https://ukraina.ru/20240926/1057704039.html

Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции

Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции - 26.09.2024 Украина.ру

Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции

Глобальный рост в условиях многополярной модели развития будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве

2024-09-26T14:34

2024-09-26T14:34

2024-09-26T14:44

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сво

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Глава государства подчеркнул, что недружественные страны хотели использовать антироссийские санкции как инструменты недобросовестной конкуренции, потому как Запад боится соревноваться с Россией, а в условиях честной борьбы попросту проиграет. Вместе с тем обилие ограничений со стороны Запада подстегнуло развитие альтернативных решений в России: иной логистики, страховки, системы международных расчётов и технологических новаций, указал Путин. "Конечно, всё это не непростой процесс, это дается непросто. Но этот процесс идёт, идёт неуклонно", - сказал президент. Он добавил, что на сегодня на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта России, а наша страна остаётся одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, несмотря на трудности.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании страны войти в БРИКС. Подробнее по теме - в статье обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко "Почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240912/1057408217.html

европа

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новости, владимир путин, европа, россия, запад, брикс, антироссийские санкции, сво