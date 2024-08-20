Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие - 20.08.2024 Украина.ру
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Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие
Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие - 20.08.2024 Украина.ру
Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие
Все, неонацистский режим в Украине в очередной раз подтвердил, что в этой стране к власти таки пришли не только расисты-ксенофобы и садисты-убийцы, но еще и сатанисты, которым мало надругаться над телами своих жертв -- им надо еще и убить их душу, растоптать святое в человеке.
2024-08-20T17:55
2024-08-20T17:55
верховная рада
украина
упц
рпц
владимир зеленский
андрей ермак
патриарх кирилл
запрет
запад
мнения
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Верховная Рада Украины (ВРУ) 20 августа 2024 года большинством в 265 голосов (из 401 имеющегося в наличии нардепа) приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале так и написал: "Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265 (голосов за – Авт.). Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования".Так украинский парламент ответил на решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который 17 августа сего года решил поддержать законопроект о запрете УПЦ. И тем самым поддержать курс просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, до сих пор считающего себя президентом, на, по его словам, "духовную независимость, защиту конституционного строя, общественной безопасности, прав человека и основных свобод".Накануне, 16 августа, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики тоже поддержал поправки к проекту закона о запрете УПЦ.Однако, собственно, Зеленский и глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак непосредственно и руководили запретом церкви. В понедельник, 19 августа, именно Ермак напутствовал депутатов, разъясняя, что таким образом – запретом – церковь в Украине будет лишена "московского влияния". Официальная же главная причина запрета УПЦ тоже известна – Москва-де через Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) использует церковь в качестве инструмента спецслужб для распространения российского духовного и политического влияния на умы украинцев.Принятый закон стал венцом целой оголтелой кампании по запрету церкви и репрессий против нее, ее священников и верующих, что однозначно было поддержано квасными патриотами-неонацистами и верными Киеву местными властями. Кампания эта длится уже несколько лет. В октябре 2023 года украинский парламент принял законопроект о запрете УПЦ в первом чтении. В церкви заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Но не помогло – пошли гулять репрессии "по воле народа", что называется, "снизу". Только в апреле этого года УПЦ запретили власти Ровенской области, а потом во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях.При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ по всей стране даже не при попустительстве властей и правоохранителей, а при полном их содействии. Особенно с началом СВО в 2022 году.По всей стране в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции, Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства "неправильной" церкви, проводились обыски в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, а также у епископов и священников с целью найти след "антиукраинской деятельности". Только в декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. Некоторые иерархи УПЦ и православные активисты и журналисты сейчас находятся в застенках режима.При этом украинские нардепы, видимо, учли самые разные мнения по поводу возможного запрета УПЦ. Против этого выступили не только в России и в самых разных странах, и в ООН и не только другие православные церкви мира, но даже Папа Римский Франциск, и даже активисты в США, чьи власти, собственно, заказали и направляют антиправославный удар киевских неонацистов.Достаточно сказать, что права УПЦ на Украине защищает глава юридической компании Amsterdam&amp;Partners LLP американский адвокат Роберт Амстердам, который уже четко обрисовал план неонацистов по уничтожению УПЦ. По его словам, план Киева заключается в том, чтобы предложить епархиям УПЦ перейти в подчинение Вселенскому патриархату, а затем войти в раскольническую ПЦУ.Против этого адвоката неонацисты решили возбудить уголовное дело, чтобы от "отстал от Украины", но он оказался совершенно прав. Нардепы Украины имитируют подстилание соломки под свой смертельный удар по церкви: кроме того, что закон вступает в силу через 30 дней, он еще и предусматривает, что общинам запрещенной УПЦ предоставят девять месяцев на то, чтобы они могли разорвать все связи с РПЦ и определиться с иерархической церковной принадлежностью. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.Одной из первых в России информацию о запрете УПЦ прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, целью политических действий на Украине по запрету канонической УПЦ церкви было и остается уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью. "Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно, вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть -- это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", -- сказала г-жа Захарова.