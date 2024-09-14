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Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента

Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента - 14.09.2024 Украина.ру

Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента

Артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом 14 сентября РИА Новости сообщила пресс-служба Верховного суда.

2024-09-14T10:53

2024-09-14T10:53

2024-09-14T10:53

новости

семен слепаков

верховный суд

жалоба

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Собеседница агентства сообщила, что жалоба Семена Слепакова* поступила, но дата ее рассмотрения пока не назначена.Слепакова* признали иностранным агентом в апреле 2023 года. По данным Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался о гражданах России.Ранее артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов. Апелляция оставила решение в силе. В июле его жалобу отклонил кассационный суд.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.Больше об этом в материале Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"

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новости, семен слепаков, верховный суд, жалоба