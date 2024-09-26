Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции - 26.09.2024 Украина.ру
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Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции
Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции - 26.09.2024 Украина.ру
Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции
Глобальный рост в условиях многополярной модели развития будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
2024-09-26T14:34
2024-09-26T14:44
новости
владимир путин
европа
россия
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брикс
антироссийские санкции
сво
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Глава государства подчеркнул, что недружественные страны хотели использовать антироссийские санкции как инструменты недобросовестной конкуренции, потому как Запад боится соревноваться с Россией, а в условиях честной борьбы попросту проиграет. Вместе с тем обилие ограничений со стороны Запада подстегнуло развитие альтернативных решений в России: иной логистики, страховки, системы международных расчётов и технологических новаций, указал Путин. "Конечно, всё это не непростой процесс, это дается непросто. Но этот процесс идёт, идёт неуклонно", - сказал президент. Он добавил, что на сегодня на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России, а наша страна остаётся одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, несмотря на трудности.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС. Подробнее по теме - в статье обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко "Почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.
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новости, владимир путин, европа, россия, запад, брикс, антироссийские санкции, сво
Новости, Владимир Путин, Европа, Россия, Запад, БРИКС, антироссийские санкции, СВО

Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции

14:34 26.09.2024 (обновлено: 14:44 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глобальный рост в условиях многополярной модели развития будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
"Современный мир вошёл в эпоху коренных, необратимых изменений. Формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь 21 век. И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке <…>, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учётом национальных интересов", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что недружественные страны хотели использовать антироссийские санкции как инструменты недобросовестной конкуренции, потому как Запад боится соревноваться с Россией, а в условиях честной борьбы попросту проиграет.
Вместе с тем обилие ограничений со стороны Запада подстегнуло развитие альтернативных решений в России: иной логистики, страховки, системы международных расчётов и технологических новаций, указал Путин.
"Конечно, всё это не непростой процесс, это дается непросто. Но этот процесс идёт, идёт неуклонно", - сказал президент.
Он добавил, что на сегодня на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России, а наша страна остаётся одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, несмотря на трудности.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС.
Подробнее по теме - в статье обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко "Почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.
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