И, в общем-то, в этих словах – квинтэссенция всех остальных многочисленных комментариев с российской стороны. В том числе, и со стороны Патриархата РПЦ: патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте этого года назвал священников ПЦУ "компанией ряженых", которые будут наказаны Высшим судом "не знаю, при этой жизни или в будущем веке, но это факт".А самое удивительное и в то же время противоестественное в этом запрете то, что под главной причиной запрета УПЦ чисто формально нет никаких оснований – запрещенную церковь нельзя упрекнуть в "работе на Россию" или в "предательстве Украины", ибо ее нынешнее руководство продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ. И, в принципе, иерархи УПЦ с самого начала конфликта между Россией и Украиной, начиная с госпереворота 2014 года, заняли соглашательскую непротивленческую позицию, рассказывая, что УПЦ – никакая не московская, а чисто украинская церковь. Таким образом они хотели, по их словам, вывести церковь из-под удара и обвинений.Но, по мнению многих, именно вот эта двойственность и нерешительность позиционирования, соглашательство и сервильность в тактике сопротивления насилию и привели к тому, что случилось с церковью по принципу "покорность жертвы рождает ярость палача" – ее все равно пытаются уничтожить на законных основаниях. Это-то и сломало стержень сопротивления православных верующих на Украине, снизило накал их возможного протеста.Однако есть и другие негативные последствия этой ситуации. Та же представительница МИД России Захарова очень точно назвала духовную причину происходящего с каноническим православием в Украине. Она назвали гонителей УПЦ "сатанистами", которые хотя уничтожить православие. И это чистая правда. Сначала – покончить с как бы "пророссийским" православием, подчинив его Вселенскому патриархату во главе с Варфоломеем, который благословил раскол на Украине, а потом – ПЦУ. Затем на очереди возможное слияние ПЦУ с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ, униатской) и переход под руку Папы Римского.Это объективно и будет означать уничтожение и канонического, и вообще любого, в том числе, и раскольничьего православия на Украине. А потом – вообще замену христианства на некие новые верования, возврат к старому язычеству или к изобретенным новым догмам.И в этом плане совершенно правы те, кто утверждает, что 20 августа 2024 года ВРУ сделала шаг к окончательному разрыву современной Украины не только с ненавистной для неонацистов "путинской Россией", но и со Святой Русью, с духовной колыбелью украинцев и русских, с религиозными корнями части всего восточного славянства. Запрет УПЦ – это шаг к духовному оскоплению народов, триумф беспамятство и торжество сатанизма. Что, собственно, украинским неонацистам и заказывал коллективный Запад – для классического пушечного мяса ему нужны не только покорные, но и бездуховные рабы. И он их получает. И посылает на фронт.Еще одна суть происходящего – политическая. Своим решением киевский режим в очередной раз подтверждает, что за проплату малую и оружейные поставки, сохраняющие его у власти в Киеве, он способен на окончательный разрыв с Россией, с которой готов воевать до конца. Это очередное подтверждение киевских неонацистов Зеленского готовности быть в руках Запада агрессивным ударным кулаком, направленным против России.А чтобы отмобилизовать и запугать собственный народ, неонацисты идут на беспрецедентный и мощный психологический удар, по общественному мнению, людей, по их желаниям – опять демонстрируют к украинцам свою вседозволенность и безнаказанность. Дескать, чтобы бы вы, украинцы, там ни хотели, о чем бы ни просили, мы сделаем все так, как нам нужно. Нам, а не вам! Это, по мнению неонацистов, должно окончательно сломать волю народа к сопротивлению и погасить очаги недовольства. Неонацисты многажды это свое всесилие и безнаказанность уже демонстрировали, нападая и сокрушая все, что много лет казалось людям святым и неприкосновенным. И было таковым. А сейчас оно поругано и извращено.Ну а сохранившим веру прихожанам УПЦ, похоже, предстоит пережить свой так называемый катакомбный период, в котором первые христиане и сохранили верность канонам. Однако, с другой стороны, что в этой ситуации делать, сегодня знает, наверное, только история, которая пережила и переварила многочисленные эпизоды духовного варварства и материального вандализма. А УПЦ и православной вере на Украине дает надежду то, что даже неонацисты дали ей пожить еще девять месяцев. Символический срок, за который на месте поруганной Украины может родиться что-то новое и человеческое. Особенно когда СВО не затянется и обязательно победит.О ситуации в украинском православии читайте в статье "УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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верховная рада, украина, упц, рпц, владимир зеленский, андрей ермак, патриарх кирилл, запрет, запад, мнения
Верховная Рада, Украина, УПЦ, РПЦ, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Патриарх Кирилл, запрет, Запад, Мнения

Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие

17:55 20.08.2024
 
© сайт УПЦ МП
© сайт УПЦ МП
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Все, неонацистский режим в Украине в очередной раз подтвердил, что в этой стране к власти таки пришли не только расисты-ксенофобы и садисты-убийцы, но еще и сатанисты, которым мало надругаться над телами своих жертв -- им надо еще и убить их душу, растоптать святое в человеке.
Верховная Рада Украины (ВРУ) 20 августа 2024 года большинством в 265 голосов (из 401 имеющегося в наличии нардепа) приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале так и написал: "Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265 (голосов за – Авт.). Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования".
Так украинский парламент ответил на решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который 17 августа сего года решил поддержать законопроект о запрете УПЦ. И тем самым поддержать курс просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, до сих пор считающего себя президентом, на, по его словам, "духовную независимость, защиту конституционного строя, общественной безопасности, прав человека и основных свобод".
Накануне, 16 августа, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики тоже поддержал поправки к проекту закона о запрете УПЦ.
Однако, собственно, Зеленский и глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак непосредственно и руководили запретом церкви. В понедельник, 19 августа, именно Ермак напутствовал депутатов, разъясняя, что таким образом – запретом – церковь в Украине будет лишена "московского влияния".
Официальная же главная причина запрета УПЦ тоже известна – Москва-де через Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) использует церковь в качестве инструмента спецслужб для распространения российского духовного и политического влияния на умы украинцев.
Принятый закон стал венцом целой оголтелой кампании по запрету церкви и репрессий против нее, ее священников и верующих, что однозначно было поддержано квасными патриотами-неонацистами и верными Киеву местными властями. Кампания эта длится уже несколько лет.
В октябре 2023 года украинский парламент принял законопроект о запрете УПЦ в первом чтении. В церкви заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Но не помогло – пошли гулять репрессии "по воле народа", что называется, "снизу". Только в апреле этого года УПЦ запретили власти Ровенской области, а потом во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ по всей стране даже не при попустительстве властей и правоохранителей, а при полном их содействии. Особенно с началом СВО в 2022 году.
По всей стране в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции, Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства "неправильной" церкви, проводились обыски в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, а также у епископов и священников с целью найти след "антиукраинской деятельности". Только в декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. Некоторые иерархи УПЦ и православные активисты и журналисты сейчас находятся в застенках режима.
При этом украинские нардепы, видимо, учли самые разные мнения по поводу возможного запрета УПЦ. Против этого выступили не только в России и в самых разных странах, и в ООН и не только другие православные церкви мира, но даже Папа Римский Франциск, и даже активисты в США, чьи власти, собственно, заказали и направляют антиправославный удар киевских неонацистов.
Достаточно сказать, что права УПЦ на Украине защищает глава юридической компании Amsterdam&Partners LLP американский адвокат Роберт Амстердам, который уже четко обрисовал план неонацистов по уничтожению УПЦ. По его словам, план Киева заключается в том, чтобы предложить епархиям УПЦ перейти в подчинение Вселенскому патриархату, а затем войти в раскольническую ПЦУ.
Против этого адвоката неонацисты решили возбудить уголовное дело, чтобы от "отстал от Украины", но он оказался совершенно прав. Нардепы Украины имитируют подстилание соломки под свой смертельный удар по церкви: кроме того, что закон вступает в силу через 30 дней, он еще и предусматривает, что общинам запрещенной УПЦ предоставят девять месяцев на то, чтобы они могли разорвать все связи с РПЦ и определиться с иерархической церковной принадлежностью. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.
Одной из первых в России информацию о запрете УПЦ прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, целью политических действий на Украине по запрету канонической УПЦ церкви было и остается уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью.
"Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно, вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть -- это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", -- сказала г-жа Захарова.
И, в общем-то, в этих словах – квинтэссенция всех остальных многочисленных комментариев с российской стороны. В том числе, и со стороны Патриархата РПЦ: патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте этого года назвал священников ПЦУ "компанией ряженых", которые будут наказаны Высшим судом "не знаю, при этой жизни или в будущем веке, но это факт".
9 января, 17:56
"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься Сотрудник раскольнической ПЦУ в одеянии священнослужителя провёл обряд в захваченном храме Казанской иконы Божьей Матери УПЦ. Очевидцы обратили внимание на то, что псевдосвященник даже не умеет креститься. Видео распространили местные телеграм-каналы
А самое удивительное и в то же время противоестественное в этом запрете то, что под главной причиной запрета УПЦ чисто формально нет никаких оснований – запрещенную церковь нельзя упрекнуть в "работе на Россию" или в "предательстве Украины", ибо ее нынешнее руководство продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.
И, в принципе, иерархи УПЦ с самого начала конфликта между Россией и Украиной, начиная с госпереворота 2014 года, заняли соглашательскую непротивленческую позицию, рассказывая, что УПЦ – никакая не московская, а чисто украинская церковь. Таким образом они хотели, по их словам, вывести церковь из-под удара и обвинений.
