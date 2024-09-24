Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье - 24.09.2024 Украина.ру
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Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье
Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье - 24.09.2024 Украина.ру
Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье
Певец Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, которые ранее получил за выступление в регионе. Этот факт 24 сентября обнародовал представитель артиста
2024-09-24T13:17
2024-09-24T13:17
новости
ставропольский край
shaman
певец
деньги
бюджет
концерт
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Выступление певца планировалось на День Ставропольского края - 14 сентября. За несколько дней до праздника глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди местных жителей, стоит ли тратить деньги на артистов. Большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников".После этого министерство культуры Ставрополья разработало сокращенную программу праздника, а договор с артистом расторгли.Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. В июле 2022 года Shaman опубликовал композицию "Я русский". Обе стали хитами.В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.О том, какую сторону выбирают артисты и сколько им это стоит - читайте в материале Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией.
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новости, ставропольский край, shaman, певец, деньги, бюджет, концерт
Новости, Ставропольский край, SHAMAN, певец, деньги, бюджет, концерт

Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье

13:17 24.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Читать в
Певец Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, которые ранее получил за выступление в регионе. Этот факт 24 сентября обнародовал представитель артиста
Выступление певца планировалось на День Ставропольского края - 14 сентября. За несколько дней до праздника глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди местных жителей, стоит ли тратить деньги на артистов. Большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников".
После этого министерство культуры Ставрополья разработало сокращенную программу праздника, а договор с артистом расторгли.
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Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".
23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. В июле 2022 года Shaman опубликовал композицию "Я русский". Обе стали хитами.
В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.
О том, какую сторону выбирают артисты и сколько им это стоит - читайте в материале Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией.
 
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