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Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине
Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине - 17.09.2024 Украина.ру
Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также основатель югославской киношколы, сценарист Йован Маркович стали авторами и главными героями нового документального фильма "Воины Христовы. Наше время", посвященного гонениям киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ)
2024-09-17T16:09
2024-09-17T16:09
2024-09-17T16:09
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фильм
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гонения
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В создании киноленты также приняли участие представители молодого поколения Европы доктор философии, преподаватель Кембриджского Университета Великобритании Вуван Маркович, православный священник, философ и поэт, епископ Сербской православной церкви Ириней – один из авторитетнейших современных богословов Марио Сельвини, а также продюсер популярных молодежных музыкальных проектов, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. Уникальность этого документального проекта в том, что создателями фильма стали его герои. О притеснениях православных христиан, гонениях на церковь и священнослужителей расскажут и сами украинцы. В их числе уроженец Ивано-Франковска, православный миссионер, философ, литератор Руслан Калинчук и священник Николай Могильный из Киева. Впервые широкой публике фильм покажут 18 сентября в 18:00 в здании легендарной "Югославской кинотеки" в Белграде. Уже завтра на улицу Косовская, д.11 придут европейские культурные, духовные и общественные деятели из разных стран, в том числе посол Грузии в Белграде, а также представители Венгрии и Словакии. Интерес к картине обусловлен тем, что гонения на православную веру на Украине уже давно вызывают недоумение и возмущение у людей по всему миру.Подробнее об этой теме - в статье обозревателя Украина.ру Владимира Скачко "Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие"
https://ukraina.ru/20240903/1057194720.html
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новости, украина, белград, европа, эмир кустурица, юрий бардаш, фильм, упц, церковь, гонения, священник, православие
Новости, Украина, Белград, Европа, Эмир Кустурица, Юрий Бардаш, фильм, УПЦ, Церковь, гонения, священник, Православие
Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также основатель югославской киношколы, сценарист Йован Маркович стали авторами и главными героями нового документального фильма "Воины Христовы. Наше время", посвященного гонениям киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ)
В создании киноленты также приняли участие представители молодого поколения Европы доктор философии, преподаватель Кембриджского Университета Великобритании Вуван Маркович, православный священник, философ и поэт, епископ Сербской православной церкви Ириней – один из авторитетнейших современных богословов Марио Сельвини, а также продюсер популярных молодежных музыкальных проектов, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.
Уникальность этого документального проекта в том, что создателями фильма стали его герои. О притеснениях православных христиан, гонениях на церковь и священнослужителей расскажут и сами украинцы. В их числе уроженец Ивано-Франковска, православный миссионер, философ, литератор Руслан Калинчук и священник Николай Могильный из Киева.
Впервые широкой публике фильм покажут 18 сентября в 18:00 в здании легендарной "Югославской кинотеки" в Белграде. Уже завтра на улицу Косовская, д.11 придут европейские культурные, духовные и общественные деятели из разных стран, в том числе посол Грузии в Белграде, а также представители Венгрии и Словакии.
Интерес к картине обусловлен тем, что гонения на православную веру на Украине уже давно вызывают недоумение и возмущение у людей по всему миру.