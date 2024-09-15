https://ukraina.ru/20240915/1057459945.html

Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"

Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес" - 15.09.2024 Украина.ру

Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"

Россия не будет ничего делать себе в ущерб, в том числе в сфере ограничений экспорта стратегического сырья. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2024-09-15T13:44

2024-09-15T13:44

2024-09-15T13:44

новости

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

санкции

антироссийские санкции

эмбарго

торговля

торговая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056145892_0:190:3303:2047_1920x0_80_0_0_b185c0fa217a5d52c866a08da57604a8.jpg

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва взвешенно подходит к своим возможным ограничениям на экспорт урана, титана и никеля. О таких мерах ранее говорил президент Владимир Путин."Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных экспортных ограничениях Россией своего экспорта."Первое: нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."Второе: как показала практика, нет худа без добра", - добавил Песков.По его словам, российские ответные торговые ограничения "имеют благотворное влияние" в стимулировании импортозамещения. В качестве примера он привёл ограничения России на импорт продовольствия из недружественных стран, что стимулировало сельхозпроизводство в России.Ранее на эту тему: Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны

https://ukraina.ru/20240915/1057459621.html

россия

москва

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, санкции, антироссийские санкции, эмбарго, торговля, торговая война, экспорт, запад, сша, ес, сво, международные отношения