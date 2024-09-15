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Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов
Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов - 15.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов
Армия России не испытывает дефицита в дронах, однако ВСУ по-прежнему обладают преимуществом в их применении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-15T06:16
2024-09-15T06:16
2024-09-15T06:16
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курская область
брянск
вооруженные силы украины
всу
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бпла
беспилотники
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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"ВСУ по-прежнему обладают преимуществом в fpv-дронах, - констатировал Алехин. = Я сейчас не об общем количестве дронов, а о количестве дронов, которые могут летать и долетать. Возможно, формально мы производим и довозим до фронта больше таких устройств, но в основном ситуация складывается примерно так: дроны есть, но ребята возвращают их умельцам, которые тратят время и ресурсы, чтобы их доработать".По оценкам военного волонтёра, "нужна неделя, чтобы заказать новые системы управления на новых частотах" и аналогичная проблема с дронами."То же самое касается дронов. Не надо вливать миллиарды в их производство. Надо просто настроить организацию, выявить узкие места и устранить их. Тогда все будет работать", - сказал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
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новости, россия, курская область, брянск, вооруженные силы украины, всу, кто, дроны, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Курская область, Брянск, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, дроны, БПЛА, беспилотники
Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов
Армия России не испытывает дефицита в дронах, однако ВСУ по-прежнему обладают преимуществом в их применении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин