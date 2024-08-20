https://ukraina.ru/20240820/1056957219.html

Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие

Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие - 20.08.2024 Украина.ру

Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие

Все, неонацистский режим в Украине в очередной раз подтвердил, что в этой стране к власти таки пришли не только расисты-ксенофобы и садисты-убийцы, но еще и сатанисты, которым мало надругаться над телами своих жертв -- им надо еще и убить их душу, растоптать святое в человеке.

2024-08-20T17:55

2024-08-20T17:55

2024-08-20T17:55

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Верховная Рада Украины (ВРУ) 20 августа 2024 года большинством в 265 голосов (из 401 имеющегося в наличии нардепа) приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале так и написал: "Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265 (голосов за – Авт.). Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования".Так украинский парламент ответил на решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который 17 августа сего года решил поддержать законопроект о запрете УПЦ. И тем самым поддержать курс просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, до сих пор считающего себя президентом, на, по его словам, "духовную независимость, защиту конституционного строя, общественной безопасности, прав человека и основных свобод".Накануне, 16 августа, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики тоже поддержал поправки к проекту закона о запрете УПЦ.Однако, собственно, Зеленский и глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак непосредственно и руководили запретом церкви. В понедельник, 19 августа, именно Ермак напутствовал депутатов, разъясняя, что таким образом – запретом – церковь в Украине будет лишена "московского влияния". Официальная же главная причина запрета УПЦ тоже известна – Москва-де через Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) использует церковь в качестве инструмента спецслужб для распространения российского духовного и политического влияния на умы украинцев.Принятый закон стал венцом целой оголтелой кампании по запрету церкви и репрессий против нее, ее священников и верующих, что однозначно было поддержано квасными патриотами-неонацистами и верными Киеву местными властями. Кампания эта длится уже несколько лет. В октябре 2023 года украинский парламент принял законопроект о запрете УПЦ в первом чтении. В церкви заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Но не помогло – пошли гулять репрессии "по воле народа", что называется, "снизу". Только в апреле этого года УПЦ запретили власти Ровенской области, а потом во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях.При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ по всей стране даже не при попустительстве властей и правоохранителей, а при полном их содействии. Особенно с началом СВО в 2022 году.По всей стране в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции, Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства "неправильной" церкви, проводились обыски в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, а также у епископов и священников с целью найти след "антиукраинской деятельности". Только в декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ. Некоторые иерархи УПЦ и православные активисты и журналисты сейчас находятся в застенках режима.При этом украинские нардепы, видимо, учли самые разные мнения по поводу возможного запрета УПЦ. Против этого выступили не только в России и в самых разных странах, и в ООН и не только другие православные церкви мира, но даже Папа Римский Франциск, и даже активисты в США, чьи власти, собственно, заказали и направляют антиправославный удар киевских неонацистов.Достаточно сказать, что права УПЦ на Украине защищает глава юридической компании Amsterdam&Partners LLP американский адвокат Роберт Амстердам, который уже четко обрисовал план неонацистов по уничтожению УПЦ. По его словам, план Киева заключается в том, чтобы предложить епархиям УПЦ перейти в подчинение Вселенскому патриархату, а затем войти в раскольническую ПЦУ.Против этого адвоката неонацисты решили возбудить уголовное дело, чтобы от "отстал от Украины", но он оказался совершенно прав. Нардепы Украины имитируют подстилание соломки под свой смертельный удар по церкви: кроме того, что закон вступает в силу через 30 дней, он еще и предусматривает, что общинам запрещенной УПЦ предоставят девять месяцев на то, чтобы они могли разорвать все связи с РПЦ и определиться с иерархической церковной принадлежностью. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.Одной из первых в России информацию о запрете УПЦ прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, целью политических действий на Украине по запрету канонической УПЦ церкви было и остается уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью. "Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно, вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть -- это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", -- сказала г-жа Захарова.И, в общем-то, в этих словах – квинтэссенция всех остальных многочисленных комментариев с российской стороны. В том числе, и со стороны Патриархата РПЦ: патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте этого года назвал священников ПЦУ "компанией ряженых", которые будут наказаны Высшим судом "не знаю, при этой жизни или в будущем веке, но это факт".А самое удивительное и в то же время противоестественное в этом запрете то, что под главной причиной запрета УПЦ чисто формально нет никаких оснований – запрещенную церковь нельзя упрекнуть в "работе на Россию" или в "предательстве Украины", ибо ее нынешнее руководство продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ. И, в принципе, иерархи УПЦ с самого начала конфликта между Россией и Украиной, начиная с госпереворота 2014 года, заняли соглашательскую непротивленческую позицию, рассказывая, что УПЦ – никакая не московская, а чисто украинская церковь. Таким образом они хотели, по их словам, вывести церковь из-под удара и обвинений.Но, по мнению многих, именно вот эта двойственность и нерешительность позиционирования, соглашательство и сервильность в тактике сопротивления насилию и привели к тому, что случилось с церковью по принципу "покорность жертвы рождает ярость палача" – ее все равно пытаются уничтожить на законных основаниях. Это-то и сломало стержень сопротивления православных верующих на Украине, снизило накал их возможного протеста.Однако есть и другие негативные последствия этой ситуации. Та же представительница МИД России Захарова очень точно назвала духовную причину происходящего с каноническим православием в Украине. Она назвали гонителей УПЦ "сатанистами", которые хотя уничтожить православие. И это чистая правда. Сначала – покончить с как бы "пророссийским" православием, подчинив его Вселенскому патриархату во главе с Варфоломеем, который благословил раскол на Украине, а потом – ПЦУ. Затем на очереди возможное слияние ПЦУ с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ, униатской) и переход под руку Папы Римского.Это объективно и будет означать уничтожение и канонического, и вообще любого, в том числе, и раскольничьего православия на Украине. А потом – вообще замену христианства на некие новые верования, возврат к старому язычеству или к изобретенным новым догмам.И в этом плане совершенно правы те, кто утверждает, что 20 августа 2024 года ВРУ сделала шаг к окончательному разрыву современной Украины не только с ненавистной для неонацистов "путинской Россией", но и со Святой Русью, с духовной колыбелью украинцев и русских, с религиозными корнями части всего восточного славянства. Запрет УПЦ – это шаг к духовному оскоплению народов, триумф беспамятство и торжество сатанизма. Что, собственно, украинским неонацистам и заказывал коллективный Запад – для классического пушечного мяса ему нужны не только покорные, но и бездуховные рабы. И он их получает. И посылает на фронт.Еще одна суть происходящего – политическая. Своим решением киевский режим в очередной раз подтверждает, что за проплату малую и оружейные поставки, сохраняющие его у власти в Киеве, он способен на окончательный разрыв с Россией, с которой готов воевать до конца. Это очередное подтверждение киевских неонацистов Зеленского готовности быть в руках Запада агрессивным ударным кулаком, направленным против России.А чтобы отмобилизовать и запугать собственный народ, неонацисты идут на беспрецедентный и мощный психологический удар, по общественному мнению, людей, по их желаниям – опять демонстрируют к украинцам свою вседозволенность и безнаказанность. Дескать, чтобы бы вы, украинцы, там ни хотели, о чем бы ни просили, мы сделаем все так, как нам нужно. Нам, а не вам! Это, по мнению неонацистов, должно окончательно сломать волю народа к сопротивлению и погасить очаги недовольства. Неонацисты многажды это свое всесилие и безнаказанность уже демонстрировали, нападая и сокрушая все, что много лет казалось людям святым и неприкосновенным. И было таковым. А сейчас оно поругано и извращено.Ну а сохранившим веру прихожанам УПЦ, похоже, предстоит пережить свой так называемый катакомбный период, в котором первые христиане и сохранили верность канонам. Однако, с другой стороны, что в этой ситуации делать, сегодня знает, наверное, только история, которая пережила и переварила многочисленные эпизоды духовного варварства и материального вандализма. А УПЦ и православной вере на Украине дает надежду то, что даже неонацисты дали ей пожить еще девять месяцев. Символический срок, за который на месте поруганной Украины может родиться что-то новое и человеческое. Особенно когда СВО не затянется и обязательно победит.О ситуации в украинском православии читайте в статье "УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240109/1052599766.html

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верховная рада, украина, упц, рпц, владимир зеленский, андрей ермак, патриарх кирилл, запрет, запад, мнения