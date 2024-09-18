https://ukraina.ru/20240918/1057504904.html

"Запад уверен, что мы не ответим. Поэтому удар будет обязательно нанесен" - Суздальцев

"Запад уверен, что мы не ответим. Поэтому удар будет обязательно нанесен" - Суздальцев - 18.09.2024 Украина.ру

"Запад уверен, что мы не ответим. Поэтому удар будет обязательно нанесен" - Суздальцев

Западные политики в наращивании конфликта с Россией не желают замечать никаких ограничений для себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-09-18T05:15

2024-09-18T05:15

2024-09-18T05:15

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Рубикон в виде российского ответа ядерным оружием на западную эскалацию конфликта, по мнению эксперта, для западных политиков отсутствует."Нет, они не знают, где этот рубикон, поэтому будет дальше заниматься эскалацией, - констатировал Суздальцев. - Запад уверен, что мы не ответим".Поэтому, убеждён эксперт, Вашингтон тоже разрешит Киеву наносить удары своими ракетами по территории вглубь России. Суздальцев полагает, что "удар будет обязательно нанесен по нашим военным объектам, а может и по государственным и социальным объектам"."Они всему миру показывают, что Запад остается центром силы, Россия обещает ответить, но не отвечает. То, что мы не отвечаем, потому что не хотим ввергнуть весь мир в Третью мировую войну, об этом не говорится. Для них это не важно", - пояснил эксперт.По мнению Суздальцева, западные политики "на 100 процентов уверены, что ответа не будет, поэтому они могут вытворять, что хотят".Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.руПроблема также рассмотрена в публикации Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО

https://ukraina.ru/20240916/1057474249.html

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новости, россия, запад, сша, андрей суздальцев, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, третья мировая война, геополитика, сво, эскалация