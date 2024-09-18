Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат - 18.09.2024 Украина.ру
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Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат
Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат - 18.09.2024 Украина.ру
Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат
В Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве проходят обыски. Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ
2024-09-18T10:20
2024-09-18T10:20
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"Я нахожусь в Введенском монастыре. Тут сейчас проводятся обыски. Насколько мне известно, проводится около шести обысков по разным постановлениям судов в разных уголовных делах", - сказал Чекман.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В августе Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.Подробнее о запрете - в материале Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, упц, рада, церковь, обыски
Новости, Киев, Украина, УПЦ, Рада, Церковь, обыски

Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат

10:20 18.09.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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В Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве проходят обыски. Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ
"Я нахожусь в Введенском монастыре. Тут сейчас проводятся обыски. Насколько мне известно, проводится около шести обысков по разным постановлениям судов в разных уголовных делах", - сказал Чекман.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
В августе Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.
Подробнее о запрете - в материале Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским на сайте Украина.ру.
 
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