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Песков рассказал о выгодах ответных санкций России

Песков рассказал о выгодах ответных санкций России - 15.09.2024 Украина.ру

Песков рассказал о выгодах ответных санкций России

Россия полностью заместила импорт продуктов питания в результате развязанной Западом санкционной войны. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-09-15T14:07

2024-09-15T14:07

2024-09-15T14:07

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Рассказывая о возможном введении Москвой ограничений на экспорт урана, титана и никеля, пресс-секретарь российского лидера напомнил журналисту Павлу Зарубину о позитивном эффекте ответных российских санкций. При этом он отметил, что обходные пути поставок находятся, отражаясь на сложностях поставок и конечных ценах."Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго - когда мы "отключили" поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно. Но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - сказал Песков.Он отметил, что ответные санкции России позитивно сказались на российском АПК и "как показала практика, нет худа без добра". Замещение западного продовольственного импорта стимулировало технологическое развитие российских отраслей.Однако это не значит, по словам Пескова, что Москва априори согласна с торговыми ограничениями, в том числе на свой экспорт никеля, титана и урана."Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - сказал ПесковОн также отметил, что "свято место пусто не бывает" и Россия ответственно относится к сохранению своих торговых позиций на международных рынках, которые дестабилизируются санкциями.Ранее на эту тему: Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"

https://ukraina.ru/20240905/1057250626.html

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