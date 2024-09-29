https://ukraina.ru/20240929/1057754964.html

"Вокруг Булгакова": нетайная вечеря

"Вокруг Булгакова": нетайная вечеря - 29.09.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": нетайная вечеря

Композиция романа "Мастер и Маргарита" включает три параллели – события в Москве, события в Ершалаиме и события Священной истории, описанной в Новом Завете. Причём параллели эти не целостные, ибо повествование в романе является задуманной и реализованной сатаной пародией на Священную историю

2024-09-29T12:00

2024-09-29T12:00

2024-09-29T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

русская литература

писатель

роман

христианство

иисус христос

апостолы

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Итак:"В половине одиннадцатого часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились двенадцать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича".Для начала отметим два интересных момента, касающихся именно московских реалий.Во-первых, заседание правления МАССОЛИТа назначена на 10 часов вечера, что, безусловно, очень поздно. Т.е., никакие серьёзные вопросы там решать не собирались, а собирались на пьянку. Пьянка, очевидно, праздничная, а единственный праздник в СССР, соответствующий описываемому времени года, – 1 мая.Во-вторых, перечисляются все члены правления МАССОЛИТа, но среди них нет Аримана, Лавровича и Латунского, сыгравших главную роль в травле мастера. Таким образом писатель раздвигает границы романного мира, делает его более многообразным и реалистичным.Это уже потом, поразмыслив на досуге мы приходим к выводу, что главным редактором журнала, в который подал свой роман мастер, и который возглавил его травлю, был как раз Берлиоз. Для такого вывода достаточно двух указаний в тексте – Иван Бездомный, уж точно сотрудничающий с журналом Берлиоза, узнаёт секретаря Лапшённикову, а член редколлегии Латунский участвует в похоронах Берлиоза.Вернёмся, впрочем, к аналогиям с евангельскими текстами.Первым делом в глаза бросается чёткое соответствие евангельской ситуации – 12 человек собираются в помещении, предназначенном для приёма пищи и ждут ещё одного – "свехдвенадцатого" (это выдумка теологов, помнивших, что 13 – несчастливое число).Но дальше начинаются различия, причём различия весьма серьёзные.В евангелиях описана довольно интересная процедура выбора места тайной вечери, тут её нет – собираются в заведомо известном участником месте.В евангелиях вечеря действительно тайная – на ней присутствуют только ученики Иисуса, в то время как романе члены правления выходят в общий зал.В евангелиях тайная вечеря происходит за городом, тут – в самом центре (в 30-х годах город был гораздо меньше, но Бульварное кольцо всё равно было центром).В евангелиях практически всё происходящее связано с участием Иисуса – омовение ног, пророчества, первое причастие, поучение… Тут ничего этого нет, поскольку нет и самого главного действующего лица.Впрочем, кое-какие аналогии есть, но они искажённые, пародийные.Вместо омовения ног – рассуждения о том, не купается ли Берлиоз в Клязьме (в то время как все остальные парятся в Москве).Вместо пророчества о предательстве учеников – рассуждения членов правления относительно того, куда запропал (в смысле – предал участников заседания) председатель правления.Вместо торжественного первого причастия – дикие пляски в обстановке, которые писатель называет адом.Поучение Христа во время тайной вечери: "любите друг друга как Я возлюбил вас". Вместо этого мы видим отвратительную склоку.Логично предположить, что в пародии на тайную вечерю роль Иисуса выполняет Берлиоз.Может и так, тем более, что мы помним – после тайной вечери Иисус отправился в Гефсиманский сад, где молился своему Отцу, а потом был арестован, судим и казнён.В случае с Берлиозом некий аналог моления в Гефсимании есть (правда, до тайной вечери, а не после, ну так и вечеря не тайная) – роль сада выполняет парк вокруг Патриаршего пруда, и Берлиоз в каком-то смысле молится сатане с просьбой не искушать его поверить в Бога (в ранних редакциях этот мотив выражен более ярко, чем в окончательной версии).Но вот дальше… Ни ареста, ни суда нет – сразу же следует казнь. Совершенно неожиданная для него.Нет, Берлиоз всё же не параллелен Иешуа (тем более, прости Господи, Иисусу). Скорее это похоже на смерть Иуды, который направился в Гефсиманию и там гибнет от рук двух убийц. Аналогом молитвы тут выступает беседа с Низой, общение с которой он предпочёл участию в священных для каждого иудея пасхальных ритуалах (Берлиоз же не явился на заседание правления МАССОЛИТа, правда – по уважительной причине).Иуду убивают двое злодеев, но и к смерти Берлиоза причастны двое демонов из свиты сатаны – Коровьев, указавший направление к турникету и неназванный чёрт (Азазелло или Бегемот) который помог Аннушке разбить бутылку с маслом (ну не сама же она её разбила, в самом-то деле…)В евангелии от Матфея Иуда кончает жизнь самоубийством раньше казни Иисуса – после суда.Аналогом же Иешуа в московских главах является, разумеется, мастер.Ну и в заключение – интересный момент.В правление МАССОЛИТа входит 12 человек – по числу апостолов.Однако сатана уверяет нас, что апостолов никаких не было, а было два самозванных ученика – Левий Матвей и Понтий Пилат.Странно как-то получается – в "пародия" сатаны на евангельские события легко узнаются евангельские события, но не узнаётся та их версия, которую рассказал сатана (и написал мастер). Не намёк ли это на изначальную лживость "евангелия от Воланда"?

https://ukraina.ru/20240414/1054494058.html

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история, михаил булгаков, мастер и маргарита, русская литература, писатель, роман, христианство, иисус христос, апостолы