https://ukraina.ru/20240930/1057759376.html

"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ

"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру

"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ

В настоящее время Россия опять стоит перед выбором из двух вариантов. Первый — начать воевать "по-настоящему", второй — на ракетные удары вглубь территории отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-09-30T05:30

2024-09-30T05:30

2024-09-30T05:30

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По словам политолога, специальная военная операция завершилась 6 августа. И после вторжения ВСУ в Курскую область "это уже не СВО". Речь идет о масштабных боевых действиях на российских "старых" и "новых" территориях, добавил он.Вариант первый – российская армия начинает воевать "по-настоящему". То есть наносятся удары по центрам принятия решений, уничтожаются мосты через Днепр и окончательно уничтожается украинская энергетика, предположил эксперт."Уже не должно быть сентенций в духе "как же наш братский народ переживет зиму, если свет будет выключен на 20 часов из 24". На войне как на войне", — констатировал политолог.Вариант второй. На возможные удары вглубь российской территории ВС РФ продолжат отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", отметил он.Этот сценарий возможен, поскольку Москва заявляет, что "СВО – это уже наш ответ на действия Украины". Но если продолжать работать по этой же схеме, война может длиться бесконечно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, как Донбасс проходит через колоссальные изменения и вместе со всей Россией приближает победу над врагом — в интервью Дениса Пушила: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни на сайте Украина.ру

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новости, россия, донбасс, нпз, вс рф, ракетный удар, сво, спецоперация, мосты, днепр, курская область, вторжение, украина