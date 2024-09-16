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Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа

Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа - 16.09.2024 Украина.ру

Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X задался вопросом, что бы произошло, если бы выяснилось, что подозреваемый в возможном покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был нанят киевским режимом

2024-09-16T10:30

2024-09-16T10:30

2024-09-16T10:30

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дмитрий медведев

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"Интересно, что бы произошло, если бы оказалось, что новая несостоявшаяся стрельба в Трампа Раутом, который набирал наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения", - написал Медведев.В минувшее воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. произошла стрельба. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов.Подробнее о первом покушении на экс-лидера США - в материале Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа на сайте Украина.ру.

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новости, киев, дональд трамп, сша, совбез, дмитрий медведев