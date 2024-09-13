"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру
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"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру
"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
Желание российских бойцов убивать врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты. Свидетельств этому уже много. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-13T06:15
2024-09-13T06:15
новости
курская область
россия
сумы
насилие
вторжение
курск
фашизм
мирные жители
всу
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Если говорить о бойцах, которые давно воюют, то они воспринимают войну, такой, какая она есть. Да, они более ревностно относятся к своей земле. Но их желание убить врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты, подчеркнул советник.Свидетельств уже много. Бойцы рассказывали, как с коптеров в первые дни вторжения видели расстрелянные гражданские "Матизы", маленькие автомобили, на которых военные не будут передвигаться, рассказал волонтер.Таких историй много, и это вызывает жестокость. Сложно остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей. Даже если захваченные в плен покаются, не каждый из них дойдет до пункта сбора военнопленных, указал эксперт."Это покаяние никто не примет. Пришел на курскую землю, сразу сдался. Другой вариант — удобрить чернозем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
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курская область
россия
сумы
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новости, курская область, россия, сумы, насилие, вторжение, курск, фашизм, мирные жители, всу, расстрел, плен
Новости, Курская область, Россия, Сумы, насилие, вторжение, Курск, фашизм, мирные жители, ВСУ, расстрел, плен

"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области

06:15 13.09.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
Читать в
Желание российских бойцов убивать врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты. Свидетельств этому уже много. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Если говорить о бойцах, которые давно воюют, то они воспринимают войну, такой, какая она есть. Да, они более ревностно относятся к своей земле. Но их желание убить врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты, подчеркнул советник.
Свидетельств уже много. Бойцы рассказывали, как с коптеров в первые дни вторжения видели расстрелянные гражданские "Матизы", маленькие автомобили, на которых военные не будут передвигаться, рассказал волонтер.
"Были случаи насилия над женщинами. Семья пыталась вырваться из зоны боевых действий, остановили украинские военные. Детям прострелили руки, раненый отец чудом сумел их спасти, а женщину они оставили себе…", — сказал Алехин.
Таких историй много, и это вызывает жестокость. Сложно остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей. Даже если захваченные в плен покаются, не каждый из них дойдет до пункта сбора военнопленных, указал эксперт.
"Это покаяние никто не примет. Пришел на курскую землю, сразу сдался. Другой вариант — удобрить чернозем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:29
Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на МурманскРоссийское государство расположено на очень большой территории, и США за счет своей спутниковой разведки находят у нас какие-то дырки. У нас есть подвижные системы ПВО, которые перемещаются и устраивают засады. Но ВСУ запускают беспилотники очень низко, скрывая их в складках местности, чтобы ПВО не смогли их обнаружить своим дальним обнаружением
 
НовостиКурская областьРоссияСумынасилиевторжениеКурскфашизммирные жителиВСУрасстрелплен
 
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Заголовок открываемого материала
06:17"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
06:15"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
06:00Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ
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