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Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа

Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа - 20.07.2024 Украина.ру

Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа

Покушение на Дональда Трампа обросло множеством конспирологических теорий. Что в них режет глаз и какова роль стечения обстоятельств - об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2024-07-20T04:21

2024-07-20T04:21

2024-07-20T04:21

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По словам Прозорова, ему особенно запомнились две конспирологические теории: "Трамп сам заказал это покушение, чтобы поднять свой рейтинг" и "Это был заговор deepstate, который сорвался по счастливой случайности". В этом деле действительно много странностей, считает ветеран СБУ."Главное, что мне режет глаз – как правоохранительные структуры и секретная служба, которой положено охранять бывших президентов США, допустили появление стрелка на такой короткой дистанции (150 метров)? Да, если бы это был какой-то суперснайпер, который стрелял бы с дистанции в километр, вычислить его было бы трудно. Но злоумышленник просто залез на крышу с чехлом и с винтовкой. Причем местные жители его видели, сообщали об этом полиции, но та никак на это не отреагировала", - рассказал Прозоров.Он уверен, что это можно объяснить только двумя факторами: "или это был заговор (поэтому на это никто не отреагировал), или уровень профессионализма американских правоохранителей настолько упал, что у них кто угодно может застрелить кандидата в президенты".Прозоров полагает, что покушение на Трампа могло произойти из-за рокового стечения обстоятельств. "Что мы имеем в итоге? Покушение не удалось, Трамп отделался царапиной, рейтинг его зашкаливает. В этом смысле инцидент действительно был выгоден только Трампу", - констатировал экс-сотрудник СБУ.Он также оценил выдвижение Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США в случае победы Трампа. Выдвиженец известен критикой продолжения американской помощи режиму Зеленского.При этом он заметил, что украинская тема очень выгодна руководству США "добивающемуся ослабление их главного врага – России". Прозоров считает, что "этот проект выполняет свою задачу по подрыву военного, экономического и демографического потенциала нашей страны, его будут поддерживать"."Может быть, его будут поддерживать в меньшем объеме, чем при демократах. Но и умереть ему не дадут", - спрогнозировал эксперт.Полный текст интервью Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.руПодробнее о планах Вашингтона - в материале Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, василий прозоров, джей ди вэнс, сбу