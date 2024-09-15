https://ukraina.ru/20240915/1057348945.html

Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов

Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов - 15.09.2024 Украина.ру

Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов

Армия России не испытывает дефицита в дронах, однако ВСУ по-прежнему обладают преимуществом в их применении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-15T06:16

2024-09-15T06:16

2024-09-15T06:16

новости

россия

курская область

брянск

вооруженные силы украины

всу

кто

дроны

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056755507_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_aa16d1292e3a6c6539ae18bd93c54734.jpg

Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"ВСУ по-прежнему обладают преимуществом в fpv-дронах, - констатировал Алехин. = Я сейчас не об общем количестве дронов, а о количестве дронов, которые могут летать и долетать. Возможно, формально мы производим и довозим до фронта больше таких устройств, но в основном ситуация складывается примерно так: дроны есть, но ребята возвращают их умельцам, которые тратят время и ресурсы, чтобы их доработать".По оценкам военного волонтёра, "нужна неделя, чтобы заказать новые системы управления на новых частотах" и аналогичная проблема с дронами."То же самое касается дронов. Не надо вливать миллиарды в их производство. Надо просто настроить организацию, выявить узкие места и устранить их. Тогда все будет работать", - сказал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

россия

курская область

брянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, брянск, вооруженные силы украины, всу, кто, дроны, бпла, беспилотники