https://ukraina.ru/20240916/1057471025.html
Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа - 16.09.2024 Украина.ру
Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X задался вопросом, что бы произошло, если бы выяснилось, что подозреваемый в возможном покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был нанят киевским режимом
2024-09-16T10:30
2024-09-16T10:30
2024-09-16T10:30
новости
киев
дональд трамп
сша
совбез
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056171645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c24b8ea1df78811e570f0824df527736.jpg
"Интересно, что бы произошло, если бы оказалось, что новая несостоявшаяся стрельба в Трампа Раутом, который набирал наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения", - написал Медведев.В минувшее воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. произошла стрельба. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, житель Гавайских островов.Подробнее о первом покушении на экс-лидера США - в материале Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа на сайте Украина.ру.
киев
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056171645_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3fa217256b0af31f34ec2c1262fcda17.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, дональд трамп, сша, совбез, дмитрий медведев
Новости, Киев, Дональд Трамп, США, Совбез, Дмитрий Медведев
Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X задался вопросом, что бы произошло, если бы выяснилось, что подозреваемый в возможном покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был нанят киевским режимом