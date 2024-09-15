Военкор о Курском направлении: "Все их саперы давно уже отправились на тот свет" - 15.09.2024 Украина.ру
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Военкор о Курском направлении: "Все их саперы давно уже отправились на тот свет"
Военкор о Курском направлении: "Все их саперы давно уже отправились на тот свет" - 15.09.2024 Украина.ру
Военкор о Курском направлении: "Все их саперы давно уже отправились на тот свет"
ВСУ не имеют сплошной линии обороны на Курском направлении и укрепить её некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-15T10:07
2024-09-15T10:07
новости
курская область
россия
сумы
вооруженные силы украины
всу
потери всу
военкор
сво
кто
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По его мнению, российским маневренным группам в Курской области даже не надо искать слабые места в обороне противника - потому что таковых там нет. Для усиления обороны нужны сапёры, которых ВСУ в лучшем случае используют как штурмовиков."Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону. Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию", - отметил военкор.Линин обратил внимание: для строительства укреплений ВСУ "нужны специалисты, которых у них нет"."Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет, - констатировал военкор.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервьюРоман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, сумы, вооруженные силы украины, всу, потери всу, военкор, сво, кто, саперы
Новости, Курская область, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, военкор, СВО, КТО, саперы

Военкор о Курском направлении: "Все их саперы давно уже отправились на тот свет"

10:07 15.09.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ не имеют сплошной линии обороны на Курском направлении и укрепить её некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
По его мнению, российским маневренным группам в Курской области даже не надо искать слабые места в обороне противника - потому что таковых там нет. Для усиления обороны нужны сапёры, которых ВСУ в лучшем случае используют как штурмовиков.
"Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону. Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию", - отметил военкор.
Линин обратил внимание: для строительства укреплений ВСУ "нужны специалисты, которых у них нет".
"Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет, - констатировал военкор.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервьюРоман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы на сайте Украина.ру
 
НовостиКурская областьРоссияСумыВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУвоенкорСВОКТОсаперы
 
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