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Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией

Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией - 24.09.2024 Украина.ру

Более полумиллиарда: Орбакайте выставила на продажу последнюю связь с Россией

Певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте начала избавляться от своих российских активов стоимостью более полумиллиарда рублей. В числе лотов, выставленных ей на продажу - две элитные квартиры в центре Москвы и дача, подаренная матерью. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал SHOT

2024-09-24T12:46

2024-09-24T12:46

2024-09-24T12:46

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Один из объектов недвижимости, от которого Орбакайте пытается избавиться уже не первый год - дача в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Его Орбакайте получила в подарок от матери.Трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров вмещает в себя шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Также к строению прилагается "задний двор" размером в 80 соток.Также Орбакайте пытается сбыть две квартиры в элитном жилом комплекте "Четыре ветра" на Большой Грузинской улице. Метраж этих объектов - 259,9 и 225,5 квадратных метров. За каждый лот певица хочет по 200 миллионов рублей.Кристина Орбакайте с 2018 года живет вместе с семьей в США, наведываясь в Россию лишь ради концертных заработков. Открыто свою позицию по СВО она не высказывала, однако лайкала посты своей матери Аллы Пугачевой о русских "рабах", пела на 9 мая в Германии, а также спела с Игорем Николаевым в нарядах в цвет украинского флага.В феврале концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ. Вот как правозащитный центр "Сорок сороков" сформулировал причину такого положения дел:"Кристина Орбакайте проживает в США, имеет американское гражданство, на вопросы о специальной военной операции уходит от ответа. Во время мобилизации помогла своему сыну переехать жить в США, получить там гражданство и избежать исполнения воинского долга в России. В период спецоперации недопустимо проведение концертной деятельности исполнителей, которые не поддерживают наши вооруженные силы", - говорилось в письме общественников с требованием запретить Орбакайте петь в России.Пугачева и ее муж Максим Галкин* бежали из России в прошлом году, сначала семья обосновалась в Израиле, а позже переехала на Кипр. Муж певицы активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинской армии, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".Известно, что мать Орбакайте тоже активно пыталась избавиться от недвижимости в России. Самой большой ее головной болью стал семейный замок, за который Пугачева захотела миллиард рублей.Одно время ходили слухи, что дом купил шоумен Стас Барецкий. Однако через какое-то время он заявил, что артистка сама попросила "отыграть" продажу."Просит отменить сделку": Барецкий, купивший замок Пугачевой, раскрыл удивительные подробности ее визита в РоссиюПараллельно появились слухи о том, что семья Пугачевых-Галкиных* купила элитную недвижимость за миллиард рублей в самом дорогом небоскребе кипрского Лимассола.Кстати, на днях Орбакайте заявила, что больше петь в России не будет, предложив поклонникам встретиться "в лучшей жизни". Подробнее об этом - в материале Елены Мурзиной Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте.*Иноагент.

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новости, россия, сша, москва, алла пугачева, максим галкин, недвижимость, квартира