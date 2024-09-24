ВС РФ ударили по заводу, обслуживавшему двигатели для авиации ВСУ — Минобороны - 24.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударили по заводу, обслуживавшему двигатели для авиации ВСУ — Минобороны
ВС РФ ударили по заводу, обслуживавшему двигатели для авиации ВСУ — Минобороны - 24.09.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили по заводу, обслуживавшему двигатели для авиации ВСУ — Минобороны
Российские авиация и артиллерия, а также расчёты беспилотников нанесли поражение украинскому предприятию по обслуживанию газотурбинных двигателей для боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 сентября сообщило Минобороны РФ
2024-09-24T13:18
2024-09-24T13:18
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"Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов", - перечислили в ведомстве.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотника самолетного типа.Также россияне нанесли поражение военным и технике противника в 149 районах.Так, в зоне действий подразделений группировки "Днепр" ВСУ потеряли за сутки до 50 человек.Силы российской группировки войск "Север" в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования "Кракен"*, ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли до 65 военных.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны

ВС РФ ударили по заводу, обслуживавшему двигатели для авиации ВСУ — Минобороны

13:18 24.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские авиация и артиллерия, а также расчёты беспилотников нанесли поражение украинскому предприятию по обслуживанию газотурбинных двигателей для боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 сентября сообщило Минобороны РФ
"Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов", - перечислили в ведомстве.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотника самолетного типа.
Также россияне нанесли поражение военным и технике противника в 149 районах.
Так, в зоне действий подразделений группировки "Днепр" ВСУ потеряли за сутки до 50 человек.
Силы российской группировки войск "Север" в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования "Кракен"*, ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли до 65 военных.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих.
Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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