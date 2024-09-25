Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы - 25.09.2024 Украина.ру
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Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы
Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы - 25.09.2024 Украина.ру
Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы
- Как зовут вас, тварь? С такими словами обратились помощники мага Кашпировского к журналистам, которые снимали его выход из зрительного зала. Журналистам тут же, сходу пообещали импотенцию и избиение, если продолжат "преследовать целителя".
2024-09-25T06:08
2024-09-25T06:11
россия
украина
винница
госдума
лдпр
эксклюзив
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Впрочем, это не страшно. Ведь Кашпировский обещает всё и всем в организме починить. Так что если порча и произойдёт, то с помощью мага можно будет легко всё вылечить.Он и раньше угрожал, и даже милиции - в Челябинске, в 2006 году - что "проявятся деструктивные изменения в организме самих сотрудников и прокуратуры".Скандалы с милицией, суды со СМИ, какая-то "магическая соль" от Кашпировского, которая вечно продается в подозрительных пакетиках - это "визитная карточка" популярнейшего в 80-е психотерапевта.Неужели он вернулся, со своей скандальной славой и "исцеляющими фотографиями" себя же?Да, Кашпировский опять в России, опять проводит целительные встречи.Только теперь он называет их, во избежание проблем с налоговыми и другими проверяющими инстанциями, "творческие вечера".Творческие вечера, оказывается, проводятся уже лет десять."Гол, как сокол"Что же произошло? Зачем вернулся в Россию "символ 80-х и 90-х"?Уроженец Украины, психотерапевт из Винницы, Анатолий Кашпировский получил всесоюзную известность благодаря своим сеансам группового гипноза и "исцеления".Слава его была огромна. В какой-то степени он стал даже "символом перестройки" - тех лет, наполненных невероятными надеждами и иллюзиями.Потом он совершил то, что сам теперь называет "самой большой ошибкой": эмигрировал в 1995 году в США.Причём в это время он был уже депутатом Госдумы. Его избрали в 1993 году от партии ЛДПР.Кашпировский проводил эти годы в поездках с сеансами исцеления. А когда в России их запретили, перебрался на Украину. Там торговал своими фото, аудио и видео кассетами. Конечно же, "заряженными". Одна кассета от Кашпировского стоила 25 долларов.Он сам хвастался, что стал одним из первых миллионеров в Союзе. Когда будущие "новые русские еще ездили на трамваях", по его выражению.В США он проводил сеансы перед эмигрантами - соотечественниками. Знакомая чёрная чёлка и пронзительный взгляд красовались на афишах в районе Брайтона.Баснословные деньги, которые он получил за выступления на волне перестройки, улетучились."Я всё дарил, дарил..." - уклончиво говорил о том, что произошло, Кашпировский. Когда он оказался "гол, как сокол", по его же выражению, решил вернуться в Москву.Кашпировский обнаружил, что здесь он по-прежнему востребован, воспрял духом, начались понемногу "творческие вечера".А сегодня они проходят уже с неплохим размахом. Журналисты посчитали, что за 4 выступления Кашпировский собрал 6 миллионов рублей.Но собираются деньги либо наличными, либо на карточку "целителю", поэтому вряд ли с них платятся налоги.Этим и вызвана была ненависть помощников Кашпировского и пожелания всяких неприятных последствий для организмов слишком дотошных журналюг."Брось костыли!"Исцеляет ли на самом деле Кашпировский? Это очень трудно проверить. Как говорится, велика сила самовнушения.Возможно, были и реальные случаи, скорее всего, самоисцеления. Но какой-то фиксации этого не было и нет.Однако сторонники Кашпировского уверены: это сильнейший целитель. Но в показаниях путаются.Люди подтверждали то, чего не было ("рубцы рассосались", "был полуслепым, стал видеть" и т.д.) - а потом многие отказывались от своих слов.