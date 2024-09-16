https://ukraina.ru/20240916/1057473493.html

Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк

Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк - 16.09.2024 Украина.ру

Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк

Повышение налогов на Украине могут ввести с 1 октября "задним числом". Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

2024-09-16T12:23

2024-09-16T12:23

2024-09-16T12:23

новости

украина

ярослав железняк

верховная рада

налоги

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_c818ff36cf52ae62d96d719af965c89e.jpg

Законопроект о повышении налогов в целом не будет принят до октября, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. Депутат предположил, что его введут в действие "задним числом", с 1 октября. Голосование за внесённый в Верховную Раду правительством Украины законопроект о повышении налогов состоится на днях. Однако до окончательного принятия и введение в действие закона потребуется больше времени.По новому закону из-за повышения налогов в 2024 году бюджет Украины пополнится дополнительными 58 млрд гривен ($1,4 млрд), а в следующем году – на 137 млрд гривен ($3,3 млрд). Кабмин Украины ранее обосновал необходимость повышения налогов ограниченностью возможностей финансирования нужд ВСУ и других силовиков.Ранее Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, налоги, бюджет