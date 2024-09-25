https://ukraina.ru/20240925/1057667117.html

Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы

Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы - 25.09.2024 Украина.ру

Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы

- Как зовут вас, тварь? С такими словами обратились помощники мага Кашпировского к журналистам, которые снимали его выход из зрительного зала. Журналистам тут же, сходу пообещали импотенцию и избиение, если продолжат "преследовать целителя".

2024-09-25T06:08

2024-09-25T06:08

2024-09-25T06:11

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Впрочем, это не страшно. Ведь Кашпировский обещает всё и всем в организме починить. Так что если порча и произойдёт, то с помощью мага можно будет легко всё вылечить.Он и раньше угрожал, и даже милиции - в Челябинске, в 2006 году - что "проявятся деструктивные изменения в организме самих сотрудников и прокуратуры".Скандалы с милицией, суды со СМИ, какая-то "магическая соль" от Кашпировского, которая вечно продается в подозрительных пакетиках - это "визитная карточка" популярнейшего в 80-е психотерапевта.Неужели он вернулся, со своей скандальной славой и "исцеляющими фотографиями" себя же?Да, Кашпировский опять в России, опять проводит целительные встречи.Только теперь он называет их, во избежание проблем с налоговыми и другими проверяющими инстанциями, "творческие вечера".Творческие вечера, оказывается, проводятся уже лет десять."Гол, как сокол"Что же произошло? Зачем вернулся в Россию "символ 80-х и 90-х"?Уроженец Украины, психотерапевт из Винницы, Анатолий Кашпировский получил всесоюзную известность благодаря своим сеансам группового гипноза и "исцеления".Слава его была огромна. В какой-то степени он стал даже "символом перестройки" - тех лет, наполненных невероятными надеждами и иллюзиями.Потом он совершил то, что сам теперь называет "самой большой ошибкой": эмигрировал в 1995 году в США.Причём в это время он был уже депутатом Госдумы. Его избрали в 1993 году от партии ЛДПР.Кашпировский проводил эти годы в поездках с сеансами исцеления. А когда в России их запретили, перебрался на Украину. Там торговал своими фото, аудио и видео кассетами. Конечно же, "заряженными". Одна кассета от Кашпировского стоила 25 долларов.Он сам хвастался, что стал одним из первых миллионеров в Союзе. Когда будущие "новые русские еще ездили на трамваях", по его выражению.В США он проводил сеансы перед эмигрантами - соотечественниками. Знакомая чёрная чёлка и пронзительный взгляд красовались на афишах в районе Брайтона.Баснословные деньги, которые он получил за выступления на волне перестройки, улетучились."Я всё дарил, дарил..." - уклончиво говорил о том, что произошло, Кашпировский. Когда он оказался "гол, как сокол", по его же выражению, решил вернуться в Москву.Кашпировский обнаружил, что здесь он по-прежнему востребован, воспрял духом, начались понемногу "творческие вечера".А сегодня они проходят уже с неплохим размахом. Журналисты посчитали, что за 4 выступления Кашпировский собрал 6 миллионов рублей.Но собираются деньги либо наличными, либо на карточку "целителю", поэтому вряд ли с них платятся налоги.Этим и вызвана была ненависть помощников Кашпировского и пожелания всяких неприятных последствий для организмов слишком дотошных журналюг."Брось костыли!"Исцеляет ли на самом деле Кашпировский? Это очень трудно проверить. Как говорится, велика сила самовнушения.Возможно, были и реальные случаи, скорее всего, самоисцеления. Но какой-то фиксации этого не было и нет.Однако сторонники Кашпировского уверены: это сильнейший целитель. Но в показаниях путаются.Люди подтверждали то, чего не было ("рубцы рассосались", "был полуслепым, стал видеть" и т.д.) - а потом многие отказывались от своих слов.Глава Гостелерадио СССР в 1989-1990 годах, Михаил Ненашев, который и выпустил психотерапевта на телеэкран, отзывался потом о сеансах Кашпировского "это было прохиндейство чистой воды"."Главный метод Кашпировского - непрошибаемая наглость", - говорит о нем психолог Александр Невеев. И называет то, что делает Кашпировский: "низкопробные психологические трюки."А как же люди, которые выбрасывали костыли, вставали с каталок на его сеансах и начинали бегать по залу? Дело в том, что никто не видел ни одного медицинского заключения о том, что у них были какие-то болезни до встречи с целителем.Был даже анекдот:- Вы слышали? Кашпировский сказал девочке: "Брось костыли и иди!" И она пошла!- Невероятно? А чем она болела?- Близорукость.- А костыли зачем?- Дедушке несла.Пой "Тополя!"Самый громкий и неприятный для Кашпировского случай произошел с Лесей Юршовой, которую он "обезболил" во время операции на брюшной полости. Это произошло во время телемоста "Киев - Тбилиси"."Пой "тополя, тополя" - командовал Кашпировский. - Всё! Обезболена! "Потом женщина призналась, что она терпела чудовищную боль во время операции, чтобы "не подвести" Анатолия Михайловича.Анатолий Михайлович же сказал, что эта операция войдет в историю медицины.Психиатр из Винницы вообще любил громкие слова и сравнения. "Мои операции,- говорил он, - войдут в историю человечества!"Список заболеваний, которые он ՝"излечивал", огромен. От энуреза и камней в почках до самых тяжелых болезней.От близорукости до импотенции. Аллергия, диабет, облысение, заикание - целитель без всяких сомнений брался за любые недуги или недостатки.Он даже утверждал, что может поменять пациенту цвет глаз.Зачем быть врачом - специалистом? Если чудесный психиатр излечит абсолютно от всего, уберёт камни, обезболит, а потом "рубцы рассосутся". Даже филиппинские хилеры не идут ни в какое сравнение с Кашпировским.Сегодня, конечно, Анатолия Михайловича никто не подпустит к пациентам в клиниках. Но он и не стремится повторять те "рекорды".Мирные творческие вечера, на которых "излечиваются" все и от всего - этого ему вполне хватает на безбедную старость.Подумал Анатолий Михайлович и о близких.Мои передачи не прекратятся"Мои передачи не прекратятся даже тогда, когда перекращусь я сам", - угрожает Кашпировский.Свой дар он обещает передать сыну (он, кстати, боксёр ), и жене. Те уже готовы проводить творческие вечера вместе с отцом и мужем, а потом - вместо него. Потом, когда "я распадусь на молекулы", как философски называет процесс ухода из жизни маг и целитель.Но пока что надо с помощью невероятных возможностей целителя отодвигать всеми силами уход в вечность.Люди на сцене ложатся, чтобы ощутить целительное воздействие, падают, пытаются пощупать целителя, отгоняют от него журналистов с криками "сволочи, уходите отсюда". В общем, всё как тогда, в 80-е и 90-е.Не совсем тот размах, конечно. Раньше Кашпировский собирал стадионы.Но всё же вполне тёплый прием есть. И пока не "распался на молекулы", дедушка российского целительства снова охотно пошёл в народ. Кашпировскому уже 85 лет!Надо сказать, что он далеко не одинок. Услуги экстрасенсов и целителей в России оказывают 100 тысяч человек. И это только официально зарегистрированные "маги".Ну а пока что Кашпировского проверят на уклонение от уплаты налогов и на мошенничество.О том, как живет и чем сегодня занимается "Квартал 95" Зеленского - в статье Елены Мурзиной "Скандалы недели. Украина за три месяца до обвала фронта - танцует, поет и смеется"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

россия, украина, винница, госдума, лдпр, эксклюзив