Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС - 12.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240912/1057408217.html
Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС
Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС - 12.09.2024 Украина.ру
Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС
Всё больше государств проявляют интерес к БРИКС, видя в нём больше выгоды для себя, чем в западных блоках.
2024-09-12T17:09
2024-09-12T17:09
брикс
владимир путин
сергей лавров
россия
турция
азербайджан
эксклюзив
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048867358_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_81a17fcaf48abb9c604734ccea45cddc.jpg
До саммита лидеров БРИКС в Казани остаётся чуть больше месяца, но мероприятия по линии объединения полным ходом проходят в эти дни в Санкт-Петербурге.На встрече высоких представителей по вопросам безопасности президент РФ Владимир Путин объявил, что желание в той или иной форме подключиться к деятельности БРИКС уже выразили 34 государства. А это, на секундочку, почти в три с половиной раза больше, чем нынешний состав.Однако теперь стать членом БРИКС будет не так просто: подал заявку – её одобрили – и всё. В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что приём новых членов пока поставят на паузу, чтобы "переварить" вновь прибывших. С 1 января 2024 года объединение увеличилось сразу вдвое: к прежней пятёрке в лице России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР присоединились Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, и их нужно интегрировать во все механизмы организации.Но это не значит, что желающим присоединиться к БРИКС дадут от ворот поворот. На саммите в Казани утвердят категорию стран-партнёров и рассмотрят круг возможных кандидатов на получение такого статуса.Потенциальные члены/партнёры БРИКССреди десятков стран, желающих стать частью БРИКС, некоторые заслуживают отдельного внимания.Во-первых, Турция – первый член НАТО, подавший заявку на вступление в объединение. Это решение власти республики приняли, как уточнили источники агентства Bloomberg, несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу (напомним, в статусе кандидата на вступление в ЕС Турция находится уже целых 25 лет). При этом она намерена по-прежнему выполнять все свои обязательства в рамках Североатлантического альянса.Возможно, таким образом Реджеп Тайип Эрдоган хочет продемонстрировать западным партнёрам, что у него есть варианты работать с другими акторами, Россией и Китаем, которых те активно пытаются сдерживать.Так или иначе, сотрудничество будет выгодно как Турции, так и БРИКС. Республика получит возможность решить свои экономические проблемы и найти новый рынок сбыта продукции, причём гораздо больший, чем рынок ЕС, а также доступ к финансированию из Нового банка развития, базирующегося в Китае.БРИКС же останется в выигрыше от географического положения Турции и её логистических маршрутов на пересечении Европы, Азии и Африки, а это положительно скажется на товарообороте внутри объединения. Кроме того, страна обладает развитым производственным сектором и запасами природных ресурсов, в частности, хрома, мрамора, барита, пемзы. И, конечно же, Турция входит в двадцатку экономик мира.Заявку Анкары на вступление в БРИКС планируют рассмотреть на саммите в Казани.В числе приоритетных партнёров БРИКС эксперты называют Азербайджан. И небезосновательно: это государство играет важную роль в обеспечении стабильности в Кавказском регионе. Кроме того, Азербайджан, Турция и Иран совместно могут не допустить в акваторию Каспийского моря силы НАТО.Для Баку платформа БРИКС будет комфортна хотя бы потому, что к ней уже присоединились его ключевые партнёры – Иран, ОАЭ и Египет, а Пакистан планирует это сделать. Страна имеет серьёзный ресурсный потенциал и нуждается в рынках сбыта, также ей важно развивать перерабатывающие сегменты экономики и получать высокие добавленные стоимости – и в этом плане БРИКС идеально ей подходит.Чем БРИКС так привлекателен для стран из разных концов мираВ отличие от международных организаций, БРИКС не имеет жёсткой институциональной структуры и объединяет очень разные государства, которые сложно было бы представить вместе в каких-либо блоках. И что самое ценное сейчас – БРИКС не выступает против кого-то и не принуждает участников к невыгодным для них решениям и действиям, в отличие от тех же НАТО и Евросоюза.А ещё БРИКС предоставляет возможности для экономического развития за счёт и рынков сбыта, и эффективной кооперации, и расчёта в национальных валютах без привязки к доллару и, соответственно, прямой зависимости от США.