https://ukraina.ru/20260925/rossiysko-amerikanskie-nyuansy-i-ukrainskaya-katastrofa-1083438254.html

Российско-американские нюансы и украинская катастрофа

Российско-американские нюансы и украинская катастрофа - 26.09.2026 Украина.ру

Российско-американские нюансы и украинская катастрофа

Генеральная ассамблея ООН, проходившая в Нью-Йорке 22-26 сентября, как к ней не относись, является одним из главных ежегодных событий в мире. Просто потому, что, так или иначе, но главы государств, мировые лидеры обсуждают на этой площадке главные проблемы мира. И войны тоже.

2026-09-25T21:50

2026-09-25T21:50

2026-09-26T00:24

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Не важно, какие принимаются резолюции, это все не обязательно к исполнению и носит рекомендательный характер. Важно, с чем главы государств выходят на трибуну ГА ООН, что обсуждают с коллегами, ведь говорят они о самом для них важном и наболевшем.С чем в Нью-Йорк на этот раз прибыл глава украинского режима Зеленский? С предложениями о мире?И да, и нет. Не о мире он приехал в ООН говорить, а о перемирии. Вернее, даже об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Притом в свойственной ему хамской манере торгаша.И тут стоит разобраться в деталях. Раньше, еще до Генассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп обратился к Зеленскому с предложением прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Дело в том, что Россия является одним из главных производителей дизельного топлива. А цены на "дизель" в мире растут. И не только, как считает Трамп, из-за его войны с Ираном и конфликтом в Ормузском проливе. А главным образом (по Трампу) из-за ударов, которые наносит Украина по российским НПЗ, из-за чего РФ снизила продажу дизельного топлива.По всей видимости, эта тема стала одной из главных при личной встрече Трампа и Зеленского, во всяком случае именно после беседы с Трампом глава украинского режима заявил."Если они не хотят, чтобы мы на их нефтеперерабатывающие мощности нападали, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на это наше, мы тогда оставим ваше".То есть речь идет о реализации так называемого энергетического перемирия.Суть его в следующем.Россия должна полностью остановить ракетные и дроновые атаки на украинскую энергетическую систему, объекты генерации, ТЭЦ, а также на инфраструктуру водо- и теплоснабжения городов Украины.Взамен Украина готова полностью прекратить наносить удары беспилотниками по российской нефтеперерабатывающей отрасли (НПЗ), производству дизельного топлива и объектам топливной инфраструктуры.Но тут есть нюанс. Оказывается, российско-украинский конфликт, который до последнего времени Трамп считал проблемой прежде всего Европы, существенно ударил по американским потребителям.Как сообщил на полях Генассамблеи госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон крайне заинтересован в энергетическом перемирии между Россией и Украиной, поскольку украинские атаки на российские НПЗ и дефицит дизеля на мировом энергорынке влияют на рост мировых цен на топливо, что бьет по американской экономике.Повышение цен на дизельное топливо, которое является одним из главных для автомобилистов США, это, конечно, довольно неприятный нюанс, особенно в преддверие выборов в Конгресс и особенно для президента Трампа, уже заявившего, что при его правлении США во всех отношениях (или почти во всех) входят в свой "золотой век". Но повышение цен на дизельное топливо, это, повторюсь, – один из нюансов американской экономической политики. Неприятный, но нюанс.В России удары украинских БПЛА по российским НПЗ тоже принесли неприятности. Из-за снижения выработки бензина на заправках возникли очереди – иногда часовые, иногда меньше. Неприятно, конечно, но еще раз, эти очереди не делают политической и социальной погоды в РФ. Это именно нюансы российско-украинского конфликта.А что на Украине?Сейчас энергетическая система Украины находится в критическом состоянии, так как в стране по разным оценкам уничтожены до 70% довоенного потенциала. Из-за масштабных и систематических повреждений инфраструктуры страна лишилась порядка 39–41 ГВт генерирующих мощностей из имевшихся раньше 56 ГВт.Ситуация в ключевых секторах энергетики распределяется следующим образом.Атомные электростанции остаются главным и фактически единственным стабильным источником электроэнергии на Украине, обеспечивая более половины оставшейся внутренней генерации, поскольку Россия, во избежание ядерной катастрофы, которая может накрыть и приграничные территории РФ, и Европу, не наносит по ним ударов.Украина рассчитывает на 3 контролируемые ей АЭС общей мощностью около 8 ГВт (Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС).Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС (6 ГВт) находится под контролем России и переведена в режим "холодного останова", то есть энергию в украинскую сеть она больше не поставляет.