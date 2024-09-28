Профессор МГУ: Ситуация с СВО в точности повторяет Крымскую войну
Крымская война
Проверенный в ливийской операции франко-британский военный тандем теперь угрожает России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
"Ситуация со спецоперацией (СВО) в точности повторяет Крымскую войну 1853–1856 годов. Тогда нашими главными врагами были Франция и Великобритания, с которыми мы напрямую воевали и которые посылали войска. К ним примкнул Пьемонт (прообраз Италии), Австрия и Пруссия заняли враждебный России нейтралитет", - отметил профессор.
В позапрошлом веке, напомнил он, Австрия и Пруссия формально "не вступили в войну, но сковали наши силы на западной границе и заставили вывести русские войска из Дунайских княжеств". Тогда выдающийся дипломат и поэт Фёдор Тютчев писал о том, что "мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии будет только ступенькой перехода к войне".
"Так вот сейчас происходит то же самое, - констатировал Фененко. - Шольц якобы колеблется по вопросу ракетных ударов, но вместе с Прибалтикой сковывает наши силы на западных границах".
Франция в середине XIX века проникала в Дунайские княжества. Сейчас она тоже подписывает военно-политические декларации с Молдавией и Румынией, поддерживая их против Приднестровья, провёл параллели Фененко.
"Сколько раз у нас говорили, что в век глобализации все будет иначе и не будет таким, как прежде. Так вот в век глобализации мы столкнулись с тем же франко-британском тандемом в Черноморском и Балтийском регионах при враждебном нейтралитете Германии, которую мы считали своим партнером", - сказал профессор.
При этом он заметил, что о немецком "нейтралитете" следует говорить с учётом того, что российская армия воюет на Украине против немецкой техники.
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
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