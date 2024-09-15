Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес" - 15.09.2024 Украина.ру
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Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"
Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес" - 15.09.2024 Украина.ру
Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"
Россия не будет ничего делать себе в ущерб, в том числе в сфере ограничений экспорта стратегического сырья. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2024-09-15T13:44
2024-09-15T13:44
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По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва взвешенно подходит к своим возможным ограничениям на экспорт урана, титана и никеля. О таких мерах ранее говорил президент Владимир Путин."Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных экспортных ограничениях Россией своего экспорта."Первое: нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."Второе: как показала практика, нет худа без добра", - добавил Песков.По его словам, российские ответные торговые ограничения "имеют благотворное влияние" в стимулировании импортозамещения. В качестве примера он привёл ограничения России на импорт продовольствия из недружественных стран, что стимулировало сельхозпроизводство в России.Ранее на эту тему: Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны
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новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, санкции, антироссийские санкции, эмбарго, торговля, торговая война, экспорт, запад, сша, ес, сво, международные отношения
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, санкции, антироссийские санкции, Эмбарго, торговля, торговая война, экспорт, Запад, США, ЕС, СВО, международные отношения

Песков: "Нам нужно отвечать на бандитские действия в наш адрес"

13:44 15.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия не будет ничего делать себе в ущерб, в том числе в сфере ограничений экспорта стратегического сырья. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва взвешенно подходит к своим возможным ограничениям на экспорт урана, титана и никеля. О таких мерах ранее говорил президент Владимир Путин.
"Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных экспортных ограничениях Россией своего экспорта.
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
12:44
Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиПрезидент России Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада по применению ВСУ западных вооружений для ударов по российской территории. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Первое: нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Второе: как показала практика, нет худа без добра", - добавил Песков.
По его словам, российские ответные торговые ограничения "имеют благотворное влияние" в стимулировании импортозамещения. В качестве примера он привёл ограничения России на импорт продовольствия из недружественных стран, что стимулировало сельхозпроизводство в России.
Ранее на эту тему: Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны
 
НовостиРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир Путинсанкцииантироссийские санкцииЭмбарготорговляторговая войнаэкспортЗападСШАЕССВОмеждународные отношения
 
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