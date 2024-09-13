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Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ

Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ - 13.09.2024 Украина.ру

Украина возглавила рейтинг смертности ЦРУ

Глобальным лидером по смертности населения является Украина. Об этом говорится в исследовании Центрального разведывательного управления США

2024-09-13T18:19

2024-09-13T18:19

2024-09-13T18:19

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ЦРУ составило рейтинг смертности из 229 государств. Первую строчку заняла Украина с показателем 18.6 смертей на тысячу человек населения.Литва заняла вторую позицию с показателем 15.2. Сербия замкнула тройку лидеров (14.9).В пятёрку лидеров вошла ещё одна постсоветская прибалтийская республика – Латвия с показателем 14.7 смертей на тысячу населения. Рядом находится Румыния (14.6).Ниже разместились Венгрия, Болгария Молдавия. Замыкают десятку Россия с показателем 14 смертей на тысячу человек населения и Белоруссия (13,3).Пятёрка государств с самыми низкими показателями смертности в рейтинге ЦРУ представляют Катар (1.4), Объединенные Арабские Эмираты (1.7), Кувейт (2.3), Бахрейн (2.8) и Сектор Газа (2.9).Украина не только лидирует по показателю смертности, но также и по показателю самой низкой рождаемости. По данным ЦРУ, по рождаемости Украина занимает 228 место (шесть детей на тысячу человек). При этом самый высокий уровень рождаемости в Нигере (46.6 при показателе смертности 9.5).Ранее на эту тему: "План Зеленского — Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе

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новости, украина, сша, литва, владимир зеленский, цру, россия, европа, молдавия, белоруссия, демография, смертность, рождаемость, сербия, румыния, латвия, прибалтика, венгрия, болгария, население, катар, сектор газа, нигер