Глава Гостелерадио СССР в 1989-1990 годах, Михаил Ненашев, который и выпустил психотерапевта на телеэкран, отзывался потом о сеансах Кашпировского "это было прохиндейство чистой воды"."Главный метод Кашпировского - непрошибаемая наглость", - говорит о нем психолог Александр Невеев. И называет то, что делает Кашпировский: "низкопробные психологические трюки."А как же люди, которые выбрасывали костыли, вставали с каталок на его сеансах и начинали бегать по залу? Дело в том, что никто не видел ни одного медицинского заключения о том, что у них были какие-то болезни до встречи с целителем.Был даже анекдот:- Вы слышали? Кашпировский сказал девочке: "Брось костыли и иди!" И она пошла!- Невероятно? А чем она болела?- Близорукость.- А костыли зачем?- Дедушке несла.Пой "Тополя!"Самый громкий и неприятный для Кашпировского случай произошел с Лесей Юршовой, которую он "обезболил" во время операции на брюшной полости. Это произошло во время телемоста "Киев - Тбилиси"."Пой "тополя, тополя" - командовал Кашпировский. - Всё! Обезболена! "Потом женщина призналась, что она терпела чудовищную боль во время операции, чтобы "не подвести" Анатолия Михайловича.Анатолий Михайлович же сказал, что эта операция войдет в историю медицины.Психиатр из Винницы вообще любил громкие слова и сравнения. "Мои операции,- говорил он, - войдут в историю человечества!"Список заболеваний, которые он ՝"излечивал", огромен. От энуреза и камней в почках до самых тяжелых болезней.От близорукости до импотенции. Аллергия, диабет, облысение, заикание - целитель без всяких сомнений брался за любые недуги или недостатки.Он даже утверждал, что может поменять пациенту цвет глаз.Зачем быть врачом - специалистом? Если чудесный психиатр излечит абсолютно от всего, уберёт камни, обезболит, а потом "рубцы рассосутся". Даже филиппинские хилеры не идут ни в какое сравнение с Кашпировским.Сегодня, конечно, Анатолия Михайловича никто не подпустит к пациентам в клиниках. Но он и не стремится повторять те "рекорды".Мирные творческие вечера, на которых "излечиваются" все и от всего - этого ему вполне хватает на безбедную старость.Подумал Анатолий Михайлович и о близких.Мои передачи не прекратятся"Мои передачи не прекратятся даже тогда, когда перекращусь я сам", - угрожает Кашпировский.Свой дар он обещает передать сыну (он, кстати, боксёр ), и жене. Те уже готовы проводить творческие вечера вместе с отцом и мужем, а потом - вместо него. Потом, когда "я распадусь на молекулы", как философски называет процесс ухода из жизни маг и целитель.Но пока что надо с помощью невероятных возможностей целителя отодвигать всеми силами уход в вечность.Люди на сцене ложатся, чтобы ощутить целительное воздействие, падают, пытаются пощупать целителя, отгоняют от него журналистов с криками "сволочи, уходите отсюда". В общем, всё как тогда, в 80-е и 90-е.Не совсем тот размах, конечно. Раньше Кашпировский собирал стадионы.Но всё же вполне тёплый прием есть. И пока не "распался на молекулы", дедушка российского целительства снова охотно пошёл в народ. Кашпировскому уже 85 лет!Надо сказать, что он далеко не одинок. Услуги экстрасенсов и целителей в России оказывают 100 тысяч человек. И это только официально зарегистрированные "маги".Ну а пока что Кашпировского проверят на уклонение от уплаты налогов и на мошенничество.О том, как живет и чем сегодня занимается "Квартал 95" Зеленского - в статье Елены Мурзиной "Скандалы недели. Украина за три месяца до обвала фронта - танцует, поет и смеется"
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, винница, госдума, лдпр, эксклюзив
Россия, Украина, Винница, Госдума, ЛДПР, Эксклюзив

Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы

06:08 25.09.2024 (обновлено: 06:11 25.09.2024)
 
Кашпировский на сеансе
Кашпировский на сеансе
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
- Как зовут вас, тварь? С такими словами обратились помощники мага Кашпировского к журналистам, которые снимали его выход из зрительного зала. Журналистам тут же, сходу пообещали импотенцию и избиение, если продолжат "преследовать целителя".
