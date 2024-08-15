Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты
Киевский режим стремится проводить параллели с немецкой оккупацией русских земель, с чем связана попытка установить свои порядки в Курской области. Создание "военной комендатуры" ВСУ в этом российском регионе в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов
В четверг главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Ставке заявил, что Украина создала свою "военную комендатуру" в Курской области для "поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения". Ее руководителем назначен генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев.
"В годы Великой Отечественной войны фашистский режим тоже создавал военные комендатуры. Это также можно рассматривать как "ответку" на наши действия на территориях, которые Украина считает своими. Там тоже действуют военные комендатуры. То есть они пытаются показать, что "мы тоже можем" наступать, занимать территории России", - сказал эксперт.
Он отметил, что подобные действия можно также воспринимать в рамках новой формы гражданской войны, которая продолжается на протяжении 2,5 лет, потому как боевые действия ведет один народ.
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Акопов напомнил, что у украинцев историческое мышление работает выборочно: с одной стороны, подражание фашистам, татуировки и переодевание в форму ССовцев входит в часть их исторического мифа: воевали с [русскими] за украинскую независимость. С другой – жители опровергают неразрывную поколенческую связь двух народов, некогда считавшихся неделимыми.
"Как бы не сопротивлялась власть украинская, определенные категории населения – это все один народ, а Украина – временное государство, которое не имеет никакой перспективы", – сказал он.
Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии изданию NEWS.ru подчеркнул, что российские военнослужащие не допустят создания так называемой "комендатуры" украинской армии, руководство которой стремится изобразить "хорошую мину при плохой игре".
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