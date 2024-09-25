https://ukraina.ru/20240925/1057665048.html

Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках

Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках - 25.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках

В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. В 2014 году Газпром и Китай подписали контракт, где определялась формула ценооборазования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2024-09-25T04:45

2024-09-25T04:45

2024-09-25T04:45

новости

китай

россия

игорь юшков

сила сибири

газпром

энергетика

газ

нефть

экономика

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В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. Поэтому Минэкономразвития взяло за основу, сколько будет стоить нефть в 2025 году и далее. И отсюда посчитало стоимость газа, который мы будем продавать в Китай, рассказал эксперт.То есть в прогнозе предположили, что цены на спотовых рынках будут все-таки выше. В 2025 году такое еще возможно, а в 2026-27 годах ситуация развернется, и стоимость газа в контрактах с нефтяной индексацией будет выше, предположил Юшков.Дело в том, что на мировой рынок выходят все новые заводы по сжижению газа. В связи с этим будет дополнительный объем предложений и цены на споте, скорее всего, снизятся. Это 2026-28 годы, добавил он.В 2014 году Газпром и Китай подписали контракт, где определялась формула ценооборазования, которая меняет ценообразование на газ каждые полгода. В целом, все эти прогнозы условны, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.руО мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу — в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057628392.html

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новости, китай, россия, игорь юшков, сила сибири, газпром, энергетика, газ, нефть, экономика, рынки