"Вокруг Булгакова": нетайная вечеря
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Композиция романа "Мастер и Маргарита" включает три параллели – события в Москве, события в Ершалаиме и события Священной истории, описанной в Новом Завете. Причём параллели эти не целостные, ибо повествование в романе является задуманной и реализованной сатаной пародией на Священную историю
Итак:
"В половине одиннадцатого часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились двенадцать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича".
Для начала отметим два интересных момента, касающихся именно московских реалий.
Во-первых, заседание правления МАССОЛИТа назначена на 10 часов вечера, что, безусловно, очень поздно. Т.е., никакие серьёзные вопросы там решать не собирались, а собирались на пьянку. Пьянка, очевидно, праздничная, а единственный праздник в СССР, соответствующий описываемому времени года, – 1 мая.
Во-вторых, перечисляются все члены правления МАССОЛИТа, но среди них нет Аримана, Лавровича и Латунского, сыгравших главную роль в травле мастера. Таким образом писатель раздвигает границы романного мира, делает его более многообразным и реалистичным.
Это уже потом, поразмыслив на досуге мы приходим к выводу, что главным редактором журнала, в который подал свой роман мастер, и который возглавил его травлю, был как раз Берлиоз. Для такого вывода достаточно двух указаний в тексте – Иван Бездомный, уж точно сотрудничающий с журналом Берлиоза, узнаёт секретаря Лапшённикову, а член редколлегии Латунский участвует в похоронах Берлиоза.
14 апреля, 11:23"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Берлиоз и АвербахМихаил Александрович Берлиоз, несмотря на сравнительно небольшую роль в романе "Мастер и Маргарита", фигура не столь простая, как хотелось бы думать о нём даже ему самому. В частности, у него было несколько прототипов. Как считается, одним из них был Леопольд Леонидович (Исер-Лейб Меер-Шоломович) Авербах
Вернёмся, впрочем, к аналогиям с евангельскими текстами.
Первым делом в глаза бросается чёткое соответствие евангельской ситуации – 12 человек собираются в помещении, предназначенном для приёма пищи и ждут ещё одного – "свехдвенадцатого" (это выдумка теологов, помнивших, что 13 – несчастливое число).
Но дальше начинаются различия, причём различия весьма серьёзные.
В евангелиях описана довольно интересная процедура выбора места тайной вечери, тут её нет – собираются в заведомо известном участником месте.
В евангелиях вечеря действительно тайная – на ней присутствуют только ученики Иисуса, в то время как романе члены правления выходят в общий зал.
В евангелиях тайная вечеря происходит за городом, тут – в самом центре (в 30-х годах город был гораздо меньше, но Бульварное кольцо всё равно было центром).
В евангелиях практически всё происходящее связано с участием Иисуса – омовение ног, пророчества, первое причастие, поучение… Тут ничего этого нет, поскольку нет и самого главного действующего лица.
Впрочем, кое-какие аналогии есть, но они искажённые, пародийные.
Вместо омовения ног – рассуждения о том, не купается ли Берлиоз в Клязьме (в то время как все остальные парятся в Москве).
Вместо пророчества о предательстве учеников – рассуждения членов правления относительно того, куда запропал (в смысле – предал участников заседания) председатель правления.
18 декабря 2022, 06:36"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": почему Воланд не спас Берлиоза?
Вместо торжественного первого причастия – дикие пляски в обстановке, которые писатель называет адом.
Поучение Христа во время тайной вечери: "любите друг друга как Я возлюбил вас". Вместо этого мы видим отвратительную склоку.
Логично предположить, что в пародии на тайную вечерю роль Иисуса выполняет Берлиоз.
Может и так, тем более, что мы помним – после тайной вечери Иисус отправился в Гефсиманский сад, где молился своему Отцу, а потом был арестован, судим и казнён.
В случае с Берлиозом некий аналог моления в Гефсимании есть (правда, до тайной вечери, а не после, ну так и вечеря не тайная) – роль сада выполняет парк вокруг Патриаршего пруда, и Берлиоз в каком-то смысле молится сатане с просьбой не искушать его поверить в Бога (в ранних редакциях этот мотив выражен более ярко, чем в окончательной версии).
Но вот дальше… Ни ареста, ни суда нет – сразу же следует казнь. Совершенно неожиданная для него.
Нет, Берлиоз всё же не параллелен Иешуа (тем более, прости Господи, Иисусу). Скорее это похоже на смерть Иуды, который направился в Гефсиманию и там гибнет от рук двух убийц. Аналогом молитвы тут выступает беседа с Низой, общение с которой он предпочёл участию в священных для каждого иудея пасхальных ритуалах (Берлиоз же не явился на заседание правления МАССОЛИТа, правда – по уважительной причине).
Иуду убивают двое злодеев, но и к смерти Берлиоза причастны двое демонов из свиты сатаны – Коровьев, указавший направление к турникету и неназванный чёрт (Азазелло или Бегемот) который помог Аннушке разбить бутылку с маслом (ну не сама же она её разбила, в самом-то деле…)
8 сентября, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Иуда из КириафаОбраз Иуды безусловно относится к числу наиболее востребованных в мировой литературе. Его роль детально описана евангелистами, но трактовки того, чем он руководствовался, о чём думал, разнятся в широчайшем диапазоне – от простого желания заработать 30 монет, до подвига во имя веры (ибо без предательства Иуды не было бы и Воскресения)
В евангелии от Матфея Иуда кончает жизнь самоубийством раньше казни Иисуса – после суда.
Аналогом же Иешуа в московских главах является, разумеется, мастер.
Ну и в заключение – интересный момент.
В правление МАССОЛИТа входит 12 человек – по числу апостолов.
Однако сатана уверяет нас, что апостолов никаких не было, а было два самозванных ученика – Левий Матвей и Понтий Пилат.
Странно как-то получается – в "пародия" сатаны на евангельские события легко узнаются евангельские события, но не узнаётся та их версия, которую рассказал сатана (и написал мастер). Не намёк ли это на изначальную лживость "евангелия от Воланда"?