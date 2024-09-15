Песков рассказал о выгодах ответных санкций России - 15.09.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о выгодах ответных санкций России
Песков рассказал о выгодах ответных санкций России - 15.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал о выгодах ответных санкций России
Россия полностью заместила импорт продуктов питания в результате развязанной Западом санкционной войны. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-09-15T14:07
2024-09-15T14:07
новости
россия
москва
запад
дмитрий песков
международные отношения
санкции
антироссийские санкции
торговля
торговая война
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Рассказывая о возможном введении Москвой ограничений на экспорт урана, титана и никеля, пресс-секретарь российского лидера напомнил журналисту Павлу Зарубину о позитивном эффекте ответных российских санкций. При этом он отметил, что обходные пути поставок находятся, отражаясь на сложностях поставок и конечных ценах."Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго - когда мы "отключили" поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно. Но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - сказал Песков.Он отметил, что ответные санкции России позитивно сказались на российском АПК и "как показала практика, нет худа без добра". Замещение западного продовольственного импорта стимулировало технологическое развитие российских отраслей.Однако это не значит, по словам Пескова, что Москва априори согласна с торговыми ограничениями, в том числе на свой экспорт никеля, титана и урана."Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - сказал ПесковОн также отметил, что "свято место пусто не бывает" и Россия ответственно относится к сохранению своих торговых позиций на международных рынках, которые дестабилизируются санкциями.Ранее на эту тему: Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"
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новости, россия, москва, запад, дмитрий песков, международные отношения, санкции, антироссийские санкции, торговля, торговая война, вто, уран, металл, металлургия, экспорт, природные ресурсы, апк, сельхозпродукция, сельское хозяйство, агросектор, аграрии, продукты, молочные продукты, продовольствие
Новости, Россия, Москва, Запад, Дмитрий Песков, международные отношения, санкции, антироссийские санкции, торговля, торговая война, ВТО, уран, металл, металлургия, экспорт, природные ресурсы, АПК, сельхозпродукция, Сельское хозяйство, агросектор, аграрии, продукты, молочные продукты, продовольствие

Песков рассказал о выгодах ответных санкций России

14:07 15.09.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Россия полностью заместила импорт продуктов питания в результате развязанной Западом санкционной войны. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Рассказывая о возможном введении Москвой ограничений на экспорт урана, титана и никеля, пресс-секретарь российского лидера напомнил журналисту Павлу Зарубину о позитивном эффекте ответных российских санкций. При этом он отметил, что обходные пути поставок находятся, отражаясь на сложностях поставок и конечных ценах.
"Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго - когда мы "отключили" поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно. Но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - сказал Песков.
Он отметил, что ответные санкции России позитивно сказались на российском АПК и "как показала практика, нет худа без добра". Замещение западного продовольственного импорта стимулировало технологическое развитие российских отраслей.
Однако это не значит, по словам Пескова, что Москва априори согласна с торговыми ограничениями, в том числе на свой экспорт никеля, титана и урана.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
5 сентября, 09:58
Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страныРоссии нужно сформировать энергетический и ресурсный суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
"Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - сказал Песков
Он также отметил, что "свято место пусто не бывает" и Россия ответственно относится к сохранению своих торговых позиций на международных рынках, которые дестабилизируются санкциями.
Ранее на эту тему: Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"
 
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