Но из-за повреждений других узлов энергосистемы Украины, АЭС регулярно сталкиваются с угрозой ядерной безопасности, так как периодически частично отключаются от сети из-за отсутствия балансирующих мощностей.Тепловая и гидрогенерация (ТЭЦ и ГЭС) практически уничтожены. Маневровая генерация, которая традиционно использовалась для покрытия пиков потребления (утром и вечером), пострадала сильнее всего.Крупнейшие гидроэлектростанции страны, включая Днепрогэс, получили критические повреждения гидросооружений и плотин, из-за чего их работа была остановлена.По оценкам украинских и зарубежных экспертов, доступный объем ТЭС и ГЭС составляет не более трети от уровня начала 2024 года.Украина критически зависит от коммерческого перетока и экстренной помощи из стран Евросоюза. Технический лимит импорта позволяет покрывать пиковые нагрузки в объеме порядка 2–2,5 ГВт.После прекращения, по инициативе украинской стороны, транзита российского газа с 1 января 2025 года обострились локальные проблемы с энергоснабжением южных регионов (в частности, Одесской области), зависевших от газовой генерации.Два крупнейших мегаполиса Украины, Киев и Одесса, входят в число самых проблемных энергоузлов страны наряду с прифронтовыми Харьковом и Сумами.По состоянию на конец сентября 2026 года в столице ситуация сложная, но более стабильная с точки зрения управления сетями. Город потребляет колоссальный объем энергии, который местная генерация покрыть не способна.Хотя плановые стабилизационные графики в Киеве на данный момент в постоянном режиме не применяются, но из-за локальных ударов и аварий периодически происходят экстренные отключения отдельных районов (в частности, перебои фиксировались после ударов 17 и 23 сентября). Однако, украинские эксперты предрекают, что нынешней зимой графики неизбежно вернутся. В периоды пиковых нагрузок или в пасмурную погоду (когда не работает солнечная генерация) жителей ждут отключения по 4 очереди утром (2–3 часа) и до 6 очередей в вечернее время.Ситуация в Одессе, морских воротах Украины, – намного хуже. Сентябрьские удары ВС РФ были методично направлены на энергообъекты, питающие портовую и логистическую инфраструктуру. В результате в Одесской области регулярно фиксируются аварийные обесточивания. Недавние прилеты по ключевым электроподстанциям Одессы и Николаева временно парализовали работу портов и привели к затяжным отключениям бытовых потребителей.Одна из самых напряженных ситуаций с энергоснабжением – в первой столице Украины, Харькове. Город находится в наиболее тяжелом положении из-за географической близости к линии фронта. Местная ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС получили катастрофические повреждения, из-за чего город практически полностью лишился собственного производства электричества и тепла. Доставка энергии из других регионов Украины затруднена из-за регулярных обстрелов приграничных подстанций. Харьков функционирует в режиме перманентного жесткого дефицита.Примерно с теми же катастрофическими проблемами столкнулись Сумы и Кривой Рог. Эти два крупных промышленных центра находятся в зоне высокого риска "энергетического расчленения".В прифронтовых областных центрах (Сумы, Запорожье, Николаев), как сообщают местные СМИ, ситуация нестабильна не столько из-за общего дефицита электроэнергии в стране, сколько из-за локальных повреждений распределительных сетей "последней мили". Запорожье частично спасает Днепрогэс, но прилегающие узлы разрушены. В Сумах и Николаеве энергоснабжение часто прекращается на целые дни из-за артиллерийских и дроновых ударов по трансформаторам.В общем, если резюмировать вышесказанное, на Украину в преддверие зимы надвигается энергетическая катастрофа, которая не идет ни в какое сравнение с нюансами в России и тем более в США.Поэтому "наше" и "ваше" (термины Зеленского), это, как говорят в Одессе, – две большие разницы.Тем не менее, Россия готова к энергетическому перемирию. Но при определенных условиях.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу взаимного моратория на удары по ТЭК и НПЗ "очень хорошей идеей в целом". Он подтвердил, что российская сторона находится в прямом контакте с американской делегацией по этому вопросу.При этом Россия готова обсуждать энергетическую безопасность, но предлагает обменять её на частичное снятие западных санкций и гарантии для своего нефтяного экспорта. А именно эти две проблемы и являются источником дефицита дизельного топлива не только в США, но и на мировом энергетическом рынке.Российское руководство подчеркивает, что временная тактическая передышка перед зимой Москве не интересна. "Нужно стремиться к прочному миру, а не к временному перемирию", — заявил Дмитрий Песков 24 сентября. А глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН добавил, что Россия не намерена делать пауз в боевых действиях на период переговоров.

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россия, украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, оон, нпз, запорожская аэс, мнения