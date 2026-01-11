Трамп заявил о прекращении поддержки Кубы со стороны Венесуэлы и пообещал безопасность Каракасу - 11.01.2026 Украина.ру
Трамп заявил о прекращении поддержки Кубы со стороны Венесуэлы и пообещал безопасность Каракасу
Американский президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум Кубе, потребовав срочно заключить сделку с США. Об этом 11 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Трамп заявил, что с сегодняшнего дня Куба больше не получит из Венесуэлы ни нефти, ни денег. Эти поставки, по его словам, были оплатой за кубинскую охрану прежних лидеров Венесуэлы, большинство из которой, как утверждает Трамп, уже ликвидировано. Теперь безопасность Каракаса, как заверил Трамп, будут обеспечивать США. Помимо этого, американский лидер выступил с предупреждением в адрес Гаваны: "торопитесь, пока не стало слишком поздно".Стремление администрации Дональда Трампа установить контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы может столкнуться с серьёзными техническими и экономическими трудностями. Подробнее в материале Китайское издание предупредило США о проблемах с венесуэльской нефтьюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В США проходят массовые акции протеста против иммиграционной службы ICE. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Трамп заявил о прекращении поддержки Кубы со стороны Венесуэлы и пообещал безопасность Каракасу

Президент США Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум Кубе, потребовав срочно заключить сделку с США. Об этом 11 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Трамп заявил, что с сегодняшнего дня Куба больше не получит из Венесуэлы ни нефти, ни денег. Эти поставки, по его словам, были оплатой за кубинскую охрану прежних лидеров Венесуэлы, большинство из которой, как утверждает Трамп, уже ликвидировано.
Теперь безопасность Каракаса, как заверил Трамп, будут обеспечивать США. Помимо этого, американский лидер выступил с предупреждением в адрес Гаваны: "торопитесь, пока не стало слишком поздно".
Стремление администрации Дональда Трампа установить контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы может столкнуться с серьёзными техническими и экономическими трудностями. Подробнее в материале Китайское издание предупредило США о проблемах с венесуэльской нефтью
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В США проходят массовые акции протеста против иммиграционной службы ICE. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
