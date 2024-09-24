https://ukraina.ru/20240924/1057647504.html

Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье

Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье - 24.09.2024 Украина.ру

Shaman вернул деньги за отмененный концерт в Ставрополье

Певец Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, которые ранее получил за выступление в регионе. Этот факт 24 сентября обнародовал представитель артиста

2024-09-24T13:17

2024-09-24T13:17

2024-09-24T13:17

новости

ставропольский край

shaman

певец

деньги

бюджет

концерт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/04/1045945623_0:108:3156:1883_1920x0_80_0_0_bf682e4d6ec59dada4d20039edf5b9ae.jpg

Выступление певца планировалось на День Ставропольского края - 14 сентября. За несколько дней до праздника глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди местных жителей, стоит ли тратить деньги на артистов. Большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников".После этого министерство культуры Ставрополья разработало сокращенную программу праздника, а договор с артистом расторгли.Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. В июле 2022 года Shaman опубликовал композицию "Я русский". Обе стали хитами.В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.О том, какую сторону выбирают артисты и сколько им это стоит - читайте в материале Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией.

https://ukraina.ru/20240822/1056995533.html

ставропольский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ставропольский край, shaman, певец, деньги, бюджет, концерт