По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике составила рекордные 35,7%, для сравнения, доля G7 – 29%. Кроме того, на объединение приходится 15% мировой торговли, 27% мирового ВВП и почти половина мирового населения - 43%, или 3,5 млрд человек.Неудивительно, что всё больше стран проявляют интерес к БРИКС.А у Запада это вызывает серьёзную панику. Так, в июле издание Newsweek написало, что июньская встреча глав МИД стран БРИКС и его партнёров продемонстрировала, что политика США вызывает отторжение у всё большего количества стран. Автор отметил, что мероприятия БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счёт того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга, а также продвигаются новые системы безопасности, управления и финансов, более справедливые по сравнению со своими западными аналогами.Подробнее о том, почему растёт влияние БРИКС, читайте в интервью руководителя Экспертного совета БРИКС – Россия Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону
https://ukraina.ru/20230822/1048764566.html
россия
турция
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048867358_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f30c1446f7d9523b6045302edf11732.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
брикс, владимир путин, сергей лавров, россия, турция, азербайджан, эксклюзив, нато, ес
БРИКС, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Турция, Азербайджан, Эксклюзив, НАТО, ЕС

Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС

17:09 12.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Всё больше государств проявляют интерес к БРИКС, видя в нём больше выгоды для себя, чем в западных блоках.
До саммита лидеров БРИКС в Казани остаётся чуть больше месяца, но мероприятия по линии объединения полным ходом проходят в эти дни в Санкт-Петербурге.
На встрече высоких представителей по вопросам безопасности президент РФ Владимир Путин объявил, что желание в той или иной форме подключиться к деятельности БРИКС уже выразили 34 государства. А это, на секундочку, почти в три с половиной раза больше, чем нынешний состав.
Однако теперь стать членом БРИКС будет не так просто: подал заявку – её одобрили – и всё. В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что приём новых членов пока поставят на паузу, чтобы "переварить" вновь прибывших. С 1 января 2024 года объединение увеличилось сразу вдвое: к прежней пятёрке в лице России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР присоединились Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, и их нужно интегрировать во все механизмы организации.
Но это не значит, что желающим присоединиться к БРИКС дадут от ворот поворот. На саммите в Казани утвердят категорию стран-партнёров и рассмотрят круг возможных кандидатов на получение такого статуса.
Потенциальные члены/партнёры БРИКС
Среди десятков стран, желающих стать частью БРИКС, некоторые заслуживают отдельного внимания.
Во-первых, Турция – первый член НАТО, подавший заявку на вступление в объединение. Это решение власти республики приняли, как уточнили источники агентства Bloomberg, несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу (напомним, в статусе кандидата на вступление в ЕС Турция находится уже целых 25 лет). При этом она намерена по-прежнему выполнять все свои обязательства в рамках Североатлантического альянса.
Возможно, таким образом Реджеп Тайип Эрдоган хочет продемонстрировать западным партнёрам, что у него есть варианты работать с другими акторами, Россией и Китаем, которых те активно пытаются сдерживать.
Так или иначе, сотрудничество будет выгодно как Турции, так и БРИКС. Республика получит возможность решить свои экономические проблемы и найти новый рынок сбыта продукции, причём гораздо больший, чем рынок ЕС, а также доступ к финансированию из Нового банка развития, базирующегося в Китае.
БРИКС же останется в выигрыше от географического положения Турции и её логистических маршрутов на пересечении Европы, Азии и Африки, а это положительно скажется на товарообороте внутри объединения. Кроме того, страна обладает развитым производственным сектором и запасами природных ресурсов, в частности, хрома, мрамора, барита, пемзы. И, конечно же, Турция входит в двадцатку экономик мира.
Заявку Анкары на вступление в БРИКС планируют рассмотреть на саммите в Казани.
В числе приоритетных партнёров БРИКС эксперты называют Азербайджан. И небезосновательно: это государство играет важную роль в обеспечении стабильности в Кавказском регионе. Кроме того, Азербайджан, Турция и Иран совместно могут не допустить в акваторию Каспийского моря силы НАТО.
