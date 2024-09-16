Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057473493.html
Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк
Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк - 16.09.2024 Украина.ру
Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк
Повышение налогов на Украине могут ввести с 1 октября "задним числом". Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
2024-09-16T12:23
2024-09-16T12:23
новости
украина
ярослав железняк
верховная рада
налоги
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_c818ff36cf52ae62d96d719af965c89e.jpg
Законопроект о повышении налогов в целом не будет принят до октября, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. Депутат предположил, что его введут в действие "задним числом", с 1 октября. Голосование за внесённый в Верховную Раду правительством Украины законопроект о повышении налогов состоится на днях. Однако до окончательного принятия и введение в действие закона потребуется больше времени.По новому закону из-за повышения налогов в 2024 году бюджет Украины пополнится дополнительными 58 млрд гривен ($1,4 млрд), а в следующем году – на 137 млрд гривен ($3,3 млрд). Кабмин Украины ранее обосновал необходимость повышения налогов ограниченностью возможностей финансирования нужд ВСУ и других силовиков.Ранее Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_590ec8476cdbcfc0da5c74e3b0fcfcb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, налоги, бюджет
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Верховная Рада, налоги, бюджет

Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк

12:23 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк Українигривна гривны
гривна гривны - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
Читать в
Повышение налогов на Украине могут ввести с 1 октября "задним числом". Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Законопроект о повышении налогов в целом не будет принят до октября, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. Депутат предположил, что его введут в действие "задним числом", с 1 октября.
Голосование за внесённый в Верховную Раду правительством Украины законопроект о повышении налогов состоится на днях. Однако до окончательного принятия и введение в действие закона потребуется больше времени.
По новому закону из-за повышения налогов в 2024 году бюджет Украины пополнится дополнительными 58 млрд гривен ($1,4 млрд), а в следующем году – на 137 млрд гривен ($3,3 млрд). Кабмин Украины ранее обосновал необходимость повышения налогов ограниченностью возможностей финансирования нужд ВСУ и других силовиков.
Ранее Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВерховная Раданалогибюджет
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
13:22Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
13:02"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
13:02Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
13:01Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября
13:00Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
12:42Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
12:36На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
12:35Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
12:28Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару
12:23Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк
12:05Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
11:32Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley
11:30RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
11:29Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times
11:02Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
11:00Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября
10:59Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
10:32Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"
10:30Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Лента новостейМолния