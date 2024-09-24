Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией - 24.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240924/1057646755.html
Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией
Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией - 24.09.2024 Украина.ру
Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией
Певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте начала избавляться от своих российских активов стоимостью более полумиллиарда рублей. В числе лотов, выставленных ей на продажу - две элитные квартиры в центре Москвы и дача, подаренная матерью. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал SHOT
2024-09-24T12:46
2024-09-24T12:46
новости
россия
сша
москва
алла пугачева
максим галкин
недвижимость
квартира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/17/1053488714_0:44:414:277_1920x0_80_0_0_ada166c3bcedd7c1d3eff04db5554c9d.jpg.webp
Один из объектов недвижимости, от которого Орбакайте пытается избавиться уже не первый год - дача в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Его Орбакайте получила в подарок от матери.Трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров вмещает в себя шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Также к строению прилагается "задний двор" размером в 80 соток.Также Орбакайте пытается сбыть две квартиры в элитном жилом комплекте "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Метраж этих объектов - 259,9 и 225,5 квадратных метров. За каждый лот певица хочет по 200 миллионов рублей.Кристина Орбакайте с 2018 года живет вместе с семьей в США, наведываясь в Россию лишь ради концертных заработков. Открыто свою позицию по СВО она не высказывала, однако лайкала посты своей матери Аллы Пугачевой о русских "рабах", пела на 9 мая в Германии, а также спела с Игорем Николаевым в нарядах в цвет украинского флага.В феврале концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ. Вот как правозащитный центр "Сорок сороков" сформулировал причину такого положения дел:"Кристина Орбакайте проживает в США, имеет американское гражданство, на вопросы о специальной военной операции уходит от ответа. Во время мобилизации помогла своему сыну переехать жить в США, получить там гражданство и избежать исполнения воинского долга в России. В период спецоперации недопустимо проведение концертной деятельности исполнителей, которые не поддерживают наши вооруженные силы", - говорилось в письме общественников с требованием запретить Орбакайте петь в России.Пугачева и ее муж Максим Галкин* бежали из России в прошлом году, сначала семья обосновалась в Израиле, а позже переехала на Кипр. Муж певицы активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинской армии, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".Известно, что мать Орбакайте тоже активно пыталась избавиться от недвижимости в России. Самой большой ее головной болью стал семейный замок, за который Пугачева захотела миллиард рублей.Одно время ходили слухи, что дом купил шоумен Стас Барецкий. Однако через какое-то время он заявил, что артистка сама попросила "отыграть" продажу."Просит отменить сделку": Барецкий, купивший замок Пугачевой, раскрыл удивительные подробности ее визита в РоссиюПараллельно появились слухи о том, что семья Пугачевых-Галкиных* купила элитную недвижимость за миллиард рублей в самом дорогом небоскребе кипрского Лимассола.Кстати, на днях Орбакайте заявила, что больше петь в России не будет, предложив поклонникам встретиться "в лучшей жизни". Подробнее об этом - в материале Елены Мурзиной Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте.*Иноагент.
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/17/1053488714_0:5:414:316_1920x0_80_0_0_f86115de56d38215615123a8e29998e4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, алла пугачева, максим галкин, недвижимость, квартира
Новости, Россия, США, Москва, Алла Пугачева, Максим Галкин, Недвижимость, квартира

Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией

12:46 24.09.2024
 
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Читать в
Певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте начала избавляться от своих российских активов стоимостью более полумиллиарда рублей. В числе лотов, выставленных ей на продажу - две элитные квартиры в центре Москвы и дача, подаренная матерью. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал SHOT
Один из объектов недвижимости, от которого Орбакайте пытается избавиться уже не первый год - дача в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Его Орбакайте получила в подарок от матери.
Трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров вмещает в себя шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Также к строению прилагается "задний двор" размером в 80 соток.
"Кстати, поместье в Бережках значительно подешевело: в мае 2023 года за особняк артистки потенциальному покупателю необходимо было выложить 225 миллионов рублей. Сейчас стоимость снизили до 162 миллионов, но и это не помогает", - говорится в комментарии SHOT.
Также Орбакайте пытается сбыть две квартиры в элитном жилом комплекте "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Метраж этих объектов - 259,9 и 225,5 квадратных метров. За каждый лот певица хочет по 200 миллионов рублей.
Кристина Орбакайте с 2018 года живет вместе с семьей в США, наведываясь в Россию лишь ради концертных заработков. Открыто свою позицию по СВО она не высказывала, однако лайкала посты своей матери Аллы Пугачевой о русских "рабах", пела на 9 мая в Германии, а также спела с Игорем Николаевым в нарядах в цвет украинского флага.
© скриншоторбакайте николаев
орбакайте николаев
© скриншот
орбакайте николаев
В феврале концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ. Вот как правозащитный центр "Сорок сороков" сформулировал причину такого положения дел:
"Кристина Орбакайте проживает в США, имеет американское гражданство, на вопросы о специальной военной операции уходит от ответа. Во время мобилизации помогла своему сыну переехать жить в США, получить там гражданство и избежать исполнения воинского долга в России. В период спецоперации недопустимо проведение концертной деятельности исполнителей, которые не поддерживают наши вооруженные силы", - говорилось в письме общественников с требованием запретить Орбакайте петь в России.
Пугачева и ее муж Максим Галкин* бежали из России в прошлом году, сначала семья обосновалась в Израиле, а позже переехала на Кипр. Муж певицы активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинской армии, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".
Известно, что мать Орбакайте тоже активно пыталась избавиться от недвижимости в России. Самой большой ее головной болью стал семейный замок, за который Пугачева захотела миллиард рублей.
Одно время ходили слухи, что дом купил шоумен Стас Барецкий. Однако через какое-то время он заявил, что артистка сама попросила "отыграть" продажу.
"Просит отменить сделку": Барецкий, купивший замок Пугачевой, раскрыл удивительные подробности ее визита в Россию
Параллельно появились слухи о том, что семья Пугачевых-Галкиных* купила элитную недвижимость за миллиард рублей в самом дорогом небоскребе кипрского Лимассола.
Кстати, на днях Орбакайте заявила, что больше петь в России не будет, предложив поклонникам встретиться "в лучшей жизни". Подробнее об этом - в материале Елены Мурзиной Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте.
*Иноагент.
 
НовостиРоссияСШАМоскваАлла ПугачеваМаксим ГалкинНедвижимостьквартира
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Абсолютно безальтернативным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта
12:46Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией
12:09Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут
11:38Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США
11:33Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в Россию
11:14Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта
11:07"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times
10:33В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ
10:21Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ
10:08Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США
09:57Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"
09:44"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть
09:00Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября
08:32Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет
08:04Главное за ночь 24 сентября
08:00Зеленский – идеальный американец. Почти
06:55План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией
06:45Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии
06:30Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане
06:25Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
Лента новостейМолния