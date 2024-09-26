ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны - 26.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240926/1057702287.html
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны - 26.09.2024 Украина.ру
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны
Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом сообщили 26 сентября в Минобороны России
2024-09-26T13:56
2024-09-26T13:56
новости
россия
минобороны
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101926/15/1019261597_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_aed1eedceda9079bd6d7766eebc2a574.jpg
Также они ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.Так, военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, потери противника составили до 235 военнослужащих. Также националисты лишились трех автомобилей, 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 122-мм боевой машины реактивной системы залпового огня "Град".В зоне ответственности группировки войск "Восток" украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.Российские подразделения группировки "Днепр" также нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 60 военных, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 152-мм гаубицу "МСТА-Б", радиолокационную станцию П-19 и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих.Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих. Кроме того, уничтожено много техники и девять складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины. Также "Центр" освободил Украинск в ДНР.О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101926/15/1019261597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9878535fd43ecae98db2ee1a10b6dd14.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, минобороны, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Минобороны, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны

13:56 26.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом сообщили 26 сентября в Минобороны России
Также они ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Так, военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, потери противника составили до 235 военнослужащих. Также националисты лишились трех автомобилей, 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 122-мм боевой машины реактивной системы залпового огня "Град".
В зоне ответственности группировки войск "Восток" украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.
Российские подразделения группировки "Днепр" также нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 60 военных, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 152-мм гаубицу "МСТА-Б", радиолокационную станцию П-19 и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих.
Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих. Кроме того, уничтожено много техники и девять складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины. Также "Центр" освободил Украинск в ДНР.
О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМинобороныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Война на три фронта: что стоит за дерзостью Израиля и когда его лишат поддержки США - Кирпичёнок
15:25Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отрасли
15:03Британская Times попыталась понять, не шутит ли Путин о ядерном оружии
14:53Гранаты, винтовки, танки: Зеленский зарегистрировал торговую марку на вооружения
14:41Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины
14:34Путин: Европа и Северная Америка теряют позиции в мировой экономике и боятся конкуренции
14:14В Белгородской области подорвался работающий в поле трактор - Гладков
13:56ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны
13:12"Требует честности": Киселев назвал джаз спасительной культурой
13:05Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни
13:00Угледар не нужен, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 26 сентября
12:26ФСБ задержала завербованных Киевом россиян, причастных к поджогам на ж/д объектах
12:21Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов
12:17ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" - Минобороны
12:15Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления
11:53Спрашивал про дальнобойные удары по РФ: сенатору США позвонил фейковый Кулеба
11:27"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"
11:04Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников
11:01Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара
10:31Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
Лента новостейМолния