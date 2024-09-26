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ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны - 26.09.2024 Украина.ру

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинских военных заводов - Минобороны

Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом сообщили 26 сентября в Минобороны России

2024-09-26T13:56

2024-09-26T13:56

2024-09-26T13:56

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Также они ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.Так, военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, потери противника составили до 235 военнослужащих. Также националисты лишились трех автомобилей, 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 122-мм боевой машины реактивной системы залпового огня "Град".В зоне ответственности группировки войск "Восток" украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.Российские подразделения группировки "Днепр" также нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 60 военных, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 152-мм гаубицу "МСТА-Б", радиолокационную станцию П-19 и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих.Российская группировка "Юг" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в ДНР, потери противника составили до 750 военнослужащих. Кроме того, уничтожено много техники и девять складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины. Также "Центр" освободил Украинск в ДНР.О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минобороны, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины