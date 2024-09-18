Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни - 18.09.2024 Украина.ру
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Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни
Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни - 18.09.2024 Украина.ру
Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни
Представители украинской элиты на текущей неделе продолжали бахвалиться отдыхом на заграничных курортах, попутно призывая усилить мобилизацию, чтобы рядовые украинцы сложили головы за их роскошный образ жизни.
2024-09-18T07:40
2024-09-18T07:48
сша
днепр
украина
филатов
владимир зеленский
роман иванисов
укрзализныця
рада
верховная рада
эксклюзив
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Особо отличились чиновники Днепра, выехавшие якобы на конференцию по восстановлению Украины. На самом деле они оказались на Мальдивах, где устроили вечеринку с женами и любовницами. Разрешение на поездку им подписывал лично мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов.В загуле участвовали глава фракции Филатова Сергей Пустовой с супругой. В Днепре он решает земельные вопросы для Филатова. Также присутствовал другой депутат из партии "Пропозиция", Евгений Кривошеев, с женой Ольгой, у которой мелькают украшения на сумму свыше €50 000 (колье Van Cleef – €12 900, браслеты – €6600 и €4950, изделие от Cartier за €14 400 и серьги за €4450).Видео на телефон снимал еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евросолидарности", на нем часы Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана носит браслеты Cartier Love, Petit Modele, Pave. Суммарная стоимость её украшений превышает €150 000, сообщают украинские СМИ. В горсовете Днепра эти чиновники занимаются земельными вопросами.На текущей неделе суд выпустил под залог бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. Подозревают его в краже 286 миллионов гривен на строительстве дорог (по президентской программе "Большое строительство"). Вышел он под залог 10% от украденной суммы.Военные администрации, назначаемые Зеленским, занимаются воровством по всей стране. На днях и.о. мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что военные администрации в принципе заняты не безопасностью населения, а установлением контроля над местными бюджетами и ресурсами громад в целях личного обогащения.Однако аппетит приходит во время еды, поэтому Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект об очередном повышении налогов. Для простых украинцев повышается военный сбор с 1,5% до 5%, который до сих пор никто не знает точно, куда поступает, но украинские депутаты и чиновники странным образом от этого обогащаются.На днях, например, стало известно, что депутат Роман Иванисов в несколько раз увеличил свое состояние. Только по официальным декларациям он увеличил размер с 2019 года с 20 тысяч долларов до 2 млн долларов в текущем году. В Раде он состоит в парламентской группе под названием "Восстановление Украины", то есть, занимается тем же, чем и депутаты горсовета Днепра, устроившие вечеринку на Мальдивах. Ранее Иванисов отбывал срок за групповое изнасилование, но был помилован специальным указом Леонида Кучмы. Впоследствии он вошел в "перспективную" команду "Слуг народа".Украинские депутаты вообще не утруждают себя работой, предпочитая отдых на элитных курортах. Во вторник 17 сентября депутат от "Евросолидарности" София Федина сообщила, что в Раде присутствовали лишь 25 депутатов, тогда как обсуждались проекты бюджета и варианты увеличения его финансирования.Из-за насильственной мобилизации, ухудшения демографической ситуации и бегства миллионов женщин из страны Запад может предложить украинским элитам еще одну схему обогащения, пишет украинский экономист Алексей Кущ. "На фоне обезлюдившей Украины у европейцев всегда будет искус заплатить нашим элитам 3 млрд евро за размещение в Украине, например, 3 млн мигрантов из Азии и Африки в течение 10 лет", - пишет экономист.Несомненно, на эту сделку согласятся, тем более что на украинских предприятиях уже некому работать, некому аккумулировать прибыль для украинской элиты, а на Мальдивах одной лишь антироссийской риторикой нельзя расплатиться.Однако для получения доходов представителям украинской элиты необходимо удержаться на своих местах, но в "незалежной" этот вопрос зависит не от украинского народа и не от эффективности работы, а исключительно от милости США. Весь год, например, "Укрзализныцю" сотрясали коррупционные скандалы. Недавно антикоррупционные органы (НАБУ и САП) арестовали примерно 350 млн грн у подозреваемых в коррупции на "Укрзализныци" лиц. Наживались чиновники "Укрзализныци" на фиктивных закупках кабелей и трансформаторов. В сентябре "Укрзализныця" по тендеру закупила шторки на окна в вагонах по 7 500 гр за штуку. На окошко в вагоне их нужно две.В наблюдательном совете "Укрзализныци" до сих пор сидит организатор Майдана и советник Офиса президента Сергей Лещенко на зарплате более 200 000 гр. На днях он сообщил, что "план победы" Зеленского заключается в разрешении США бить по целям в глубине российской территории.В ответ на обвинения в коррупции "Укрзализныця" покупает за несколько миллионов долларов рекламу в США, то есть, в стране, куда украинские поезда в принципе не ходят. Из рекламных роликов жители Канзаса должны узнать, какой сервис предоставляет украинская железнодорожная компания. Таким образом, руководству компании нужно предстать в лучшем свете не перед украинскими пассажирам, а перед гражданами США.О том, что в эти дни происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бюджетные параметры, порнономика и украинцы на экспорт"
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сша, днепр, украина, филатов, владимир зеленский, роман иванисов, укрзализныця, рада, верховная рада, эксклюзив
США, Днепр, Украина, Филатов, Владимир Зеленский, Роман Иванисов, Укрзализныця, Рада, Верховная Рада, Эксклюзив

Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни

07:40 18.09.2024 (обновлено: 07:48 18.09.2024)
 
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской элиты на текущей неделе продолжали бахвалиться отдыхом на заграничных курортах, попутно призывая усилить мобилизацию, чтобы рядовые украинцы сложили головы за их роскошный образ жизни.
Особо отличились чиновники Днепра, выехавшие якобы на конференцию по восстановлению Украины. На самом деле они оказались на Мальдивах, где устроили вечеринку с женами и любовницами. Разрешение на поездку им подписывал лично мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов.
В загуле участвовали глава фракции Филатова Сергей Пустовой с супругой. В Днепре он решает земельные вопросы для Филатова. Также присутствовал другой депутат из партии "Пропозиция", Евгений Кривошеев, с женой Ольгой, у которой мелькают украшения на сумму свыше €50 000 (колье Van Cleef – €12 900, браслеты – €6600 и €4950, изделие от Cartier за €14 400 и серьги за €4450).
Видео на телефон снимал еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евросолидарности", на нем часы Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана носит браслеты Cartier Love, Petit Modele, Pave. Суммарная стоимость её украшений превышает €150 000, сообщают украинские СМИ. В горсовете Днепра эти чиновники занимаются земельными вопросами.
На текущей неделе суд выпустил под залог бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. Подозревают его в краже 286 миллионов гривен на строительстве дорог (по президентской программе "Большое строительство"). Вышел он под залог 10% от украденной суммы.
Военные администрации, назначаемые Зеленским, занимаются воровством по всей стране. На днях и.о. мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что военные администрации в принципе заняты не безопасностью населения, а установлением контроля над местными бюджетами и ресурсами громад в целях личного обогащения.
Однако аппетит приходит во время еды, поэтому Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект об очередном повышении налогов. Для простых украинцев повышается военный сбор с 1,5% до 5%, который до сих пор никто не знает точно, куда поступает, но украинские депутаты и чиновники странным образом от этого обогащаются.
На днях, например, стало известно, что депутат Роман Иванисов в несколько раз увеличил свое состояние. Только по официальным декларациям он увеличил размер с 2019 года с 20 тысяч долларов до 2 млн долларов в текущем году. В Раде он состоит в парламентской группе под названием "Восстановление Украины", то есть, занимается тем же, чем и депутаты горсовета Днепра, устроившие вечеринку на Мальдивах. Ранее Иванисов отбывал срок за групповое изнасилование, но был помилован специальным указом Леонида Кучмы. Впоследствии он вошел в "перспективную" команду "Слуг народа".
Украинские депутаты вообще не утруждают себя работой, предпочитая отдых на элитных курортах. Во вторник 17 сентября депутат от "Евросолидарности" София Федина сообщила, что в Раде присутствовали лишь 25 депутатов, тогда как обсуждались проекты бюджета и варианты увеличения его финансирования.
Из-за насильственной мобилизации, ухудшения демографической ситуации и бегства миллионов женщин из страны Запад может предложить украинским элитам еще одну схему обогащения, пишет украинский экономист Алексей Кущ. "На фоне обезлюдившей Украины у европейцев всегда будет искус заплатить нашим элитам 3 млрд евро за размещение в Украине, например, 3 млн мигрантов из Азии и Африки в течение 10 лет", - пишет экономист.
Несомненно, на эту сделку согласятся, тем более что на украинских предприятиях уже некому работать, некому аккумулировать прибыль для украинской элиты, а на Мальдивах одной лишь антироссийской риторикой нельзя расплатиться.
Однако для получения доходов представителям украинской элиты необходимо удержаться на своих местах, но в "незалежной" этот вопрос зависит не от украинского народа и не от эффективности работы, а исключительно от милости США. Весь год, например, "Укрзализныцю" сотрясали коррупционные скандалы. Недавно антикоррупционные органы (НАБУ и САП) арестовали примерно 350 млн грн у подозреваемых в коррупции на "Укрзализныци" лиц. Наживались чиновники "Укрзализныци" на фиктивных закупках кабелей и трансформаторов. В сентябре "Укрзализныця" по тендеру закупила шторки на окна в вагонах по 7 500 гр за штуку. На окошко в вагоне их нужно две.
В наблюдательном совете "Укрзализныци" до сих пор сидит организатор Майдана и советник Офиса президента Сергей Лещенко на зарплате более 200 000 гр. На днях он сообщил, что "план победы" Зеленского заключается в разрешении США бить по целям в глубине российской территории.
В ответ на обвинения в коррупции "Укрзализныця" покупает за несколько миллионов долларов рекламу в США, то есть, в стране, куда украинские поезда в принципе не ходят. Из рекламных роликов жители Канзаса должны узнать, какой сервис предоставляет украинская железнодорожная компания. Таким образом, руководству компании нужно предстать в лучшем свете не перед украинскими пассажирам, а перед гражданами США.
О том, что в эти дни происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бюджетные параметры, порнономика и украинцы на экспорт"
 
СШАДнепрУкраинаФилатовВладимир ЗеленскийРоман ИванисовУкрзализныцяРадаВерховная РадаЭксклюзив
 
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