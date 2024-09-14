Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента - 14.09.2024 Украина.ру
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Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента
Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента - 14.09.2024 Украина.ру
Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента
Артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом 14 сентября РИА Новости сообщила пресс-служба Верховного суда.
2024-09-14T10:53
2024-09-14T10:53
новости
семен слепаков
верховный суд
жалоба
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Собеседница агентства сообщила, что жалоба Семена Слепакова* поступила, но дата ее рассмотрения пока не назначена.Слепакова* признали иностранным агентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался о гражданах России.Ранее артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов. Апелляция оставила решение в силе. В июле его жалобу отклонил кассационный суд.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.Больше об этом в материале Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
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новости, семен слепаков, верховный суд, жалоба
Новости, Семен Слепаков, Верховный Суд, жалоба

Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента

10:53 14.09.2024
 
Слепаков
Слепаков
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Артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом 14 сентября РИА Новости сообщила пресс-служба Верховного суда.
Собеседница агентства сообщила, что жалоба Семена Слепакова* поступила, но дата ее рассмотрения пока не назначена.
Слепакова* признали иностранным агентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался о гражданах России.
Ранее артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов. Апелляция оставила решение в силе. В июле его жалобу отклонил кассационный суд.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Больше об этом в материале Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
 
НовостиСемен СлепаковВерховный Суджалоба
 
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