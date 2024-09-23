https://ukraina.ru/20240923/1057612629.html

Скандалы недели. Украина за три месяца до обвала фронта - танцует, поет и смеется

Скандалы недели. Украина за три месяца до обвала фронта - танцует, поет и смеется - 23.09.2024 Украина.ру

Скандалы недели. Украина за три месяца до обвала фронта - танцует, поет и смеется

О чем говорят, пишут и даже поют сейчас на Украине? Что думают, на что надеются?

2024-09-23T07:49

2024-09-23T07:49

2024-09-23T09:13

эксклюзив

украина

киев

россия

владимир зеленский

алексей арестович

евгений кошевой

ес

нато

офис президента

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Какие "контуры Победы" рисует власть, несмотря на постоянные поражения на фронте и провалы в экономике?И кто из "рупоров пропаганды" Украины предвещает обвал фронта к Новому году?Начнем с песен и танцев. Да, они на Украине есть. Правда, с неприятным "прысмаком" (привкусом) скандала."Автомат наш дипломат"- А вы почему не на фронте?Этот вопрос неоднократно задавали соратникам Зеленского из "Квартала 95".- Да зачем мы там нужны? - горестно вздыхая, отвечали они.После слезливых интервью "Лысого" Евгения Кошевого - "да меня убьют в первый же день, и что, чем я помог стране?" - все соратники - юмористы продолжают спокойно петь, танцевать и гастролировать по Украине. Вдали от фронта, конечно.В Киеве собирают полные залы. Всё у них хорошо.Это ещё одна особенность украинского общества. Там продолжают петь, танцевать, подпевать, скакать. И ... смеяться над тем, что происходит.Не анализируй! Как бы говорят зрителям с экранов и со сцены. И они не анализируют. Скачут и смеются.Но в этот раз неожиданно возник скандал.Номер "Квартала" "Автомат - наш дипломат" включал в себя видео с танцующими военными Украины. Что-то вроде подтанцовки на экране за сценой. Но выяснилось что как минимум двое из "подтанцовки" уже погибли.Возмутилась мать одного из них. "Квартал" моментально извинился. Дело замяли, номер убрали с сайта.Но дело же не только в том, что "юмористы" танцевали на фоне погибших. Хотя это, конечно, просто кощунственно.Для "Квартала" это на самом деле нормально и даже естественно. Ведь спокойно сосуществует две разные Украины. Одна Украина воюет и погибает. Вторая смеется, пляшет, радуется и... становится всё жирнее.Честно, "кварталовцы" уже катастрофически жирные, как упыри какие-то. Особенно тот самый Кошевой.Псевдоукраинские прожорливые вредители. Но продолжают на сцене ногами дрыгать и хохотать.Фото и видео с погибшими - как иллюстрация в их отвратительном шоу.Суть произведения "про автомат" простая: продолжаем воевать, продолжаем побеждать. К этому призывает "Квартал", обещая полную победу Украине.А где же победы, что же можно представить как победу? С этим проблем нет. Победы скоро будут!В обществе раньше вообще была просто эйфория, до знаменитого "контрнаступа". Все ждали "перемогу", рейтинги Зеленского были огромными, страну заливали деньгами и чудо оружием. И единственная проблема, которая волновала "Зе" - рейтинг Залужного был выше.Сейчас и рейтинги не те, и "перемоги" нет и не предвидится.Но Зеленский и "подпевалы" - в данном случае, буквально подпевающий ему "Квартал" - продолжают активно набрасывать "контуры победы".Основная тема номера: продолжаем воевать и побеждать, до тех пор, пока на земле не останется ни одного русского. Останется когда один, он выплатит нам репарации и контрибуции."Автомат - наш дипломат!" Ля-ля-ля! Ха-ха-ха! Ни о каком мире речи нет.Поразительно, что зал тоже хохочет. Все довольны.Поют и танцуют на фоне погибших разжиревшие, лоснящиеся "кварталовцы".Воевать же будут совсем другие жители Украины.Эти не будут. Друзья Зеленского - неприкасаемые."Украина может победить. Должна победить"Так продолжает убеждать украинцев Зеленский."Наша чёткая стратегия будет на столе у партнёров, у президента США", - чеканит Зеленский.Вот так, не больше и не меньше. Чёткая стратегия. Это все тот же "план Победы"? Или уже что-то другое?Как все устроено технологически с этим пресловутым "планом Победы" Зеленского? Как работает эта политическая схема?Сначала была презентация: "скоро будет готов сногсшибательный план".