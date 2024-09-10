https://ukraina.ru/20240910/1057356014.html

Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"

Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024" - 10.09.2024 Украина.ру

Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"

Военно-морской флот (ВМФ) России отработает задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". Об этом 10 сентября отчитался главнокомандующему Владимиру Путину министр обороны РФ Андрей Белоусов

2024-09-10T16:42

2024-09-10T16:42

2024-09-10T16:42

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Он уточнил, что также в ходе учений "Океан-2024" будут отработаны задачи по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками, а также "ведение морских десантных действий и конвоирование транспортов с учетом опыта специальной военной операции".Путин ответил, что страна должна быть готова к любому развитию событий на международной арене, а ВС РФ - к защите суверенитета и национальных интересов России"."[Вооруженные силы должны] отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе океанской и морской зоне. Ключевую роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот", - отметил Путин.Он подчеркнул, что сейчас, в ходе СВО, российские военные самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально."Они - настоящие герои", - резюмировал глава государства.Стратегические командно-штабные учения "Океан-2024" проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения и более 90 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20240910/1057345406.html

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новости, россия, балтийское море, андрей белоусов, владимир путин, вмф, учения, океаны