. И содержать их как-то надо. И... что же делать?Выяснилось, что без России, без русской публики они - полные банкроты. Никому и нигде не нужно их творчество.Да, представьте себе, "ляляфа эти ноты" в мире не продаются. И "босоногий мальчик" интересен был только своим.Они пытаются продолжать тот же самый образ жизни: "чёс по России" на два-три месяца, и остальное время - жизнь в своих зарубежных локациях.Это же, как оказалось, смысл их жизни!"Запомни, Джонатан, чайки живут для того, чтобы есть", - поучительно говорил отец "чайке по имени Джонатан Ливингстон".Эти "чайки" жили ради "еды". Мы же думали, что они живут ради музыки, ради искусства. Ради сцены и славы, в конце концов.И может быть, так и было. Какое-то время назад. Давно. В той позабытой и по сути брошенной ими стране.Но в минуту, когда надо было выбрать: остаться звездой и известным (знаменитым или даже великим) артистом в своей стране - или стать обычным, но обеспеченным, конечно, эмигрантом в своей зарубежной локации, они выбрали свои замки, пентхаусы и особняки за рубежом.Памятники своему тщеславию"Этот человек - дурак, он потерял абсолютно всё за 2 года, что мог потерять в жизни: концерты, контракты, - говорит продюсер Леонид Дзюник, - они думали, что будут хаять Россию и будут всем нужны. Я не удивляюсь, что "БИ-2" стали банкротами. Дальше все сбежавшие артисты будут заявлять о своём банкротстве. "Гражданство и недвижимость на Западе, заработки здесь. Вот такова была нехитрая схема жизни.Итог будет такой: зарабатывать в России, как раньше, уже ни у кого из них не получится.Интересно и то, что творческих успехов ни у кого из наших "артистов - эмигрантов" тоже нет. А может, их и не было? По крайней мере, последние лет 10-15, когда они были заняты только хлопотами о своей будущей обеспеченной жизни за рубежом.

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https://ukraina.ru/20240115/1052696358.html

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Елена Мурзина

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