Для Баку платформа БРИКС будет комфортна хотя бы потому, что к ней уже присоединились его ключевые партнёры – Иран, ОАЭ и Египет, а Пакистан планирует это сделать. Страна имеет серьёзный ресурсный потенциал и нуждается в рынках сбыта, также ей важно развивать перерабатывающие сегменты экономики и получать высокие добавленные стоимости – и в этом плане БРИКС идеально ей подходит.
Чем БРИКС так привлекателен для стран из разных концов мира
В отличие от международных организаций, БРИКС не имеет жёсткой институциональной структуры и объединяет очень разные государства, которые сложно было бы представить вместе в каких-либо блоках. И что самое ценное сейчас – БРИКС не выступает против кого-то и не принуждает участников к невыгодным для них решениям и действиям, в отличие от тех же НАТО и Евросоюза.
"Сталкиваясь с регулярными попытками США вмешаться во внутренние дела и повлиять на их внешнюю политику, Азербайджан, страны Южной Америки, Африки, Азии именно в БРИКС находят возможность отстоять и укрепить собственный суверенитет. Один из важнейших факторов интеграции как Азербайджана, так и иных новых участников в организацию - моральный аспект. Большая часть человечества сегодня сопротивляется диктату немногочисленных, но чрезвычайно активных сторонников "новой" морали из Евросоюза, отрицающих всякую мораль, традиции народов и тысячелетние ценности", - заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
А ещё БРИКС предоставляет возможности для экономического развития за счёт и рынков сбыта, и эффективной кооперации, и расчёта в национальных валютах без привязки к доллару и, соответственно, прямой зависимости от США.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа 2023, 03:35
"Кирпич", брюки, а может, барсики. Что такое БРИКС и в чём его феноменС 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдёт одно из главных международно-политических событий года - саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7
По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике составила рекордные 35,7%, для сравнения, доля G7 – 29%. Кроме того, на объединение приходится 15% мировой торговли, 27% мирового ВВП и почти половина мирового населения - 43%, или 3,5 млрд человек.
Неудивительно, что всё больше стран проявляют интерес к БРИКС.
А у Запада это вызывает серьёзную панику. Так, в июле издание Newsweek написало, что июньская встреча глав МИД стран БРИКС и его партнёров продемонстрировала, что политика США вызывает отторжение у всё большего количества стран. Автор отметил, что мероприятия БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счёт того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга, а также продвигаются новые системы безопасности, управления и финансов, более справедливые по сравнению со своими западными аналогами.
Подробнее о том, почему растёт влияние БРИКС, читайте в интервью руководителя Экспертного совета БРИКС – Россия Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону
 
БРИКСВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияТурцияАзербайджанЭксклюзивНАТОЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Сикорский сдал планы Трампа, но и без него эскалация в мире неизбежна
17:31Поляки передумали защищать Украину. Аналитик о "нулевом желании" и униженной системе безопасности МИД
17:28Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску
17:19Оправдание и лицемерие. Почему заговорила Виктория Нуланд
17:14Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану
17:09Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС
17:08У главы МВД Британии украли кошелек, пока она рассказывала полиции об "эпидемии" воровства
16:04Какая операция разорвёт весь украинский фронт и что делают хитрые жители Курской области - Алёхин
15:59Зачистка Украинска, штурм Любимовки и Купянск на расстоянии выстрела танка: что происходит на фронте
15:18Экс-помощник Обамы предрек скорое завершение СВО и назвал причину
15:13Крымская платформа: третий год борьбы за "украинский Крым"
14:57Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо
14:29Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск
14:21Последняя гастроль Самокатного Деда. США используют ООН как прикрытие для Третьей мировой
14:13Завербованный СБУ севастополец пытался подорвать железнодорожный мост - ФСБ
13:57"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж
13:36Затаился и не отсвечивает. Чем занимается бывший комендант Майдана Андрей Парубий
13:35Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова
13:23Умер президент Фухимори, который проводил в Перу массовую стерилизацию. Невыученный урок для Зеленского
13:13"Между русскими и украинцами ещё не всё потеряно". Главное на Украине на 13:00 12 сентября
Лента новостейМолния