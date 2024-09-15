Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"
Россия не будет ничего делать себе в ущерб, в том числе в сфере ограничений экспорта стратегического сырья. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва взвешенно подходит к своим возможным ограничениям на экспорт урана, титана и никеля. О таких мерах ранее говорил президент Владимир Путин.
"Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных экспортных ограничениях Россией своего экспорта.
12:44Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиПрезидент России Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада по применению ВСУ западных вооружений для ударов по российской территории. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Первое: нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Второе: как показала практика, нет худа без добра", - добавил Песков.
По его словам, российские ответные торговые ограничения "имеют благотворное влияние" в стимулировании импортозамещения. В качестве примера он привёл ограничения России на импорт продовольствия из недружественных стран, что стимулировало сельхозпроизводство в России.
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