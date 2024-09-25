Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. В 2014 году Газпром и Китай подписали контракт, где определялась формула ценооборазования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
В Китай по газопроводу "Сила Сибири" Россия продает газ с привязкой к стоимости нефти. Поэтому Минэкономразвития взяло за основу, сколько будет стоить нефть в 2025 году и далее. И отсюда посчитало стоимость газа, который мы будем продавать в Китай, рассказал эксперт.
То есть в прогнозе предположили, что цены на спотовых рынках будут все-таки выше. В 2025 году такое еще возможно, а в 2026-27 годах ситуация развернется, и стоимость газа в контрактах с нефтяной индексацией будет выше, предположил Юшков.
Дело в том, что на мировой рынок выходят все новые заводы по сжижению газа. В связи с этим будет дополнительный объем предложений и цены на споте, скорее всего, снизятся. Это 2026-28 годы, добавил он.
"А нефть будет жить своей жизнью, поэтому потом мы сможем говорить, что в Китай мы продаем с надбавкой. Но на самом деле, это не так. Не мы хотим сделать скидку или надбавку, а так цена складывается из формулы", — подчеркнул специалист.
В 2014 году Газпром и Китай подписали контракт, где определялась формула ценооборазования, которая меняет ценообразование на газ каждые полгода. В целом, все эти прогнозы условны, подытожил собеседник издания.
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