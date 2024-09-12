Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС
Всё больше государств проявляют интерес к БРИКС, видя в нём больше выгоды для себя, чем в западных блоках.
До саммита лидеров БРИКС в Казани остаётся чуть больше месяца, но мероприятия по линии объединения полным ходом проходят в эти дни в Санкт-Петербурге.
На встрече высоких представителей по вопросам безопасности президент РФ Владимир Путин объявил, что желание в той или иной форме подключиться к деятельности БРИКС уже выразили 34 государства. А это, на секундочку, почти в три с половиной раза больше, чем нынешний состав.
Однако теперь стать членом БРИКС будет не так просто: подал заявку – её одобрили – и всё. В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что приём новых членов пока поставят на паузу, чтобы "переварить" вновь прибывших. С 1 января 2024 года объединение увеличилось сразу вдвое: к прежней пятёрке в лице России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР присоединились Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, и их нужно интегрировать во все механизмы организации.
Но это не значит, что желающим присоединиться к БРИКС дадут от ворот поворот. На саммите в Казани утвердят категорию стран-партнёров и рассмотрят круг возможных кандидатов на получение такого статуса.
Потенциальные члены/партнёры БРИКС
Среди десятков стран, желающих стать частью БРИКС, некоторые заслуживают отдельного внимания.
Во-первых, Турция – первый член НАТО, подавший заявку на вступление в объединение. Это решение власти республики приняли, как уточнили источники агентства Bloomberg, несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу (напомним, в статусе кандидата на вступление в ЕС Турция находится уже целых 25 лет). При этом она намерена по-прежнему выполнять все свои обязательства в рамках Североатлантического альянса.
Возможно, таким образом Реджеп Тайип Эрдоган хочет продемонстрировать западным партнёрам, что у него есть варианты работать с другими акторами, Россией и Китаем, которых те активно пытаются сдерживать.
Так или иначе, сотрудничество будет выгодно как Турции, так и БРИКС. Республика получит возможность решить свои экономические проблемы и найти новый рынок сбыта продукции, причём гораздо больший, чем рынок ЕС, а также доступ к финансированию из Нового банка развития, базирующегося в Китае.
БРИКС же останется в выигрыше от географического положения Турции и её логистических маршрутов на пересечении Европы, Азии и Африки, а это положительно скажется на товарообороте внутри объединения. Кроме того, страна обладает развитым производственным сектором и запасами природных ресурсов, в частности, хрома, мрамора, барита, пемзы. И, конечно же, Турция входит в двадцатку экономик мира.
Заявку Анкары на вступление в БРИКС планируют рассмотреть на саммите в Казани.
В числе приоритетных партнёров БРИКС эксперты называют Азербайджан. И небезосновательно: это государство играет важную роль в обеспечении стабильности в Кавказском регионе. Кроме того, Азербайджан, Турция и Иран совместно могут не допустить в акваторию Каспийского моря силы НАТО.
Для Баку платформа БРИКС будет комфортна хотя бы потому, что к ней уже присоединились его ключевые партнёры – Иран, ОАЭ и Египет, а Пакистан планирует это сделать. Страна имеет серьёзный ресурсный потенциал и нуждается в рынках сбыта, также ей важно развивать перерабатывающие сегменты экономики и получать высокие добавленные стоимости – и в этом плане БРИКС идеально ей подходит.
Чем БРИКС так привлекателен для стран из разных концов мира
В отличие от международных организаций, БРИКС не имеет жёсткой институциональной структуры и объединяет очень разные государства, которые сложно было бы представить вместе в каких-либо блоках. И что самое ценное сейчас – БРИКС не выступает против кого-то и не принуждает участников к невыгодным для них решениям и действиям, в отличие от тех же НАТО и Евросоюза.
"Сталкиваясь с регулярными попытками США вмешаться во внутренние дела и повлиять на их внешнюю политику, Азербайджан, страны Южной Америки, Африки, Азии именно в БРИКС находят возможность отстоять и укрепить собственный суверенитет. Один из важнейших факторов интеграции как Азербайджана, так и иных новых участников в организацию - моральный аспект. Большая часть человечества сегодня сопротивляется диктату немногочисленных, но чрезвычайно активных сторонников "новой" морали из Евросоюза, отрицающих всякую мораль, традиции народов и тысячелетние ценности", - заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
А ещё БРИКС предоставляет возможности для экономического развития за счёт и рынков сбыта, и эффективной кооперации, и расчёта в национальных валютах без привязки к доллару и, соответственно, прямой зависимости от США.
22 августа 2023, 03:35"Кирпич", брюки, а может, барсики. Что такое БРИКС и в чём его феноменС 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдёт одно из главных международно-политических событий года - саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7
По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике составила рекордные 35,7%, для сравнения, доля G7 – 29%. Кроме того, на объединение приходится 15% мировой торговли, 27% мирового ВВП и почти половина мирового населения - 43%, или 3,5 млрд человек.
Неудивительно, что всё больше стран проявляют интерес к БРИКС.
А у Запада это вызывает серьёзную панику. Так, в июле издание Newsweek написало, что июньская встреча глав МИД стран БРИКС и его партнёров продемонстрировала, что политика США вызывает отторжение у всё большего количества стран. Автор отметил, что мероприятия БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счёт того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга, а также продвигаются новые системы безопасности, управления и финансов, более справедливые по сравнению со своими западными аналогами.
Подробнее о том, почему растёт влияние БРИКС, читайте в интервью руководителя Экспертного совета БРИКС – Россия Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону