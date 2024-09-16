Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк Українигривна гривны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
Повышение налогов на Украине могут ввести с 1 октября "задним числом". Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Законопроект о повышении налогов в целом не будет принят до октября, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. Депутат предположил, что его введут в действие "задним числом", с 1 октября.
Голосование за внесённый в Верховную Раду правительством Украины законопроект о повышении налогов состоится на днях. Однако до окончательного принятия и введение в действие закона потребуется больше времени.
По новому закону из-за повышения налогов в 2024 году бюджет Украины пополнится дополнительными 58 млрд гривен ($1,4 млрд), а в следующем году – на 137 млрд гривен ($3,3 млрд). Кабмин Украины ранее обосновал необходимость повышения налогов ограниченностью возможностей финансирования нужд ВСУ и других силовиков.