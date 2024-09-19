https://ukraina.ru/20240919/1057551991.html

О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин

О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин - 19.09.2024 Украина.ру

О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин

Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру оценил... Украина.ру, 19.09.2024

2024-09-19T13:54

2024-09-19T13:54

2024-09-19T13:54

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экономика

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Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру оценил предстоящий визит миссии МВФ в Россию, объяснил, почему он считает экономику Евросоюза "мёртвой" и рассказал о реакции Запада на предупреждения от президента России Владимира Путина. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:43 – Что хочет выведать миссия МВФ в России и почему "яд" санкций оказался "лекарством" для российской экономики? 02:27 – О росте ключевой ставки Центробанка РФ; 09:30 – европейская экономика ещё жива или её уже пора хоронить? 13:50 – "Загадочная Россия": почему Запад нас не понимает? 16:00 – Предупреждение от Путина насчёт американских ракет: как на это реагирует Запад и как поступит Россия? ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyagin

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