https://ukraina.ru/20240926/1057693060.html

Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни

Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни - 26.09.2024 Украина.ру

Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни

Донбасс проходит через колоссальные изменения, приближая нашу победу вместе со всей страной. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава ДНР Денис Пушилин.

2024-09-26T13:05

2024-09-26T13:05

2024-09-26T13:05

россия

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

александр лукашенко

референдум

интервью

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- Приближается вторая годовщина воссоединения ДНР с Россией. Каковы основные достижения этих лет?- Мы все помним, с каким воодушевлением два года назад проходил референдум о воссоединении с Россией. Для нас это был настоящий праздник, которого мы ждали долгие годы. Он стал точкой отсчета нового этапа жизни.Сейчас в Республике происходят колоссальные изменения. Мы видим со стороны руководства Российской Федерации и регионов-шефов огромную поддержку и помощь. Восстанавливаются дома, учебные, медицинские и спортивные заведения, меняется коммунальная система, ремонтируются дороги. Работы ведутся круглосуточно сразу на сотнях объектов. И делается это все по высоким российским стандартам.Благодаря свободной экономической зоне в регион приходят инвесторы, что означает возрождение промышленного потенциала Донбасса, его силы и мощи. Уже более 70 субъектов хозяйственной деятельности стали резидентами СЭЗ.Большую работу в этом направлении ведут Корпорация развития Донбасса и Инвестиционный комитет Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день в работе Корпорации находится порядка 400 проектов и предложений с предполагаемым объемом инвестиций свыше 450 млрд рублей. Проекты касаются жилищного строительства, развития промышленного производства, рекреации и туризма, агропромышленного комплекса и многого другого. 70 проектов на сумму инвестиций более 160 млрд рублей уже внесены в реестр масштабных и начата их реализация.Огромная благодарность российским регионам, я не устану это повторять, за созидательное участие во всех процессах жизнедеятельности Республики. За нашими населенными пунктами закреплены регионы-шефы, их 27, они относятся к подшефным территориям как к своим. И мы видим, как с каждым днем меняется облик наших городов и поселков.Надо сказать, что для жителей Донбасса список достижений существенно отличается от среднестатистического россиянина. Для нас достижения – это и доступ к стандартным услугам банковского сектора, которых у нас ранее не было, и получение госуслуг в МФЦ, и многие другие вещи, привычные для жителей других регионов.Какую сферу жизни в регионе ни возьми – везде мы видим положительные изменения, и перечислять их можно очень долго. Несмотря на вызовы и трудности, благодаря всей России Донецкая Народная Республика продолжает жить и развиваться. И не только в материальной сфере, но и в духовной.Я также считаю очень важным достижением Республики – нашу молодежь. За десять лет вооруженного конфликта наши дети не ожесточились, а наоборот – обрели и развили лучшие человеческие качества: готовность прийти на помощь ближнему, навыки планирования и реализации намеченного в условиях постоянных форс-мажоров, связанных с ограничениями и отсутствием безопасности…И вместе со всей страной мы приближаем еще одно достижение – нашу победу. Мы обязательно победим и больше никому не позволим разрушить то, что строили и приумножали наши предки.Какие перспективные направления развития региона Вы видите?Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году вывести воссоединенные регионы на среднероссийские показатели уровня жизни. И мы шаг за шагом идем к этой цели.Мы обладаем огромным промышленным потенциалом, с которым работаем. Развиваются и модернизируются промышленные предприятия. Всего в этом году планируем запуск 19 предприятий в металлургической и машиностроительной отраслях, в химической и фармацевтической промышленности, в сфере мебельного производства, промышленности строительных и нерудных материалов. Также развивается агропромышленный комплекс.Донбасс обладает очень серьезным потенциалом для внутреннего труизма и рекреации. Поэтому перспективное, очень интересное направление для нашего региона – это развитие инфраструктуры Азовского побережья и восстановление биопотенциала Азовского моря, внутреннего моря нашей страны.Очень высокая заинтересованность у инвесторов в реализации проектов на территории побережья. Его развитие связано с инвестиционными проектами по восстановлению и созданию новых и современных пансионатов, санаториев. На сегодня у нас сформирован реестр объектов туристической инфраструктуры, который состоит из 421 объекта с номерным фондом 5 115 единиц.Развитие Приазовья – амбициозный пошаговый и многоэтапный проект с участием всех регионов, которые соприкасаются с Азовским морем. А это и направления логистики, и пересечение торговых путей, привлечение инвестиций в развитие туризма. Целый комплекс взаимосвязанных направлений с учетом экономической, научной и социальной составляющих. Работа действительно системная, многофакторная, но и отдачу мы планируем получить очень высокую.Уверен, что с той поддержкой, которая оказывается всей Россией, мы обязательно справимся со всеми вызовами и задачами. Наш президент погружен в малейшие детали происходящего в Донбассе, тщательно отслеживает ситуацию в регионе. Совет Федерации, Госдума, Правительство и другие федеральные органы – все нацелены на оперативное содействие.Мы очень ценим поддержку нашей огромной страны, гордимся и счастливы тем, что являемся ее неотъемлемой частью.На днях Вы во второй раз встретились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Каковы итоги Вашего визита в эту страну, и какие у Вас остались впечатления от неё?Это уже вторая моя встреча в качестве руководителя российского субъекта с президентом Беларуси Александром Лукашенко. На этот раз она была посвящена конкретным вопросам сотрудничества нашего региона с Беларусью. Очень приятно, что президент братской Республики проявляет заинтересованность в тесном партнерстве с ДНР.У нас много точек соприкосновения. Мы давно сотрудничаем с Беларусью – многие предприятия уже установили прямые связи, – а теперь мы углубляем и расширяем это сотрудничество.Встреча получилась теплой и конструктивной. С Александром Григорьевичем наметили конкретные шаги для дальнейшего взаимодействия. Например, в планах создать в ДНР мультибрендовый центр белорусских товаров, который позволит Беларуси получить единую систему экспорта промышленной продукции, продуктов питания, стройматериалов и т. д., а для нас – увеличить ассортимент необходимых и качественных товаров. В Донбассе белорусские продукты пользуются повышенным спросом, так как заслуженно считаются синонимом качества.В ходе этого визита встретился и с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко – с ним также обсуждали актуальные вопросы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание уделили вопросам развития взаимодействия в сфере молодежной политики, совместной деятельности патриотической направленности и сохранения исторической памяти.Также состоялась встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, в ходе которой коснулись тем сохранения исторической памяти, увековечения мест массового уничтожения советских граждан в годы Великой Отечественной войны, противодействия фальсификации истории, молодежного сотрудничества, гуманитарного взаимодействия.В состав делегации от ДНР входили сенатор Александр Волошин, заместитель председателя правительства Андрей Чертков, министр молодежной политики Кирилл Макаров. Каждый из них обсуждал вопросы сотрудничества по своим профильным сферам.Я много раз посещал белорусскую столицу, когда возглавлял Контактную группу от Донецкой Народной Республики на минских переговорах. С большим удовольствием еще раз вернулся в этот красивый, радушный и гостеприимный город.В Минске в это время находилась группа наших детей – школьники из донецкой гимназии № 6, победители всероссийских олимпиад и конкурсов. С ними возложили цветы к монументу Победы.В Беларуси очень чтят память героев Великой Отечественной войны, Великую Победу. У наших народов общая история, традиции, ценности. В этой стране чувствуешь себя как дома.Смотрите также специальный репортаж из города Снежное в ДНР Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает Донбасс

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Александр Чаленко

россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, александр лукашенко, референдум, интервью