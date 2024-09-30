"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057759376.html
"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру
"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
В настоящее время Россия опять стоит перед выбором из двух вариантов. Первый — начать воевать "по-настоящему", второй — на ракетные удары вглубь территории отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-09-30T05:30
2024-09-30T05:30
новости
россия
донбасс
нпз
вс рф
ракетный удар
сво
спецоперация
мосты
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_389903b28cadcb264825cdb48ae42908.jpg
По словам политолога, специальная военная операция завершилась 6 августа. И после вторжения ВСУ в Курскую область "это уже не СВО". Речь идет о масштабных боевых действиях на российских "старых" и "новых" территориях, добавил он.Вариант первый – российская армия начинает воевать "по-настоящему". То есть наносятся удары по центрам принятия решений, уничтожаются мосты через Днепр и окончательно уничтожается украинская энергетика, предположил эксперт."Уже не должно быть сентенций в духе "как же наш братский народ переживет зиму, если свет будет выключен на 20 часов из 24". На войне как на войне", — констатировал политолог.Вариант второй. На возможные удары вглубь российской территории ВС РФ продолжат отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", отметил он.Этот сценарий возможен, поскольку Москва заявляет, что "СВО – это уже наш ответ на действия Украины". Но если продолжать работать по этой же схеме, война может длиться бесконечно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, как Донбасс проходит через колоссальные изменения и вместе со всей Россией приближает победу над врагом — в интервью Дениса Пушила: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240929/1057757666.html
россия
донбасс
днепр
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34995e44cdc8154c158499df4f3f969b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, нпз, вс рф, ракетный удар, сво, спецоперация, мосты, днепр, курская область, вторжение, украина
Новости, Россия, Донбасс, НПЗ, ВС РФ, ракетный удар, СВО, Спецоперация, мосты, Днепр, Курская область, вторжение, Украина

"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ

05:30 30.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В настоящее время Россия опять стоит перед выбором из двух вариантов. Первый — начать воевать "по-настоящему", второй — на ракетные удары вглубь территории отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
По словам политолога, специальная военная операция завершилась 6 августа. И после вторжения ВСУ в Курскую область "это уже не СВО". Речь идет о масштабных боевых действиях на российских "старых" и "новых" территориях, добавил он.
"В чем же теперь состоит наш план победы? Мы сейчас опять стоим перед выбором из двух вариантов", — сказал Подлесный.
Вариант первый – российская армия начинает воевать "по-настоящему". То есть наносятся удары по центрам принятия решений, уничтожаются мосты через Днепр и окончательно уничтожается украинская энергетика, предположил эксперт.
"Уже не должно быть сентенций в духе "как же наш братский народ переживет зиму, если свет будет выключен на 20 часов из 24". На войне как на войне", — констатировал политолог.
Вариант второй. На возможные удары вглубь российской территории ВС РФ продолжат отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", отметил он.
Этот сценарий возможен, поскольку Москва заявляет, что "СВО – это уже наш ответ на действия Украины". Но если продолжать работать по этой же схеме, война может длиться бесконечно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
О том, как Донбасс проходит через колоссальные изменения и вместе со всей Россией приближает победу над врагом — в интервью Дениса Пушила: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни на сайте Украина.ру
Зеленский и Байден
Вчера, 12:28
Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает ЗеленскогоВ том, как в США восприняли убийство Израилем лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы в Ливане, прозвучал очередной очень нехороший звоночек для просроченного главы Украины Владимира Зеленского.
 
НовостиРоссияДонбассНПЗВС РФракетный ударСВОСпецоперациямостыДнепрКурская областьвторжениеУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
05:42Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
05:30"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
05:15Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
05:06"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
05:00Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
04:45Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
04:41Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
04:30Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
04:16Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное
04:15"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
04:00Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине
03:45Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
03:30Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ
03:15"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине
03:00Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
20:07"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
18:06Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
18:01Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
17:54СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния