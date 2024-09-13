"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
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© Forward Observations Group
Желание российских бойцов убивать врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты. Свидетельств этому уже много. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Если говорить о бойцах, которые давно воюют, то они воспринимают войну, такой, какая она есть. Да, они более ревностно относятся к своей земле. Но их желание убить врага связано с поведением противника, потому что ВСУ ведут себя на российской территории как немецкие фашисты, подчеркнул советник.
Свидетельств уже много. Бойцы рассказывали, как с коптеров в первые дни вторжения видели расстрелянные гражданские "Матизы", маленькие автомобили, на которых военные не будут передвигаться, рассказал волонтер.
"Были случаи насилия над женщинами. Семья пыталась вырваться из зоны боевых действий, остановили украинские военные. Детям прострелили руки, раненый отец чудом сумел их спасти, а женщину они оставили себе…", — сказал Алехин.
Таких историй много, и это вызывает жестокость. Сложно остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей. Даже если захваченные в плен покаются, не каждый из них дойдет до пункта сбора военнопленных, указал эксперт.
"Это покаяние никто не примет. Пришел на курскую землю, сразу сдался. Другой вариант — удобрить чернозем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
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