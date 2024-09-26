ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо
Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом сообщили 26 сентября в Минобороны России
Также они ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Так, военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, потери противника составили до 235 военнослужащих. Также националисты лишились трех автомобилей, 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 122-мм боевой машины реактивной системы залпового огня "Град".
В зоне ответственности группировки войск "Восток" украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.
Российские подразделения группировки "Днепр" также нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 60 военных, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 152-мм гаубицу "МСТА-Б", радиолокационную станцию П-19 и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих.
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих. Кроме того, уничтожено много техники и девять складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины. Также "Центр" освободил Украинск в ДНР.
О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.