Потом: " пишем потрясающий план, уже половина, уже 80 процентов, 90 процентов."План тайный.Это важная деталь. Иначе раскритикуют, обсмеют. Или вообще обнаружится, что плана никакого нет. Поэтому план якобы секретный.Потом появляются инсайды "тайного плана". Они таковы: дайте Украине денег, оружие, дайте согласие на вступление в НАТО и в ЕС. И наложите санкции на Россию.Но интрига остаётся. Инсайды инсайдами, а плана никто так и не видал.Зеленскому всё время есть о чем говорить. СМИ есть о чем писать.План этот заведомо невыполнимый.Это вторая важная деталь.Это сделано, чтобы была возможность развести руками и сказать: вы видите, нас подвели западные партнеры. Нам оставался всего один шаг до победы! Максимум, два.А пока что Зеленский будет произносить пафосные речи. И разглагольствовать о своём великом "плане".Арестович*: 3-4 месяца до обвала фронтаВсе помнят, конечно, как в начале СВО Алексей Арестович, который был на то время советником Офиса президента, убеждал слушателей:- У России осталось ракет на 2-3 недели.Мягкий бархатный голос советника хорошо действовал на экзальтированных дамочек. И на юношей тоже.Подушки даже специальные выпускались с портретами Арестовича, для лучшего сна. Женщины кидали вверх чепчики или что там сегодня они могут кидать.Прошло два года.И что же говорит Арестович.Украине осталось 3-4 месяца, говорит бывший советник, ныне политический эмигрант, покинувший Украину.- Голоса с фронта говорят, что мобилизация провалена. Войскам поставляется боец, который не умеет и не хочет выполнять задачи. Тяжелейшие последствия будут. В виде провала в ближайшие 3-4 месяца. Может быть, раньше.- То есть мириться надо сейчас? Выгоднее сейчас? - спрашивает ведущий.- Конечно. Выгодней было мириться еще год назад. Но по крайней мере сейчас.Странно. А Зеленский намекает, что 2-3 месяца - и Украина будет в НАТО и ЕС.Если, конечно, все сплотятся и "потужно" дадут Украине денег и оружия. И тогда "ришучисть" украинцев чрезвычайно увеличится.И "Украина должна победить".План ведь готов!Но сомнение, конечно, тоже гложет. А вдруг Арестович прав?Урсула и ТЭЦ из ВильнюсаТем временем на помощь приехала Урсула фон дер Ляйен из Евросоюза и анонсировала миллиарды евро помощи Украине.Все эти миллиарды, если они и выделяются (пока что это планы, как и у Зеленского) - но если они выделяются, то растаскиваются по местным европейским карманам.Если Украине что-то перепадает, то впритык, чтобы залатать бюджет.Однако записывается всё в долг Украины Западу, который составляет уже астрономические для страны150 миллиардов долларов.Урсула так же анонсировала помощь с отоплением.Прямо сейчас "демонтируется ТЭЦ в Вильнюсе, чтобы перевезти её на Украину".Следите за руками.Демонтируется советская ТЭЦ, созданная в 1976 году и потом, с 2016 года, законсервированная. Демонтаж будет оплачен Украиной. Смогут ли её собрать и запустить на Украине?Конечно же, нет! Для этого не надо быть физиком, строителем ТЭЦ. И даже гинеколог должен это понимать.На месте старой ТЭЦ Вильнюс строит новую. Место для этого расчистят за деньги Украины (в кредит от ЕС).То есть Литва вместо того, чтобы самим заплатить за демонтаж старой ТЭЦ, получает на это деньги от Украины.Это какое-то невиданное надувательство?!Нет, убеждает Урсула, это щедрая "помощь Украине в отопительный сезон".Да, хорошие друзья у Украины. И кредит дадут, и ТЭЦ 50-летней давности перевезут. Если там вообще кто-то собирается что-то перевозить.Клаудия: Только на серьезные мероприятияА вот Клаудия Шейнбаум, новый президент Мексики, ответила на предложение Зеленского посетить Киев холодно и недвусмысленно:- Мы будем ездить только на важные мероприятия.Клаудия объяснила, что её интересы касаются Мексики, а не далёкой страны Украины.Мстительный Зеленский обязательно об этом вспомнит Клаудии.Но дело в том, что у него действительно остаётся 3-4 месяца. А может, и меньше.О том, с чем едет в США и какой планируется поездка Зеленского в МША - в статье Владимира Скачко "Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США"*Признан в России террористом и экстремистом

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, киев, россия, владимир зеленский, алексей арестович, евгений кошевой, ес, нато, офис президента