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Песков указал на непрофессионализм равнодушного к предупреждениям Путина главы НАТО

Песков указал на непрофессионализм равнодушного к предупреждениям Путина главы НАТО - 18.09.2024 Украина.ру

Песков указал на непрофессионализм равнодушного к предупреждениям Путина главы НАТО

Позиция не воспринимать серьезно слова президента России Владимира Путина о последствиях разрешения Украине атаковать территорию РФ западным оружием провокационна и опасна. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-09-18T12:55

2024-09-18T12:55

2024-09-18T12:55

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"Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный", - сказал Песков.Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил он.Песков называл заявление Путина предельно чётким и однозначным, по его словам, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Однако накануне генеральный секретарь НАТО в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. По его словам, Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию". Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, нато