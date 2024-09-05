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Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны
Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны - 05.09.2024 Украина.ру
Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны
России нужно сформировать энергетический и ресурсный суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
2024-09-05T09:58
2024-09-05T09:58
2024-09-05T09:58
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Путин напомнил, что на Дальнем Востоке добывается весь российский вольфрам, плавиковый шпат и бурные руды, а также львиная доля олова, алмазов, урана, серебра и золота.Президент отметил, что поручил предусмотреть в госбюджете финансирование дальнейшей геологоразведки и подчеркнул, что от развития Дальнего Востока во многом зависит дальнейшая судьба всей страны."По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого правления стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - сказал Путин.Он добавил, что, основные деловые связи и торговые маршруты все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Подтверждение тому - на последних трех ВЭФ было подписано больше тысячи соглашений на сумму свыше 10,5 трлн рублей.Нынешний Форум не стал исключением. Среди проектов этого года - Первая международная территория опережающего развития (ТОР). Ее создадут в Приморском крае."Первую международную ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь", - сказал президент.Также стало известно, что Россия будет наращивать грузопоток по Северному морскому пути.В 2024 году ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума — "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".ВЭФ проводится на площадке университета на острове Русский с 2015 года, Владимир Путин не пропустил ни одного форума.Также в дискуссии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.Всего в форуме в этом году принимают участие свыше 6 тысяч гостей из 76 стран.
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новости, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин
Путин на ВЭФ: России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет страны
России нужно сформировать энергетический и ресурсный суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
"Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и посёлков доступным сырьем и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии", - сказал глава государства.
Путин напомнил, что на Дальнем Востоке
добывается весь российский вольфрам, плавиковый шпат и бурные руды, а также львиная доля олова, алмазов, урана, серебра и золота.
Президент отметил, что поручил предусмотреть в госбюджете финансирование дальнейшей геологоразведки и подчеркнул, что от развития Дальнего Востока во многом зависит дальнейшая судьба всей страны.
"По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого правления стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - сказал Путин.
Он добавил, что, основные деловые связи и торговые маршруты все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Подтверждение тому - на последних трех ВЭФ было подписано больше тысячи соглашений на сумму свыше 10,5 трлн рублей.
Нынешний Форум не стал исключением. Среди проектов этого года - Первая международная территория опережающего развития (ТОР). Ее создадут в Приморском крае.
"Первую международную ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь", - сказал президент.
Также стало известно, что Россия будет наращивать грузопоток по Северному морскому пути.
В 2024 году ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума — "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
ВЭФ проводится на площадке университета на острове Русский с 2015 года, Владимир Путин не пропустил ни одного форума. Также в дискуссии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Всего в форуме в этом году принимают участие свыше 6 тысяч гостей из 76 стран.