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Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат

Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат - 18.09.2024 Украина.ру

Введенский монастырь канонической УПЦ в Киеве обыскивают — адвокат

В Введенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве проходят обыски. Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ

2024-09-18T10:20

2024-09-18T10:20

2024-09-18T10:20

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"Я нахожусь в Введенском монастыре. Тут сейчас проводятся обыски. Насколько мне известно, проводится около шести обысков по разным постановлениям судов в разных уголовных делах", - сказал Чекман.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В августе Рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.Подробнее о запрете - в материале Вассерман объяснил, почему запрет УПЦ Киев согласовал с Западом, но не согласовал с Папой Римским на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, упц, рада, церковь, обыски