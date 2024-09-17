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Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине

Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине - 17.09.2024 Украина.ру

Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также основатель югославской киношколы, сценарист Йован Маркович стали авторами и главными героями нового документального фильма "Воины Христовы. Наше время", посвященного гонениям киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ)

2024-09-17T16:09

2024-09-17T16:09

2024-09-17T16:09

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В создании киноленты также приняли участие представители молодого поколения Европы доктор философии, преподаватель Кембриджского Университета Великобритании Вуван Маркович, православный священник, философ и поэт, епископ Сербской православной церкви Ириней – один из авторитетнейших современных богословов Марио Сельвини, а также продюсер популярных молодежных музыкальных проектов, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. Уникальность этого документального проекта в том, что создателями фильма стали его герои. О притеснениях православных христиан, гонениях на церковь и священнослужителей расскажут и сами украинцы. В их числе уроженец Ивано-Франковска, православный миссионер, философ, литератор Руслан Калинчук и священник Николай Могильный из Киева. Впервые широкой публике фильм покажут 18 сентября в 18:00 в здании легендарной "Югославской кинотеки" в Белграде. Уже завтра на улицу Косовская, д.11 придут европейские культурные, духовные и общественные деятели из разных стран, в том числе посол Грузии в Белграде, а также представители Венгрии и Словакии. Интерес к картине обусловлен тем, что гонения на православную веру на Украине уже давно вызывают недоумение и возмущение у людей по всему миру.Подробнее об этой теме - в статье обозревателя Украина.ру Владимира Скачко "Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие"

https://ukraina.ru/20240903/1057194720.html

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новости, украина, белград, европа, эмир кустурица, юрий бардаш, фильм, упц, церковь, гонения, священник, православие