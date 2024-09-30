"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
В настоящее время Россия опять стоит перед выбором из двух вариантов. Первый — начать воевать "по-настоящему", второй — на ракетные удары вглубь территории отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
По словам политолога, специальная военная операция завершилась 6 августа. И после вторжения ВСУ в Курскую область "это уже не СВО". Речь идет о масштабных боевых действиях на российских "старых" и "новых" территориях, добавил он.
"В чем же теперь состоит наш план победы? Мы сейчас опять стоим перед выбором из двух вариантов", — сказал Подлесный.
Вариант первый – российская армия начинает воевать "по-настоящему". То есть наносятся удары по центрам принятия решений, уничтожаются мосты через Днепр и окончательно уничтожается украинская энергетика, предположил эксперт.
"Уже не должно быть сентенций в духе "как же наш братский народ переживет зиму, если свет будет выключен на 20 часов из 24". На войне как на войне", — констатировал политолог.
Вариант второй. На возможные удары вглубь российской территории ВС РФ продолжат отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", отметил он.
Этот сценарий возможен, поскольку Москва заявляет, что "СВО – это уже наш ответ на действия Украины". Но если продолжать работать по этой же схеме, война может длиться бесконечно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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