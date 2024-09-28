Профессор МГУ: Ситуация с СВО в точности повторяет Крымскую войну - 28.09.2024 Украина.ру
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Профессор МГУ: Ситуация с СВО в точности повторяет Крымскую войну
Профессор МГУ: Ситуация с СВО в точности повторяет Крымскую войну - 28.09.2024 Украина.ру
Профессор МГУ: Ситуация с СВО в точности повторяет Крымскую войну
Проверенный в ливийской операции франко-британский военный тандем теперь угрожает России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-28T06:30
2024-09-28T06:30
новости
россия
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франция
федор тютчев
олаф шольц
всу
крым
крымская война
геополитика
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"Ситуация со спецоперацией (СВО) в точности повторяет Крымскую войну 1853–1856 годов. Тогда нашими главными врагами были Франция и Великобритания, с которыми мы напрямую воевали и которые посылали войска. К ним примкнул Пьемонт (прообраз Италии), Австрия и Пруссия заняли враждебный России нейтралитет", - отметил профессор.В позапрошлом веке, напомнил он, Австрия и Пруссия формально "не вступили в войну, но сковали наши силы на западной границе и заставили вывести русские войска из Дунайских княжеств". Тогда выдающийся дипломат и поэт Фёдор Тютчев писал о том, что "мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии будет только ступенькой перехода к войне".Профессор также напомнил, что в Крымскую войну Британия натравливала Швецию на Россию на Балтике. Лондон сейчас тоже там же натравливает на Россию Швецию, Финляндию и Эстонию.Франция в середине XIX века проникала в Дунайские княжества. Сейчас она тоже подписывает военно-политические декларации с Молдавией и Румынией, поддерживая их против Приднестровья, провёл параллели Фененко."Сколько раз у нас говорили, что в век глобализации все будет иначе и не будет таким, как прежде. Так вот в век глобализации мы столкнулись с тем же франко-британском тандемом в Черноморском и Балтийском регионах при враждебном нейтралитете Германии, которую мы считали своим партнером", - сказал профессор.При этом он заметил, что о немецком "нейтралитете" следует говорить с учётом того, что российская армия воюет на Украине против немецкой техники.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, австрия, франция, федор тютчев, олаф шольц, всу, крым, крымская война, геополитика, сво, британия, швеция, прибалтика
Новости, Россия, Австрия, Франция, Федор Тютчев, Олаф Шольц, ВСУ, Крым, Крымская война, геополитика, СВО, Британия, Швеция, Прибалтика

Профессор МГУ: Ситуация с СВО в точности повторяет Крымскую войну

06:30 28.09.2024
 
Крымская война
Крымская война
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Проверенный в ливийской операции франко-британский военный тандем теперь угрожает России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
"Ситуация со спецоперацией (СВО) в точности повторяет Крымскую войну 1853–1856 годов. Тогда нашими главными врагами были Франция и Великобритания, с которыми мы напрямую воевали и которые посылали войска. К ним примкнул Пьемонт (прообраз Италии), Австрия и Пруссия заняли враждебный России нейтралитет", - отметил профессор.
В позапрошлом веке, напомнил он, Австрия и Пруссия формально "не вступили в войну, но сковали наши силы на западной границе и заставили вывести русские войска из Дунайских княжеств". Тогда выдающийся дипломат и поэт Фёдор Тютчев писал о том, что "мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии будет только ступенькой перехода к войне".

"Так вот сейчас происходит то же самое, - констатировал Фененко. - Шольц якобы колеблется по вопросу ракетных ударов, но вместе с Прибалтикой сковывает наши силы на западных границах".

Профессор также напомнил, что в Крымскую войну Британия натравливала Швецию на Россию на Балтике. Лондон сейчас тоже там же натравливает на Россию Швецию, Финляндию и Эстонию.
Франция в середине XIX века проникала в Дунайские княжества. Сейчас она тоже подписывает военно-политические декларации с Молдавией и Румынией, поддерживая их против Приднестровья, провёл параллели Фененко.
"Сколько раз у нас говорили, что в век глобализации все будет иначе и не будет таким, как прежде. Так вот в век глобализации мы столкнулись с тем же франко-британском тандемом в Черноморском и Балтийском регионах при враждебном нейтралитете Германии, которую мы считали своим партнером", - сказал профессор.
При этом он заметил, что о немецком "нейтралитете" следует говорить с учётом того, что российская армия воюет на Украине против немецкой техники.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
 
НовостиРоссияАвстрияФранцияФедор ТютчевОлаф ШольцВСУКрымКрымская войнагеополитикаСВОБританияШвецияПрибалтика
 
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Заголовок открываемого материала
06:36Ростислав Ищенко: Запад может организовать фронт на Днепре, чтобы сберечь кусок Украины и начать сначала
06:30Профессор МГУ: Ситуация с СВО в точности повторяет Крымскую войну
06:27Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским
06:15"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович
06:00Директор ИНИОН РАН объяснил электоральный раскол в Германии
05:45Профессор МГУ: Сейчас Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России
05:30Носович рассказал, что станет законным основанием для войны России с НАТО
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