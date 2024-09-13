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Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ
Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ - 13.09.2024 Украина.ру
Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ
Глобальным лидером по смертности населения является Украина. Об этом говорится в исследовании Центрального разведывательного управления США
2024-09-13T18:19
2024-09-13T18:19
2024-09-13T18:19
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ЦРУ составило рейтинг смертности из 229 государств. Первую строчку заняла Украина с показателем 18.6 смертей на тысячу человек населения.Литва заняла вторую позицию с показателем 15.2. Сербия замкнула тройку лидеров (14.9).В пятёрку лидеров вошла ещё одна постсоветская прибалтийская республика – Латвия с показателем 14.7 смертей на тысячу населения. Рядом находится Румыния (14.6).Ниже разместились Венгрия, Болгария Молдавия. Замыкают десятку Россия с показателем 14 смертей на тысячу человек населения и Белоруссия (13,3).Пятёрка государств с самыми низкими показателями смертности в рейтинге ЦРУ представляют Катар (1.4), Объединенные Арабские Эмираты (1.7), Кувейт (2.3), Бахрейн (2.8) и Сектор Газа (2.9).Украина не только лидирует по показателю смертности, но также и по показателю самой низкой рождаемости. По данным ЦРУ, по рождаемости Украина занимает 228 место (шесть детей на тысячу человек). При этом самый высокий уровень рождаемости в Нигере (46.6 при показателе смертности 9.5).Ранее на эту тему: "План Зеленского — Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, литва, владимир зеленский, цру, россия, европа, молдавия, белоруссия, демография, смертность, рождаемость, сербия, румыния, латвия, прибалтика, венгрия, болгария, население, катар, сектор газа, нигер
Новости, Украина, США, Литва, Владимир Зеленский, ЦРУ, Россия, Европа, Молдавия, Белоруссия, демография, смертность, рождаемость, Сербия, Румыния, Латвия, Прибалтика, Венгрия, Болгария, население, Катар, сектор Газа, Нигер
Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ
Глобальным лидером по смертности населения является Украина. Об этом говорится в исследовании Центрального разведывательного управления США
ЦРУ составило рейтинг смертности
из 229 государств. Первую строчку заняла Украина с показателем 18.6 смертей на тысячу человек населения.
Литва
заняла вторую позицию с показателем 15.2. Сербия
замкнула тройку лидеров (14.9).
В пятёрку лидеров вошла ещё одна постсоветская прибалтийская республика – Латвия
с показателем 14.7 смертей на тысячу населения. Рядом находится Румыния
(14.6).
Ниже разместились Венгрия
, Болгария Молдавия
. Замыкают десятку Россия
с показателем 14 смертей на тысячу человек населения и Белоруссия
(13,3).
Пятёрка государств с самыми низкими показателями смертности в рейтинге ЦРУ представляют Катар
(1.4), Объединенные Арабские Эмираты (1.7), Кувейт (2.3), Бахрейн (2.8) и Сектор Газа
(2.9).
Украина не только лидирует по показателю смертности, но также и по показателю самой низкой рождаемости. По данным ЦРУ, по рождаемости Украина занимает 228 место (шесть детей на тысячу человек). При этом самый высокий уровень рождаемости в Нигере
(46.6 при показателе смертности 9.5).