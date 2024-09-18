https://ukraina.ru/20240918/1057516238.html

Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни

Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни - 18.09.2024 Украина.ру

Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни

Представители украинской элиты на текущей неделе продолжали бахвалиться отдыхом на заграничных курортах, попутно призывая усилить мобилизацию, чтобы рядовые украинцы сложили головы за их роскошный образ жизни.

2024-09-18T07:40

2024-09-18T07:40

2024-09-18T07:48

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верховная рада

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Особо отличились чиновники Днепра, выехавшие якобы на конференцию по восстановлению Украины. На самом деле они оказались на Мальдивах, где устроили вечеринку с женами и любовницами. Разрешение на поездку им подписывал лично мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов.В загуле участвовали глава фракции Филатова Сергей Пустовой с супругой. В Днепре он решает земельные вопросы для Филатова. Также присутствовал другой депутат из партии "Пропозиция", Евгений Кривошеев, с женой Ольгой, у которой мелькают украшения на сумму свыше €50 000 (колье Van Cleef – €12 900, браслеты – €6600 и €4950, изделие от Cartier за €14 400 и серьги за €4450).Видео на телефон снимал еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евросолидарности", на нем часы Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана носит браслеты Cartier Love, Petit Modele, Pave. Суммарная стоимость её украшений превышает €150 000, сообщают украинские СМИ. В горсовете Днепра эти чиновники занимаются земельными вопросами.На текущей неделе суд выпустил под залог бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. Подозревают его в краже 286 миллионов гривен на строительстве дорог (по президентской программе "Большое строительство"). Вышел он под залог 10% от украденной суммы.Военные администрации, назначаемые Зеленским, занимаются воровством по всей стране. На днях и.о. мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что военные администрации в принципе заняты не безопасностью населения, а установлением контроля над местными бюджетами и ресурсами громад в целях личного обогащения.Однако аппетит приходит во время еды, поэтому Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект об очередном повышении налогов. Для простых украинцев повышается военный сбор с 1,5% до 5%, который до сих пор никто не знает точно, куда поступает, но украинские депутаты и чиновники странным образом от этого обогащаются.На днях, например, стало известно, что депутат Роман Иванисов в несколько раз увеличил свое состояние. Только по официальным декларациям он увеличил размер с 2019 года с 20 тысяч долларов до 2 млн долларов в текущем году. В Раде он состоит в парламентской группе под названием "Восстановление Украины", то есть, занимается тем же, чем и депутаты горсовета Днепра, устроившие вечеринку на Мальдивах. Ранее Иванисов отбывал срок за групповое изнасилование, но был помилован специальным указом Леонида Кучмы. Впоследствии он вошел в "перспективную" команду "Слуг народа".Украинские депутаты вообще не утруждают себя работой, предпочитая отдых на элитных курортах. Во вторник 17 сентября депутат от "Евросолидарности" София Федина сообщила, что в Раде присутствовали лишь 25 депутатов, тогда как обсуждались проекты бюджета и варианты увеличения его финансирования.Из-за насильственной мобилизации, ухудшения демографической ситуации и бегства миллионов женщин из страны Запад может предложить украинским элитам еще одну схему обогащения, пишет украинский экономист Алексей Кущ. "На фоне обезлюдившей Украины у европейцев всегда будет искус заплатить нашим элитам 3 млрд евро за размещение в Украине, например, 3 млн мигрантов из Азии и Африки в течение 10 лет", - пишет экономист.Несомненно, на эту сделку согласятся, тем более что на украинских предприятиях уже некому работать, некому аккумулировать прибыль для украинской элиты, а на Мальдивах одной лишь антироссийской риторикой нельзя расплатиться.Однако для получения доходов представителям украинской элиты необходимо удержаться на своих местах, но в "незалежной" этот вопрос зависит не от украинского народа и не от эффективности работы, а исключительно от милости США. Весь год, например, "Укрзализныцю" сотрясали коррупционные скандалы. Недавно антикоррупционные органы (НАБУ и САП) арестовали примерно 350 млн грн у подозреваемых в коррупции на "Укрзализныци" лиц. Наживались чиновники "Укрзализныци" на фиктивных закупках кабелей и трансформаторов. В сентябре "Укрзализныця" по тендеру закупила шторки на окна в вагонах по 7 500 гр за штуку. На окошко в вагоне их нужно две.В наблюдательном совете "Укрзализныци" до сих пор сидит организатор Майдана и советник Офиса президента Сергей Лещенко на зарплате более 200 000 гр. На днях он сообщил, что "план победы" Зеленского заключается в разрешении США бить по целям в глубине российской территории.В ответ на обвинения в коррупции "Укрзализныця" покупает за несколько миллионов долларов рекламу в США, то есть, в стране, куда украинские поезда в принципе не ходят. Из рекламных роликов жители Канзаса должны узнать, какой сервис предоставляет украинская железнодорожная компания. Таким образом, руководству компании нужно предстать в лучшем свете не перед украинскими пассажирам, а перед гражданами США.О том, что в эти дни происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бюджетные параметры, порнономика и украинцы на экспорт"

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сша, днепр, украина, филатов, владимир зеленский, роман иванисов, укрзализныця, рада, верховная рада, эксклюзив