https://ukraina.ru/20240919/1057551991.html
О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин
О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин - 19.09.2024 Украина.ру
О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру оценил... Украина.ру, 19.09.2024
2024-09-19T13:54
2024-09-19T13:54
2024-09-19T13:54
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экономика
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Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру оценил предстоящий визит миссии МВФ в Россию, объяснил, почему он считает экономику Евросоюза "мёртвой" и рассказал о реакции Запада на предупреждения от президента России Владимира Путина. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:43 – Что хочет выведать миссия МВФ в России и почему "яд" санкций оказался "лекарством" для российской экономики? 02:27 – О росте ключевой ставки Центробанка РФ; 09:30 – европейская экономика ещё жива или её уже пора хоронить? 13:50 – "Загадочная Россия": почему Запад нас не понимает? 16:00 – Предупреждение от Путина насчёт американских ракет: как на это реагирует Запад и как поступит Россия? ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyagin
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, запад, китай, владимир путин, михаил делягин, герман греф, мвф, ес, экономика, российская экономика, экономический кризис, санкции, антироссийские санкции, центробанк рф, фрг, видео
Видео, Россия, Запад, Китай, Владимир Путин, Михаил Делягин, Герман Греф, МВФ, ЕС, экономика, российская экономика, экономический кризис, санкции, антироссийские санкции, Центробанк РФ, ФРГ
О реакции Запада на предупреждения от Путина и попытках уничтожить Россию - Делягин
Доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в студии Украина.ру оценил предстоящий визит миссии МВФ в Россию, объяснил, почему он считает экономику Евросоюза "мёртвой" и рассказал о реакции Запада на предупреждения от президента России Владимира Путина.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube
. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
00:43 – Что хочет выведать миссия МВФ в России и почему "яд" санкций оказался "лекарством" для российской экономики?
02:27 – О росте ключевой ставки Центробанка РФ;
09:30 – европейская экономика ещё жива или её уже пора хоронить?
13:50 – "Загадочная Россия": почему Запад нас не понимает?
16:00 – Предупреждение от Путина насчёт американских ракет: как на это реагирует Запад и как поступит Россия?
ТГ-канал Михаила Делягина - T.me/delyagin