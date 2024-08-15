https://ukraina.ru/20240815/1056885094.html

Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты

Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты - 15.08.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты

Киевский режим стремится проводить параллели с немецкой оккупацией русских земель, с чем связана попытка установить свои порядки в Курской области. Создание "военной комендатуры" ВСУ в этом российском регионе в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов

2024-08-15T17:42

2024-08-15T17:42

2024-08-15T17:42

курская область

петр акопов

александр сырский

вооруженные силы украины

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В четверг главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Ставке заявил, что Украина создала свою "военную комендатуру" в Курской области для "поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения". Ее руководителем назначен генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев.Он отметил, что подобные действия можно также воспринимать в рамках новой формы гражданской войны, которая продолжается на протяжении 2,5 лет, потому как боевые действия ведет один народ.Акопов напомнил, что у украинцев историческое мышление работает выборочно: с одной стороны, подражание фашистам, татуировки и переодевание в форму ССовцев входит в часть их исторического мифа: воевали с [русскими] за украинскую независимость. С другой – жители опровергают неразрывную поколенческую связь двух народов, некогда считавшихся неделимыми."Как бы не сопротивлялась власть украинская, определенные категории населения – это все один народ, а Украина – временное государство, которое не имеет никакой перспективы", – сказал он.Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии изданию NEWS.ru подчеркнул, что российские военнослужащие не допустят создания так называемой "комендатуры" украинской армии, руководство которой стремится изобразить "хорошую мину при плохой игре".Вооруженные силы России 15 августа вернули под свой контроль села Крупец и Мартыновка в Курской области. Всего за сутки ВСУ, по информации Минобороны РФ, потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники на данном направлении. Всего с 6 августа украинская сторона лишилась в Курской области до 2640 военнослужащих, операция по уничтожению противника продолжается.Читайте подробнее о том, как Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240721/1056387250.html

https://ukraina.ru/20240815/1056870870.html

https://ukraina.ru/20240815/1056864094.html

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Анастасия Градинарова

курская область, петр акопов, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина, сво, эксклюзив, новости