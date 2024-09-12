https://ukraina.ru/20240912/1057408217.html

Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС

Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС - 12.09.2024 Украина.ру

Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС

Всё больше государств проявляют интерес к БРИКС, видя в нём больше выгоды для себя, чем в западных блоках.

2024-09-12T17:09

2024-09-12T17:09

2024-09-12T17:09

брикс

владимир путин

сергей лавров

россия

турция

азербайджан

эксклюзив

нато

ес

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До саммита лидеров БРИКС в Казани остаётся чуть больше месяца, но мероприятия по линии объединения полным ходом проходят в эти дни в Санкт-Петербурге.На встрече высоких представителей по вопросам безопасности президент РФ Владимир Путин объявил, что желание в той или иной форме подключиться к деятельности БРИКС уже выразили 34 государства. А это, на секундочку, почти в три с половиной раза больше, чем нынешний состав.Однако теперь стать членом БРИКС будет не так просто: подал заявку – её одобрили – и всё. В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что приём новых членов пока поставят на паузу, чтобы "переварить" вновь прибывших. С 1 января 2024 года объединение увеличилось сразу вдвое: к прежней пятёрке в лице России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР присоединились Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, и их нужно интегрировать во все механизмы организации.Но это не значит, что желающим присоединиться к БРИКС дадут от ворот поворот. На саммите в Казани утвердят категорию стран-партнёров и рассмотрят круг возможных кандидатов на получение такого статуса.Потенциальные члены/партнёры БРИКССреди десятков стран, желающих стать частью БРИКС, некоторые заслуживают отдельного внимания.Во-первых, Турция – первый член НАТО, подавший заявку на вступление в объединение. Это решение власти республики приняли, как уточнили источники агентства Bloomberg, несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу (напомним, в статусе кандидата на вступление в ЕС Турция находится уже целых 25 лет). При этом она намерена по-прежнему выполнять все свои обязательства в рамках Североатлантического альянса.Возможно, таким образом Реджеп Тайип Эрдоган хочет продемонстрировать западным партнёрам, что у него есть варианты работать с другими акторами, Россией и Китаем, которых те активно пытаются сдерживать.Так или иначе, сотрудничество будет выгодно как Турции, так и БРИКС. Республика получит возможность решить свои экономические проблемы и найти новый рынок сбыта продукции, причём гораздо больший, чем рынок ЕС, а также доступ к финансированию из Нового банка развития, базирующегося в Китае.БРИКС же останется в выигрыше от географического положения Турции и её логистических маршрутов на пересечении Европы, Азии и Африки, а это положительно скажется на товарообороте внутри объединения. Кроме того, страна обладает развитым производственным сектором и запасами природных ресурсов, в частности, хрома, мрамора, барита, пемзы. И, конечно же, Турция входит в двадцатку экономик мира.Заявку Анкары на вступление в БРИКС планируют рассмотреть на саммите в Казани.В числе приоритетных партнёров БРИКС эксперты называют Азербайджан. И небезосновательно: это государство играет важную роль в обеспечении стабильности в Кавказском регионе. Кроме того, Азербайджан, Турция и Иран совместно могут не допустить в акваторию Каспийского моря силы НАТО.Для Баку платформа БРИКС будет комфортна хотя бы потому, что к ней уже присоединились его ключевые партнёры – Иран, ОАЭ и Египет, а Пакистан планирует это сделать. Страна имеет серьёзный ресурсный потенциал и нуждается в рынках сбыта, также ей важно развивать перерабатывающие сегменты экономики и получать высокие добавленные стоимости – и в этом плане БРИКС идеально ей подходит.Чем БРИКС так привлекателен для стран из разных концов мираВ отличие от международных организаций, БРИКС не имеет жёсткой институциональной структуры и объединяет очень разные государства, которые сложно было бы представить вместе в каких-либо блоках. И что самое ценное сейчас – БРИКС не выступает против кого-то и не принуждает участников к невыгодным для них решениям и действиям, в отличие от тех же НАТО и Евросоюза.А ещё БРИКС предоставляет возможности для экономического развития за счёт и рынков сбыта, и эффективной кооперации, и расчёта в национальных валютах без привязки к доллару и, соответственно, прямой зависимости от США.По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике составила рекордные 35,7%, для сравнения, доля G7 – 29%. Кроме того, на объединение приходится 15% мировой торговли, 27% мирового ВВП и почти половина мирового населения - 43%, или 3,5 млрд человек.Неудивительно, что всё больше стран проявляют интерес к БРИКС.А у Запада это вызывает серьёзную панику. Так, в июле издание Newsweek написало, что июньская встреча глав МИД стран БРИКС и его партнёров продемонстрировала, что политика США вызывает отторжение у всё большего количества стран. Автор отметил, что мероприятия БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счёт того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга, а также продвигаются новые системы безопасности, управления и финансов, более справедливые по сравнению со своими западными аналогами.Подробнее о том, почему растёт влияние БРИКС, читайте в интервью руководителя Экспертного совета БРИКС – Россия Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону

https://ukraina.ru/20230822/1048764566.html

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Евгения Кондакова

брикс, владимир путин, сергей лавров, россия, турция, азербайджан, эксклюзив, нато, ес