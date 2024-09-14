Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента
Слепаков
Артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом 14 сентября РИА Новости сообщила пресс-служба Верховного суда.
Собеседница агентства сообщила, что жалоба Семена Слепакова* поступила, но дата ее рассмотрения пока не назначена.
Слепакова* признали иностранным агентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался о гражданах России.
Ранее артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов. Апелляция оставила решение в силе. В июле его жалобу отклонил кассационный суд.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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