Но, по мнению многих, именно вот эта двойственность и нерешительность позиционирования, соглашательство и сервильность в тактике сопротивления насилию и привели к тому, что случилось с церковью по принципу "покорность жертвы рождает ярость палача" – ее все равно пытаются уничтожить на законных основаниях. Это-то и сломало стержень сопротивления православных верующих на Украине, снизило накал их возможного протеста.
Однако есть и другие негативные последствия этой ситуации. Та же представительница МИД России Захарова очень точно назвала духовную причину происходящего с каноническим православием в Украине. Она назвали гонителей УПЦ "сатанистами", которые хотя уничтожить православие. И это чистая правда. Сначала – покончить с как бы "пророссийским" православием, подчинив его Вселенскому патриархату во главе с Варфоломеем, который благословил раскол на Украине, а потом – ПЦУ. Затем на очереди возможное слияние ПЦУ с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ, униатской) и переход под руку Папы Римского.
Это объективно и будет означать уничтожение и канонического, и вообще любого, в том числе, и раскольничьего православия на Украине. А потом – вообще замену христианства на некие новые верования, возврат к старому язычеству или к изобретенным новым догмам.
И в этом плане совершенно правы те, кто утверждает, что 20 августа 2024 года ВРУ сделала шаг к окончательному разрыву современной Украины не только с ненавистной для неонацистов "путинской Россией", но и со Святой Русью, с духовной колыбелью украинцев и русских, с религиозными корнями части всего восточного славянства.
Запрет УПЦ – это шаг к духовному оскоплению народов, триумф беспамятство и торжество сатанизма. Что, собственно, украинским неонацистам и заказывал коллективный Запад – для классического пушечного мяса ему нужны не только покорные, но и бездуховные рабы. И он их получает. И посылает на фронт.
Еще одна суть происходящего – политическая. Своим решением киевский режим в очередной раз подтверждает, что за проплату малую и оружейные поставки, сохраняющие его у власти в Киеве, он способен на окончательный разрыв с Россией, с которой готов воевать до конца. Это очередное подтверждение киевских неонацистов Зеленского готовности быть в руках Запада агрессивным ударным кулаком, направленным против России.
Празднование православной Пасхи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 14:59
Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникамВ Волынской области Украины местные жители отстояли православный монастырь. Об этом 17 июня сообщает "Союз православных журналистов" (СПЖ)
А чтобы отмобилизовать и запугать собственный народ, неонацисты идут на беспрецедентный и мощный психологический удар, по общественному мнению, людей, по их желаниям – опять демонстрируют к украинцам свою вседозволенность и безнаказанность. Дескать, чтобы бы вы, украинцы, там ни хотели, о чем бы ни просили, мы сделаем все так, как нам нужно. Нам, а не вам!
Это, по мнению неонацистов, должно окончательно сломать волю народа к сопротивлению и погасить очаги недовольства. Неонацисты многажды это свое всесилие и безнаказанность уже демонстрировали, нападая и сокрушая все, что много лет казалось людям святым и неприкосновенным. И было таковым. А сейчас оно поругано и извращено.
Ну а сохранившим веру прихожанам УПЦ, похоже, предстоит пережить свой так называемый катакомбный период, в котором первые христиане и сохранили верность канонам.
Однако, с другой стороны, что в этой ситуации делать, сегодня знает, наверное, только история, которая пережила и переварила многочисленные эпизоды духовного варварства и материального вандализма. А УПЦ и православной вере на Украине дает надежду то, что даже неонацисты дали ей пожить еще девять месяцев. Символический срок, за который на месте поруганной Украины может родиться что-то новое и человеческое. Особенно когда СВО не затянется и обязательно победит.
О ситуации в украинском православии читайте в статье "УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством"
 
Верховная РадаУкраинаУПЦРПЦВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакПатриарх КириллзапретЗападМнения
 
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Заголовок открываемого материала
18:05Минобороны РФ: Курская и Белгородская области обеспечены необходимым для отражения агрессии ВСУ
17:55Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие
17:54Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе
17:31Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру
17:20Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
17:12Хроника энергетической войны: русский газ из Арктики обходит западные санкции
16:57ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
16:37Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ
16:22Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область
16:16Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе
16:1280-летие Яссо-Кишиневской операции: и числом, и умением
15:40Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась
15:27"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ
15:26Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
15:25Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
14:54Съезд Демпартии: как проводили Байдена
14:37По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в России
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