Впрочем, это не страшно. Ведь Кашпировский обещает всё и всем в организме починить. Так что если порча и произойдёт, то с помощью мага можно будет легко всё вылечить.
Он и раньше угрожал, и даже милиции - в Челябинске, в 2006 году - что "проявятся деструктивные изменения в организме самих сотрудников и прокуратуры".
Скандалы с милицией, суды со СМИ, какая-то "магическая соль" от Кашпировского, которая вечно продается в подозрительных пакетиках - это "визитная карточка" популярнейшего в 80-е психотерапевта.
Неужели он вернулся, со своей скандальной славой и "исцеляющими фотографиями" себя же?
Да, Кашпировский опять в России, опять проводит целительные встречи.
Только теперь он называет их, во избежание проблем с налоговыми и другими проверяющими инстанциями, "творческие вечера".
Творческие вечера, оказывается, проводятся уже лет десять.
Кашпировский в 90-ые
Кашпировский в 90-ые
Кашпировский в 90-ые
"Гол, как сокол"
Что же произошло? Зачем вернулся в Россию "символ 80-х и 90-х"?
Уроженец Украины, психотерапевт из Винницы, Анатолий Кашпировский получил всесоюзную известность благодаря своим сеансам группового гипноза и "исцеления".
Слава его была огромна. В какой-то степени он стал даже "символом перестройки" - тех лет, наполненных невероятными надеждами и иллюзиями.
Потом он совершил то, что сам теперь называет "самой большой ошибкой": эмигрировал в 1995 году в США.
Причём в это время он был уже депутатом Госдумы. Его избрали в 1993 году от партии ЛДПР.
Кашпировский проводил эти годы в поездках с сеансами исцеления. А когда в России их запретили, перебрался на Украину. Там торговал своими фото, аудио и видео кассетами. Конечно же, "заряженными". Одна кассета от Кашпировского стоила 25 долларов.
Он сам хвастался, что стал одним из первых миллионеров в Союзе. Когда будущие "новые русские еще ездили на трамваях", по его выражению.
В США он проводил сеансы перед эмигрантами - соотечественниками. Знакомая чёрная чёлка и пронзительный взгляд красовались на афишах в районе Брайтона.
Баснословные деньги, которые он получил за выступления на волне перестройки, улетучились.
"Я всё дарил, дарил..." - уклончиво говорил о том, что произошло, Кашпировский. Когда он оказался "гол, как сокол", по его же выражению, решил вернуться в Москву.
Кашпировский обнаружил, что здесь он по-прежнему востребован, воспрял духом, начались понемногу "творческие вечера".
А сегодня они проходят уже с неплохим размахом. Журналисты посчитали, что за 4 выступления Кашпировский собрал 6 миллионов рублей.
Но собираются деньги либо наличными, либо на карточку "целителю", поэтому вряд ли с них платятся налоги.
Этим и вызвана была ненависть помощников Кашпировского и пожелания всяких неприятных последствий для организмов слишком дотошных журналюг.
Кашпировский за границей
Кашпировский за границей
Кашпировский за границей
"Брось костыли!"
Исцеляет ли на самом деле Кашпировский? Это очень трудно проверить. Как говорится, велика сила самовнушения.
Возможно, были и реальные случаи, скорее всего, самоисцеления. Но какой-то фиксации этого не было и нет.
Однако сторонники Кашпировского уверены: это сильнейший целитель. Но в показаниях путаются.
Люди подтверждали то, чего не было ("рубцы рассосались", "был полуслепым, стал видеть" и т.д.) - а потом многие отказывались от своих слов.
