https://ukraina.ru/20240815/1056879066.html

Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского

Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского - 15.08.2024 Украина.ру

Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского

После последних громких обвинений в адрес Украины в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" (СП и СП-2) в этом деле наметился однозначный откат, и стройный хор голосов опять утверждает: неонацистский режим в Киев и его просроченный фюрер Владимир Зеленский не виноваты.

2024-08-15T14:39

2024-08-15T14:39

2024-08-15T15:52

северный поток

северный поток-2

взрыв

сша

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владимир зеленский

валерий залужный

германия

мнения

запад

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Точно так же белым и пушистым предстает нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный*, который на момент взрывов газопроводов 26 сентября 2022 года служил главкомом неонацистских ВСУ и был вправе отдать любой приказ своим террористам-подрывникам и погромщикам в погонах и аквалангах.Суть этой истории вкратце такова: американское издание Wall Street Journal (WSJ) на днях сообщило то, что план подрыва "Северных потоков" утвердил Зеленский, а реализовал Залужный. Лично. Более того: якобы впервые высокопоставленные украинские чиновники заговорили о возможности диверсии на газопроводах в мае 2022 года. И договорились, что исполнить теракт были назначены птенцы Залужного, а финансировать подрыв должны были в том числе украинские бизнесмены. Как договорились, так и было сделано. Германию лишили дешевых энергоносителей и "обезжирили", американскую мошну набили сверхприбылями за сжиженный природный газ (СПГ), так как Германия от безысходности вынуждена была платить втридорога. Ну а Украина тащилась, как черепаха по теплому песочку, от удовольствия, полученного от сделанной России гадости. Идиллия у украино-американских упырей получалась полной − за счет Германии и побочного обезжиривания прочей Европы и – это главное! – России. Ну так им тогда казалось.Как известно, выдающийся американский журналист-пулитцериат Сеймур Херш публично обвинил в подрыве СП и СП-2 ЦРУ, которое подготовило украинских подрывников. Но как сразу после взрывов, так и в последующее время и сейчас пропагандисты коллективного Запада сделали все, чтобы эти сведения и расследование были дискредитированы и не стали информмейнстримом, определяющим общую картину происходящего, которым наслаждался Запад и от которого первоначально страдала Россия.И вот WSJ неожиданно для многих опять вернулся к терактам на газопроводах и сделал это двойственно. С одной стороны, как всегда, вывел из-под удара США и ЦРУ, утверждая, что они еще в 2022 году были против взрывов на СП и СП-2 и отговаривали от этого неонацистских фюреров и лично Зеленского. С другой – американские журналисты обвинили во всем несговорчивость и самоуправство Зеленского и его прихлебателей, которые-де к американским советам не прислушались.Особенно доставляла информация о том, что ЦРУ США якобы требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках", с чем тот согласился, но Залужный, мол, ослушался его приказа и потоки грохнул.После таких вбросов зашевелились и в Германии, где даже нашли трех украинских дайверов, которые якобы и взрывали газопроводы. Однако сейчас их всех однозначно выводят из-под огня обвинений и критики.Что же могло случиться, что правдивый на всю голову Запад опять пошел на попятную, а показное стремление к правде, как обычно, выстрелило вхолостую?Перво-наперво, конечно же, на Западе даже по конъюнктурным соображениям одумались в своем правдоискательстве и не захотели быть причастными к обвинениям в том, что они предприняли чисто террористические действия против объектов энергоинфраструктуры и позволили использовать энергоресурсы как оружие. Это особенно важно. Ведь это фишка Запада – обвинения именно России и ее президента Владимира Путина в использовании нефти и газа в качестве оружия. Или хотя бы орудия давления и шантажа.А со взрывами СП и СП-2 получается, что Запад виноват в том, в чем он обвинял других. А для исполнения преступления нанял "демократию на Днепре" -- Украину, представленную как торжество демократии в Восточной Европе и противовес "путинской автократии".Но такая причина – это, так сказать, общий теоретический фон западных двойной морали и двойных стандартов, лжи и манипуляции "во имя демократии". Есть и более прикладные сиюминутные объяснения.Во-первых, обвинения в адрес киевских неонацистов Зеленского и Залужного (они для России – обое рябое, одинаковые военные преступники и зоологические русофобы-неонацисты) нужны были, чтобы подстегнуть их и напомнить, что их благополучие и пребывание на "вкусных" постах напрямую зависит от Запада. Что в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе захотят, такой краковяк в присядку указанные паны и будут плясать. И чтобы Зеленский-Залужный сотоварищи не бузили, а все беспрекословно выполняли, их и одернули. Мол, вы играйте там в самостоятельность, но не заигрывайтесь.И эффект подчинения, скорее всего, был достигнут: фигуранты опять припали верноподданно к туфле. И события в Курской области, отношение Киева к требуемым Западом переговорам с Москвой покажут, в каком направлении будут действовать неонацисты и Зеленский с Залужным.Зеленский не снизошел до комментариев по поводу ситуации, и советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк уже опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков" и заявил, что это сделала Россия. А вот Залужному даже позволили отгавкиваться от обвинений WSJ. Это же издание уже написало: "Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан".Залужный назвал любые предположения об его участии в взрывах "провокацией". И ему это разрешили, а, значит, такой выверт, во-вторых, говорит, что или в Вашингтоне (на всякий случай), или (скорее всего) в Лондоне пытаются сохранить политические потенции Залужного. На будущее. Впрок. Чтобы он, не исключено, мог заменить Зеленского, если это понадобится его менять и для этого не будет другой кандидатуры, того же Арсена Авакова**.Залужный и подыграл своим будущим хозяевам – начал отнекиваться и строить из себя невиновного. В унисон выступил и некий высокопоставленный сотрудник СБУ, который тоже отрицал причастность власти Украины к подрыву "Северных потоков".Наконец, в-третьих, американцам могла не понравиться активность немев в поиске виноватых в подрыве газопроводов, что, как уже было сказано, обернулось катастрофой для экономики Германии. Выяснив, кто виноват в "обезжиривании Фатерлянда", немцы могли бы если и не выставить счет США, то хотя бы впредь отказаться идти в фарватере их политико-экономических хотелок. А это же, как вы понимаете, в Вашингтоне воспринимают как бунт на корабле, который нужно душить в зародыше.Кроме того, участие Украины во взрывах могли бы перевернуть и отношения между Киевом и Берлином: немцы предоставили Украине большую часть финансирования и военной техники, уступая только США, а та подсуропила немецкой экономике ее уничтожением. И снижением жизненного уровня немецкого населения.Сегодня ситуация как бы подвисла и зависла. Но вот куда она будет развиваться, станет понятно, когда дадут развернуться подозреваемой в атаке на газопровод "Северный поток" украинской дайверше Светлане Успенской. Она отвергла предположение о том, что они с мужем причастны к диверсии, назвала публикации лживыми, заверила, что у нее есть алиби, и добавила, что будет судиться с немецкими издательствами, причастными к публикациям. Светлана готова подать иск на "пару миллионов евро" за упоминание ее имени и ее мужа в этом деле и самой "обезжирить" уже лживые СМИ. "Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее", — заявила она.Вот что будет с ее недовольством и покажет, куда подует ветер. И что означает вся эта шумиха с "поисками правды" по-западному. Но Украине это в любом случае не сулит ничего хорошего – западный хомут зависимости с ее фюреров не снят, а стал еще жестче и тяжелее.* - объявлен в РФ в розыск** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовО новой возне вокруг провокации на СП-2 читайте в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках"на сайте Украина.ру.

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