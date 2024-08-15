Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты - 15.08.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты
Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты - 15.08.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты
Киевский режим стремится проводить параллели с немецкой оккупацией русских земель, с чем связана попытка установить свои порядки в Курской области. Создание "военной комендатуры" ВСУ в этом российском регионе в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2024-08-15T17:42
2024-08-15T17:42
курская область
петр акопов
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
украина
сво
эксклюзив
новости
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В четверг главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Ставке заявил, что Украина создала свою "военную комендатуру" в Курской области для "поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения". Ее руководителем назначен генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев.Он отметил, что подобные действия можно также воспринимать в рамках новой формы гражданской войны, которая продолжается на протяжении 2,5 лет, потому как боевые действия ведет один народ.Акопов напомнил, что у украинцев историческое мышление работает выборочно: с одной стороны, подражание фашистам, татуировки и переодевание в форму ССовцев входит в часть их исторического мифа: воевали с [русскими] за украинскую независимость. С другой – жители опровергают неразрывную поколенческую связь двух народов, некогда считавшихся неделимыми."Как бы не сопротивлялась власть украинская, определенные категории населения – это все один народ, а Украина – временное государство, которое не имеет никакой перспективы", – сказал он.Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии изданию NEWS.ru подчеркнул, что российские военнослужащие не допустят создания так называемой "комендатуры" украинской армии, руководство которой стремится изобразить "хорошую мину при плохой игре".Вооруженные силы России 15 августа вернули под свой контроль села Крупец и Мартыновка в Курской области. Всего за сутки ВСУ, по информации Минобороны РФ, потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники на данном направлении. Всего с 6 августа украинская сторона лишилась в Курской области до 2640 военнослужащих, операция по уничтожению противника продолжается.Читайте подробнее о том, как Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курская область, петр акопов, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина, сво, эксклюзив, новости
Курская область, Петр Акопов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, СВО, Эксклюзив, Новости

Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты

17:42 15.08.2024
 
© polynkov.livejournal.com Дивизия СС Галичина
 Дивизия СС Галичина
© polynkov.livejournal.com
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Анастасия Градинарова
Все материалы
Киевский режим стремится проводить параллели с немецкой оккупацией русских земель, с чем связана попытка установить свои порядки в Курской области. Создание "военной комендатуры" ВСУ в этом российском регионе в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов
В четверг главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Ставке заявил, что Украина создала свою "военную комендатуру" в Курской области для "поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения". Ее руководителем назначен генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев.
"В годы Великой Отечественной войны фашистский режим тоже создавал военные комендатуры. Это также можно рассматривать как "ответку" на наши действия на территориях, которые Украина считает своими. Там тоже действуют военные комендатуры. То есть они пытаются показать, что "мы тоже можем" наступать, занимать территории России", - сказал эксперт.
Он отметил, что подобные действия можно также воспринимать в рамках новой формы гражданской войны, которая продолжается на протяжении 2,5 лет, потому как боевые действия ведет один народ.
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21 июля, 14:02
Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войныВ украинском экспертном сообществе задумались над тем, к чему могут привести призывы "воевать до победного конца", стоит ли рассчитывать на развал России и что могут означать для Украины такие выстрелы, как выстрел во Львове, оборвавший жизнь Ирины Фарион
Акопов напомнил, что у украинцев историческое мышление работает выборочно: с одной стороны, подражание фашистам, татуировки и переодевание в форму ССовцев входит в часть их исторического мифа: воевали с [русскими] за украинскую независимость. С другой – жители опровергают неразрывную поколенческую связь двух народов, некогда считавшихся неделимыми.

"Как бы не сопротивлялась власть украинская, определенные категории населения – это все один народ, а Украина – временное государство, которое не имеет никакой перспективы", – сказал он.

Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии изданию NEWS.ru подчеркнул, что российские военнослужащие не допустят создания так называемой "комендатуры" украинской армии, руководство которой стремится изобразить "хорошую мину при плохой игре".
ВСУ БМП оружие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
06:00
"Задача - создание паники": эксперт объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской областиВ Курской области украинские военные не стараются закрепиться, они просто пытаются наносить удары на возможно большей территории. Задача - создание паники, вал сообщений, которые вовсю масштабируются, о том, что противник якобы куда-то дошел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"Никто им не позволит это сделать. ВСУ бросили в мясорубку десятки тысяч солдат, а заявления украинских властей похожи на шоу клоунов. Они абсолютно зря в себя поверили, а их заставили пойти на эту авантюру. Это последняя попытка изобразить хорошую мину при плохой игре", - сказал Липовой.
Вооруженные силы России 15 августа вернули под свой контроль села Крупец и Мартыновка в Курской области. Всего за сутки ВСУ, по информации Минобороны РФ, потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники на данном направлении. Всего с 6 августа украинская сторона лишилась в Курской области до 2640 военнослужащих, операция по уничтожению противника продолжается.
Читайте подробнее о том, как Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова Денису Рудометову на сайте Украина.ру.
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05:30
"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибкуНастоящей идеей прорыва ВСУ в Курской области было то, что российская армия начнет снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросит их в приграничные районы Курщины. Но это не сработало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
 
Курская областьПетр АкоповАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСВОЭксклюзивНовости
 
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