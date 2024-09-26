https://ukraina.ru/20240926/1057704039.html
Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции
Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции - 26.09.2024 Украина.ру
Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции
Глобальный рост в условиях многополярной модели развития будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
2024-09-26T14:34
2024-09-26T14:34
2024-09-26T14:44
новости
владимир путин
европа
россия
запад
брикс
антироссийские санкции
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057703907_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_808fd441e6849c87f371182106f7bc82.jpg
Глава государства подчеркнул, что недружественные страны хотели использовать антироссийские санкции как инструменты недобросовестной конкуренции, потому как Запад боится соревноваться с Россией, а в условиях честной борьбы попросту проиграет. Вместе с тем обилие ограничений со стороны Запада подстегнуло развитие альтернативных решений в России: иной логистики, страховки, системы международных расчётов и технологических новаций, указал Путин. "Конечно, всё это не непростой процесс, это дается непросто. Но этот процесс идёт, идёт неуклонно", - сказал президент. Он добавил, что на сегодня на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России, а наша страна остаётся одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, несмотря на трудности.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС. Подробнее по теме - в статье обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко "Почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240912/1057408217.html
европа
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057703907_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8c6b851325e64f0c9df81598c8128e6b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, европа, россия, запад, брикс, антироссийские санкции, сво
Новости, Владимир Путин, Европа, Россия, Запад, БРИКС, антироссийские санкции, СВО
Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции
14:34 26.09.2024 (обновлено: 14:44 26.09.2024)
Глобальный рост в условиях многополярной модели развития будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
"Современный мир вошёл в эпоху коренных, необратимых изменений. Формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь 21 век. И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке <…>, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учётом национальных интересов", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что недружественные страны хотели использовать антироссийские санкции как инструменты недобросовестной конкуренции, потому как Запад боится соревноваться с Россией, а в условиях честной борьбы попросту проиграет.
Вместе с тем обилие ограничений со стороны Запада подстегнуло развитие альтернативных решений в России: иной логистики, страховки, системы международных расчётов и технологических новаций, указал Путин.
"Конечно, всё это не непростой процесс, это дается непросто. Но этот процесс идёт, идёт неуклонно", - сказал президент.
Он добавил, что на сегодня на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России, а наша страна остаётся одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, несмотря на трудности.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС.
Подробнее по теме - в статье обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко "Почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО"
на сайте Украина.ру.