Глава Гостелерадио СССР в 1989-1990 годах, Михаил Ненашев, который и выпустил психотерапевта на телеэкран, отзывался потом о сеансах Кашпировского "это было прохиндейство чистой воды".
"Главный метод Кашпировского - непрошибаемая наглость", - говорит о нем психолог Александр Невеев. И называет то, что делает Кашпировский: "низкопробные психологические трюки."
А как же люди, которые выбрасывали костыли, вставали с каталок на его сеансах и начинали бегать по залу? Дело в том, что никто не видел ни одного медицинского заключения о том, что у них были какие-то болезни до встречи с целителем.
Был даже анекдот:
- Вы слышали? Кашпировский сказал девочке: "Брось костыли и иди!" И она пошла!
- Невероятно? А чем она болела?
- Близорукость.
- А костыли зачем?
- Дедушке несла.
Пой "Тополя!"
Самый громкий и неприятный для Кашпировского случай произошел с Лесей Юршовой, которую он "обезболил" во время операции на брюшной полости. Это произошло во время телемоста "Киев - Тбилиси".
"Пой "тополя, тополя" - командовал Кашпировский. - Всё! Обезболена! "
Потом женщина призналась, что она терпела чудовищную боль во время операции, чтобы "не подвести" Анатолия Михайловича.
Анатолий Михайлович же сказал, что эта операция войдет в историю медицины.
Психиатр из Винницы вообще любил громкие слова и сравнения. "Мои операции,- говорил он, - войдут в историю человечества!"
Список заболеваний, которые он ՝"излечивал", огромен. От энуреза и камней в почках до самых тяжелых болезней.
От близорукости до импотенции. Аллергия, диабет, облысение, заикание - целитель без всяких сомнений брался за любые недуги или недостатки.
Он даже утверждал, что может поменять пациенту цвет глаз.
Зачем быть врачом - специалистом? Если чудесный психиатр излечит абсолютно от всего, уберёт камни, обезболит, а потом "рубцы рассосутся". Даже филиппинские хилеры не идут ни в какое сравнение с Кашпировским.
Сегодня, конечно, Анатолия Михайловича никто не подпустит к пациентам в клиниках. Но он и не стремится повторять те "рекорды".
Мирные творческие вечера, на которых "излечиваются" все и от всего - этого ему вполне хватает на безбедную старость.
Подумал Анатолий Михайлович и о близких.
Кашпировский сегодня
Кашпировский сегодня
Кашпировский сегодня
Мои передачи не прекратятся
"Мои передачи не прекратятся даже тогда, когда перекращусь я сам", - угрожает Кашпировский.
Свой дар он обещает передать сыну (он, кстати, боксёр ), и жене. Те уже готовы проводить творческие вечера вместе с отцом и мужем, а потом - вместо него. Потом, когда "я распадусь на молекулы", как философски называет процесс ухода из жизни маг и целитель.
Но пока что надо с помощью невероятных возможностей целителя отодвигать всеми силами уход в вечность.
Люди на сцене ложатся, чтобы ощутить целительное воздействие, падают, пытаются пощупать целителя, отгоняют от него журналистов с криками "сволочи, уходите отсюда". В общем, всё как тогда, в 80-е и 90-е.
Не совсем тот размах, конечно. Раньше Кашпировский собирал стадионы.
Но всё же вполне тёплый прием есть. И пока не "распался на молекулы", дедушка российского целительства снова охотно пошёл в народ. Кашпировскому уже 85 лет!
Надо сказать, что он далеко не одинок. Услуги экстрасенсов и целителей в России оказывают 100 тысяч человек. И это только официально зарегистрированные "маги".
Ну а пока что Кашпировского проверят на уклонение от уплаты налогов и на мошенничество.
О том, как живет и чем сегодня занимается "Квартал 95" Зеленского - в статье Елены Мурзиной "Скандалы недели. Украина за три месяца до обвала фронта - танцует, поет и смеется"
 
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