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"Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм"
"Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" - 30.08.2024 Украина.ру
"Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм"
Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский 30 августа в своем телеграм-канале прокомментировал деятельность правительства против "Телеграм"
2024-08-30T12:00
2024-08-30T12:00
2024-08-30T12:00
павел дуров
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"Казалось, большей катастрофы с Дуровым произойти уже не может, но тут гуманитарный комитет Рады взялся доработать законопроект Княжицкого, и потребовать огласить структуру собственности "Телеграм". Такого удара парню точно не выдержать, рыдает в отчаянии сейчас небось", - пошутил он.Накануне украинские депутаты приняли решение в течение месяца зарегистрировать комитетский законопроект по регулированию "Телеграм" и других платформ."В очередной раз проговорили на профильном комитете регулирование платформы "Телеграм" и мой законопроект №11115 по регулированию деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация", - отметил глава подкомитета по вопросам культурной политики Николай Княжицкий.Он заверил, что все якобы понимают угрозы от платформы "и необходимость поиска быстрого решения для обеспечения национальной безопасности".Перед этим в своем YouTube-канале Княжицкий объяснял, что серверы "Телеграм" находятся на территории РФ.Согласно исследованию Ukrainian Youth Today от Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сейчас почти 70 процентов молодых украинцев узнают новости из "Телеграм". В целом по Украине этот показатель достигает 80 процентов. Основателя мессенджера Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявили.В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Подробнее об ограничениях - в материале Свободу не вернут, но работать сможет: адвокат рассказал, как долго Дурову жить по чужому расписанию на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
павел дуров, новости, украина, россия, максим бужанский, франция, telegram, рада, верховная рада
Павел Дуров, Новости, Украина, Россия, Максим Бужанский, Франция, Telegram, Рада, Верховная Рада
"Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм"
Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский 30 августа в своем телеграм-канале прокомментировал деятельность правительства против "Телеграм"
"Казалось, большей катастрофы с Дуровым произойти уже не может, но тут гуманитарный комитет Рады взялся доработать законопроект Княжицкого, и потребовать огласить структуру собственности "Телеграм". Такого удара парню точно не выдержать, рыдает в отчаянии сейчас небось", - пошутил он.
Накануне украинские депутаты приняли решение в течение месяца зарегистрировать комитетский законопроект по регулированию "Телеграм" и других платформ.
"В очередной раз проговорили на профильном комитете регулирование платформы "Телеграм" и мой законопроект №11115 по регулированию деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация", - отметил глава подкомитета по вопросам культурной политики Николай Княжицкий.
Он заверил, что все якобы понимают угрозы от платформы "и необходимость поиска быстрого решения для обеспечения национальной безопасности".
"Российские спецслужбы имеют доступ к нашей с вами информации, к информации о нашей армии. В конце концов, "Телеграм" - главный военный мессенджер России, дотируемый их средствами. Дуров также является российским олигархом. <...>Законопроект о регулировании онлайн-платформ - не о "Телеграм", а о национальной безопасности", - подчеркнул Княжицкий.
Перед этим в своем YouTube-канале Княжицкий объяснял, что серверы "Телеграм" находятся на территории РФ.
Согласно исследованию Ukrainian Youth Today от Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сейчас почти 70 процентов молодых украинцев узнают новости из "Телеграм". В целом по Украине этот показатель достигает 80 процентов.
Основателя мессенджера Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявили.
В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.