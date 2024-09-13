https://ukraina.ru/20240913/1057417481.html

"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области

"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру

"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области

Желание российских бойцов убивать врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты. Свидетельств этому уже много. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-13T06:15

2024-09-13T06:15

2024-09-13T06:15

новости

курская область

россия

сумы

насилие

вторжение

курск

фашизм

мирные жители

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056949844_0:0:914:514_1920x0_80_0_0_243ed0278f02992f5a3ac76c369fcdc2.jpg

Если говорить о бойцах, которые давно воюют, то они воспринимают войну, такой, какая она есть. Да, они более ревностно относятся к своей земле. Но их желание убить врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты, подчеркнул советник.Свидетельств уже много. Бойцы рассказывали, как с коптеров в первые дни вторжения видели расстрелянные гражданские "Матизы", маленькие автомобили, на которых военные не будут передвигаться, рассказал волонтер.Таких историй много, и это вызывает жестокость. Сложно остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей. Даже если захваченные в плен покаются, не каждый из них дойдет до пункта сбора военнопленных, указал эксперт."Это покаяние никто не примет. Пришел на курскую землю, сразу сдался. Другой вариант — удобрить чернозем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057404504.html

курская область

россия

сумы

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, сумы, насилие, вторжение, курск, фашизм, мирные жители, всу, расстрел, плен